«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Лучшая работа со СМИ в 2022 году»

19.01.2023

По сложившейся традиции редакция рязанского регионального выпуска газеты «Комсомольская Правда» провела ежегодный (уже пятый по счету) конкурс среди пресс-служб коммерческих, государственных и общественных организаций Рязанской области, в ходе которого были определены самые открытые и медиаактивные ведомства и предприятия.

Награждение прошло в торжественной обстановке в рязанской областной библиотеке имени Горького. На награждении присутствовали руководители предприятий и организаций, представители пресс-служб. Подводя итоги конкурса руководитель рязанского отделения «Комсомольской правды» Николай Мальцев особо отметил роль проведения таких мероприятий в укреплении тесных отношений между СМИ и организациями, что непременно сказывается на улучшении объективности и достоверности публикуемой информации.

Перед началом церемонии награждения участников конкурса Николай Мальцев напомнил присутствующим основные критерии оценки конкурсантов.

Оценка проводилась экспертами по 10-бальной шкале в двух номинациях: «Государственные и общественные организации» и «Коммерческие структуры». По итогам опроса и составили рейтинг предприятий и организаций по качеству работы с региональными периодическими и интернет-изданиями.

В опросе принимали участие главные редакторы, коммерческие директоры и журналисты абсолютного большинства рязанских СМИ. Они высказали свое мнение о работе в медиа-пространстве в отношении 64 предприятий и организаций – тех, в чьем составе есть подразделение или штатная единица, облеченная функциями PR– и пресс-службы, а также маркетинга и рекламы.

Медиасообщество выбрало самых лучших

По результатам конкурса среди пресс-служб, отделов маркетинга и рекламы места распределились следующим образом.

Лучшая работа со СМИ среди государственных и общественных организаций

Первое место – Главное управление МЧС России по Рязанской области.

Награда была вручена заместителю начальника Главного управления – начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области полковнику внутренней службы Сергею Михайловичу Желтикову И руководителю пресс-службы – начальнику отделения информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Рязанской области подполковнику внутренней службы Дмитрию Михайловичу Гаврикову, который поблагодарил СМИ за высокую оценку их работы и отметил, что это результат слаженной командной работы всех служб ведомства.

Второе место – Следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Третье место – администрация города Рязани.

Лучшая работа со СМИ среди коммерческих предприятий

Первое место – АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;

Второе место – Группа компаний «Автоимпорт»;

Третье место – ООО ГК «Зеленый сад».

- Особого секрета в успехе нет. Нужно просто работать и думать о своем предприятии, о его имидже. Рассказывать о достижениях своего предприятия, рассказывать больше о работниках, которые там трудятся, какие инновации проходят, о своих победах и свершениях, – пояснила заместитель руководителя службы по связям с общественностью АО «РНПК» Татьяна Новикова.

Лучшая динамика в работе со СМИ

Первое место – администрация города Рязани;

Второе место разделили два участника: Рязанская городская Дума и Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» Рязанской области, набрав одинаковый коэффициент динамики роста.

И в номинации «Самая активная работа со СМИ в 2022 году» выделена администрация города Рязани с абсолютным показателем – 92% охвата медианосителей.

Итоги и критерии

В ходе встречи был озвучен вопрос об итогах года – какие они? Николай Мальцев подчеркнул, что итоги этого года «особенные», прежде всего, в том, что сократилась активность во взаимодействии между предприятиями, организациями и СМИ.

- И взаимодействие это стало более поляризованным. Если раньше было очень много ответов в рамках шкалы от четырех до восьми – нейтральная характеристика, то сейчас ответы стали более категоричными. Или это работа очень устраивает или наоборот – работа не устраивает никак, и взаимодействие не строится должным образом, – подчеркнул Мальцев.

Не менее интересной прозвучала мысль про событийность в отношении информационной повестки: «Событийность в первую очередь приводит к тому, что становится выше активность взаимодействия со СМИ. Помимо того, что это взаимодействие участилось, нужно, чтобы журналисты были удовлетворены этим взаимодействием. И видно, что в данном случае пресс-служба МЧС подошла к этому вызову, к информационной повестке, в очень хорошей форме. А событийность наложилась на это».

Также он добавил: есть основание предполагать, что увеличение информационной повестки мобилизует пресс-службу и заставляет их серьезнее относиться к делу.

Подводя итоги встречи, генеральный директор «Комсомольской правды» отметил, что коммерческие предприятия показали плохую динамику работы со СМИ в 2022 году: сократилось взаимодействие с медиа.

Отвечая на вопросы представителей организаций по оценке их работы, Николай Мальцев подчеркнул: «Это не я ставлю рейтинги. Я всего лишь обрабатываю анкеты. У нас от «Комсомольской правды» всего лишь две анкеты. Даже если бы мы написали десятки – поверьте, это не привело бы к такому результату, который хотели бы мы. Я всего лишь протоколирую», – отметил руководитель «Комсомольской правды».

Представители организаций предложили на будущее пересмотреть критерии оценки, сделать их более конкретизированными и понятными для организаций и предприятий, чтобы они смогли выстроить более качественную и плотную работу по взаимодействию со СМИ.

Организаторы конкурса пообещали это сделать к следующему конкурсу.

Администрация города Рязани.

Рязгордума.

ООО ГК «Зеленый сад».

РНПК.

ГУ МЧС.

Группа компаний «Автоимпорт».