Возле официальных мест для Крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На православный праздник Крещения в Рязани и области в 2023 году оборудуют 40 купелей. Где искупаться в ночь на 19 января, рассказали в региональном ГУ МЧС.

Ведомство опубликовало список купелей на Крещение, отметив, что возле них будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны. Рядом также будут врачи и полицейские.

В Рязани традиционно Крещенские купания пройдут на Ореховом озере. В Спасске купель оборудуют на Спасском затоне, в Новомичуринске - у спасательной станции на реке Проня, в Михайлове — на городском пляже, в Ряжске — на реке Хупта в районе улицы Пушкина.

С полным списком купелей можно ознакомиться ниже.

- Троицкое с/п, с. Троица, р. Тысья

- Лакашинское с/п, озеро Лакаш

- Панинское с/п, д. Агломазово (купель закрытого типа)

- Кирицкое с/п, река Кирицы

- Ижевское с/п, с. Ижевское озеро, Ижевское

- г. Спасск, Спасский затон

- 7 км от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово, Крещено-Гаи (купель)

- 500 м от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец, с. Никольское (купель)

- г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция

- р/п Пронск, купель на «Святом источнике»

- с. Тырново, пруд Радбиж

- с. Токмаково, Токмаковский родник (купель)

- Потапьевское с/п, с.Потапьево, р. Пет

- с. Витуша, ул. Панферовка (купель)

- с. Телятники, ул. Погореловка (купель)

- р.п. Сараи, Маховое (купель)

- г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (закрытая купель)

- с. Печерниковские Выселки , помещение св. источника "Гришава" (купель)

- г. Михайлов, р. Проня (городской пляж)

- п. Октябрьский р. Проня

- г. Ряжск, ул. Пушкина, река Хупта

- р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель)

- Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель)

- р.п. Ухолово, ул. Свободы, на территории "Прощеного колодца" (купель)

- с. Карабухино, Святой источник

- с. Кривцы, Святой источник Пресвятой Богородицы

- с.Симакино, Святой источник препадобного Серафима Саровского

- с. Дубровка, Святой источник Никольский

- Занино-Починковское с/п, с. Салаур Святой, источник явления Святой великомученицы Параскевы Пятницы

- озеро Ореховое

- с. Голенчино, местный пруд

- оз. Отока у с. Вышгород

- Дядьковский затон у с. Дядьково

- Гребная база ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" в с. Шумашь

- с. Алеканово, пруд на территориии около храма

- с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель)

- Демушкинское с/п, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (закрытая купель

- Малостуденецкое с/п е, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (закрытая купель)

- Трудолюбовское с/п, н.п. Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (закрытая купель)

- Корневское с/п, с. Пупки, южнее 500 м пруд