Возле официальных мест для Крещенских купаний будут дежурить сотрудники МЧС, медики и полицейские.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
На православный праздник Крещения в Рязани и области в 2023 году оборудуют 40 купелей. Где искупаться в ночь на 19 января, рассказали в региональном ГУ МЧС.
Ведомство опубликовало список купелей на Крещение, отметив, что возле них будут дежурить инспекторы ГИМС, сотрудники аварийно-спасательной службы, поисково-спасательной службы на воде, подразделений пожарной охраны. Рядом также будут врачи и полицейские.
В Рязани традиционно Крещенские купания пройдут на Ореховом озере. В Спасске купель оборудуют на Спасском затоне, в Новомичуринске - у спасательной станции на реке Проня, в Михайлове — на городском пляже, в Ряжске — на реке Хупта в районе улицы Пушкина.
С полным списком купелей можно ознакомиться ниже.
- Троицкое с/п, с. Троица, р. Тысья
- Лакашинское с/п, озеро Лакаш
- Панинское с/п, д. Агломазово (купель закрытого типа)
- Кирицкое с/п, река Кирицы
- Ижевское с/п, с. Ижевское озеро, Ижевское
- г. Спасск, Спасский затон
- 7 км от д. Спешнево в сторону р.п Ухолово, Крещено-Гаи (купель)
- 500 м от въезда со стороны р.п. Ал.Невский в с. Нижний Якимец, с. Никольское (купель)
- г. Новомичуринск, р. Проня, спасательная станция
- р/п Пронск, купель на «Святом источнике»
- с. Тырново, пруд Радбиж
- с. Токмаково, Токмаковский родник (купель)
- Потапьевское с/п, с.Потапьево, р. Пет
- с. Витуша, ул. Панферовка (купель)
- с. Телятники, ул. Погореловка (купель)
- р.п. Сараи, Маховое (купель)
- г. Сасово, ул. Зеленая, Святой источник (закрытая купель)
- с. Печерниковские Выселки , помещение св. источника "Гришава" (купель)
- г. Михайлов, р. Проня (городской пляж)
- п. Октябрьский р. Проня
- г. Ряжск, ул. Пушкина, река Хупта
- р.п. Милославское, источник Сергея Радонежского (купель)
- Горняцкое с/п, д. Растегаевка, Троицкий источник (купель)
- р.п. Ухолово, ул. Свободы, на территории "Прощеного колодца" (купель)
- с. Карабухино, Святой источник
- с. Кривцы, Святой источник Пресвятой Богородицы
- с.Симакино, Святой источник препадобного Серафима Саровского
- с. Дубровка, Святой источник Никольский
- Занино-Починковское с/п, с. Салаур Святой, источник явления Святой великомученицы Параскевы Пятницы
- озеро Ореховое
- с. Голенчино, местный пруд
- оз. Отока у с. Вышгород
- Дядьковский затон у с. Дядьково
- Гребная база ГАУ РО "СШОР "Олимпиец" в с. Шумашь
- с. Алеканово, пруд на территориии около храма
- с. Пощупово, Ионнно-Богословский монастырь (купель)
- Демушкинское с/п, с. Кошибеево, Кошибеевский родник (закрытая купель
- Малостуденецкое с/п е, с. Малый Студенец, Малостуденецкий родник (закрытая купель)
- Трудолюбовское с/п, н.п. Воскресенка, мемориально патриотический комплекс Воскресение (закрытая купель)
- Корневское с/п, с. Пупки, южнее 500 м пруд