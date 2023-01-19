Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Рязань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Рязань
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 января 2023 18:31

«Комсомольская правда» подвела итоги конкурса «Лучшая работа со СМИ в 2022 году»

На этот раз победу одержала пресс-служба...
Источник:kp.ru
19.01.2023

19.01.2023

По сложившейся традиции редакция рязанского регионального выпуска газеты «Комсомольская Правда» провела ежегодный (уже пятый по счету) конкурс среди пресс-служб коммерческих, государственных и общественных организаций Рязанской области, в ходе которого были определены самые открытые и медиаактивные ведомства и предприятия.

Награждение прошло в торжественной обстановке в рязанской областной библиотеке имени Горького. На награждении присутствовали руководители предприятий и организаций, представители пресс-служб. Подводя итоги конкурса руководитель рязанского отделения «Комсомольской правды» Николай Мальцев особо отметил роль проведения таких мероприятий в укреплении тесных отношений между СМИ и организациями, что непременно сказывается на улучшении объективности и достоверности публикуемой информации.

Перед началом церемонии награждения участников конкурса Николай Мальцев напомнил присутствующим основные критерии оценки конкурсантов.

Оценка проводилась экспертами по 10-бальной шкале в двух номинациях: «Государственные и общественные организации» и «Коммерческие структуры». По итогам опроса и составили рейтинг предприятий и организаций по качеству работы с региональными периодическими и интернет-изданиями.

В опросе принимали участие главные редакторы, коммерческие директоры и журналисты абсолютного большинства рязанских СМИ. Они высказали свое мнение о работе в медиа-пространстве в отношении 64 предприятий и организаций – тех, в чьем составе есть подразделение или штатная единица, облеченная функциями PR– и пресс-службы, а также маркетинга и рекламы.

Медиасообщество выбрало самых лучших

По результатам конкурса среди пресс-служб, отделов маркетинга и рекламы места распределились следующим образом.

Лучшая работа со СМИ среди государственных и общественных организаций

Первое место – Главное управление МЧС России по Рязанской области.

Награда была вручена заместителю начальника Главного управления – начальнику управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области полковнику внутренней службы Сергею Михайловичу Желтикову И руководителю пресс-службы – начальнику отделения информационного обеспечения деятельности МЧС России Главного управления МЧС России по Рязанской области подполковнику внутренней службы Дмитрию Михайловичу Гаврикову, который поблагодарил СМИ за высокую оценку их работы и отметил, что это результат слаженной командной работы всех служб ведомства.

Второе место – Следственное управление СК РФ по Рязанской области.

Третье место – администрация города Рязани.

Лучшая работа со СМИ среди коммерческих предприятий

Первое место – АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания»;

Второе место – Группа компаний «Автоимпорт»;

Третье место – ООО ГК «Зеленый сад».

- Особого секрета в успехе нет. Нужно просто работать и думать о своем предприятии, о его имидже. Рассказывать о достижениях своего предприятия, рассказывать больше о работниках, которые там трудятся, какие инновации проходят, о своих победах и свершениях, – пояснила заместитель руководителя службы по связям с общественностью АО «РНПК» Татьяна Новикова.

Лучшая динамика в работе со СМИ

Первое место – администрация города Рязани;

Второе место разделили два участника: Рязанская городская Дума и Региональное отделение «Общероссийского народного фронта» Рязанской области, набрав одинаковый коэффициент динамики роста.

И в номинации «Самая активная работа со СМИ в 2022 году» выделена администрация города Рязани с абсолютным показателем – 92% охвата медианосителей.

Итоги и критерии

В ходе встречи был озвучен вопрос об итогах года – какие они? Николай Мальцев подчеркнул, что итоги этого года «особенные», прежде всего, в том, что сократилась активность во взаимодействии между предприятиями, организациями и СМИ.

- И взаимодействие это стало более поляризованным. Если раньше было очень много ответов в рамках шкалы от четырех до восьми – нейтральная характеристика, то сейчас ответы стали более категоричными. Или это работа очень устраивает или наоборот – работа не устраивает никак, и взаимодействие не строится должным образом, – подчеркнул Мальцев.

Не менее интересной прозвучала мысль про событийность в отношении информационной повестки: «Событийность в первую очередь приводит к тому, что становится выше активность взаимодействия со СМИ. Помимо того, что это взаимодействие участилось, нужно, чтобы журналисты были удовлетворены этим взаимодействием. И видно, что в данном случае пресс-служба МЧС подошла к этому вызову, к информационной повестке, в очень хорошей форме. А событийность наложилась на это».

Также он добавил: есть основание предполагать, что увеличение информационной повестки мобилизует пресс-службу и заставляет их серьезнее относиться к делу.

Подводя итоги встречи, генеральный директор «Комсомольской правды» отметил, что коммерческие предприятия показали плохую динамику работы со СМИ в 2022 году: сократилось взаимодействие с медиа.

Отвечая на вопросы представителей организаций по оценке их работы, Николай Мальцев подчеркнул: «Это не я ставлю рейтинги. Я всего лишь обрабатываю анкеты. У нас от «Комсомольской правды» всего лишь две анкеты. Даже если бы мы написали десятки – поверьте, это не привело бы к такому результату, который хотели бы мы. Я всего лишь протоколирую», – отметил руководитель «Комсомольской правды».

Представители организаций предложили на будущее пересмотреть критерии оценки, сделать их более конкретизированными и понятными для организаций и предприятий, чтобы они смогли выстроить более качественную и плотную работу по взаимодействию со СМИ.

Организаторы конкурса пообещали это сделать к следующему конкурсу.

Администрация города Рязани.

Администрация города Рязани.

Рязгордума.

Рязгордума.

ООО ГК «Зеленый сад».

ООО ГК «Зеленый сад».

РНПК.

РНПК.

ГУ МЧС.

ГУ МЧС.

Группа компаний «Автоимпорт».

Группа компаний «Автоимпорт».

Общая фотография.

Общая фотография.

Общество: ПОРТРЕТ ЯВЛЕНИЯ