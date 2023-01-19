Прощание с Еленой Логуновой, отпевание и похороны пройдут в субботу, 21 января.

Похороны Елены Логуновой пройдут 21 января 2023 года в поселке Белоомут Луховицкого района Московской области. Проститься с убитой девушкой можно в Рязани 21 января. Церемония прощания состоится на территории Дворца Молодежи.

Мама Елены Логуновой – Наталия Кошелева пригласила рязанцев проститься с ее дочерью, а также поблагодарила всех, кто участвовал в поисках девушки.

«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал в поисках. Я тебя нашла, моя девочка…» - написала мама.

Церемония прощания с Еленой Логуновой начнется в 09:30 и продлится всего полчаса. После этого тело девушки перевезут в поселок Белоомут. Там, после отпевания в Храме Преображения Господня, на берегу Оки, ее и похоронят на местном кладбище.

Отпевание Елены Логуновой начнется в 12:30.