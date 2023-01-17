Рязанскую семью с четырьмя детьми выгоняют на улицу из купленной в ипотеку квартиры. Вот что учудили приставы и банк

В настоящее время семья ждет возобновления дела в Октябрьском суде Рязани.

Отец четверых детей Гарегин Мкртчян в 2015 году купил трехкомнатную квартиру в ипотеку, а теперь его большую семью выгоняют на улицу. Возмущенный отец семейства рассказал «КП-Рязань» свою историю.

Задолженность вместо каникул

Гарегин переехал в Рязань из Армении с родителями в 1991 году, наш город стал для него по-настоящему родным. Учился, женился - словом, жил по привычному сценарию, не думая, что судьба нанесет ему, примерному семьянину, такой удар.

В 2015 году вместе с супругой Гарегин купил просторную квартиру площадью 75 квадратных метров. Покупал напрямую у застройщика, в новом жилкомплексе в микрорайоне Песочня. Вскоре родился четвертый ребенок - младшая дочка. Супруга сидела дома с малышами, а Гарегин работал водителем, выплачивая ипотеку.

- Мы купили трехкомнатную квартиру за 3 млн 100 тысяч рублей, использовали два материнских капитала и субсидию от государства. В банке взяли ипотеку под 11,9%. В месяц я выплачивал по 15,5 тысячи рублей. Когда началась пандемия в 2020 году, работы не стало, и я попросил у банка кредитные каникулы на полгода. Вместе с моей сестрой, у которой тоже ипотека в этом банке, мы пошли и подали заявления. Ей одобрили через 10 дней, а мне даже не позвонили. Позже, уже в суде, я узнал, что мне, оказывается, банк одобрил всего месяц кредитных каникул… - рассказывает мужчина.

После того как Гарегин подал заявку на кредитные каникулы, он уехал на заработки в Подмосковье. Личной возможности посетить банк, по его словам, у него не было.

- По телефону мне говорили, чтобы я пока не оплачивал кредит, что они разбираются с этой процедурой, которая для банка в новинку. А через пять месяцев позвонили и сказали, чтобы я оплатил задолженность в 100 тысяч рублей, включая проценты и пени.

«Вдруг узнаем, что наша квартира продана»

В то же время Гарегин продолжал пополнять свою банковскую карту, с которой автоматически каждый месяц списывался ежемесячный платеж по ипотечному кредиту.

- Позже мне позвонили из банка и сказали, что мою банковскую карту арестовали судебные приставы. Что они останавливают мою кредитную историю и будут принимать решение, как со мной поступить. Предлагалось два варианта - либо я сразу я выплачиваю сумму кредита в 1,5 млн рублей, либо плачу по крупным частям в течение года. Я стал ждать следующего звонка от банка, и перестал выплачивать кредит, - поделился собеседник.

В августе 2021 года Гарегин обратился к судебным приставам и с ужасом узнал, что его квартиру… продали.

- Моя жена-поручитель, она же долевой собственник квартиры. Но мы не получали никаких писем, предупреждений, звонков, SMS-сообщений, судебных повесток. Ничего. И вдруг узнаем, что наша квартира продана. Да еще и за цену гораздо ниже рыночной - всего за 2,1 млн рублей.

Разумеется, начались суды. В том числе, новый собственник - риелтор из Курска - подала иск о выселении многодетной семьи. В свою очередь Мкртчян подали ответный иск о незаконности сделки, в том числе, подали иск и на службу судебных приставов. В середине ноября решением Рязанского областного суда было установлено, что рыночная цена квартиры значительно выше, чем ее установили на торгах.

- Мы провели независимую экспертизу, и нашу квартиру оценили в 3,4 млн рублей. Как можно было продать ее так дешево? Да еще и без нашего ведома? Налицо грубые нарушения судебного процесса - на заседаниях не было не только нас, собственников, но и представителей банка. Мы будем добиваться справедливости. Сейчас Рязанский областной суд принял нашу сторону по апелляции, и мы ждем решения от Октябрьского суда, - пояснил он.

«КП-Рязань» следит за развитием событий.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Представитель интересов семьи Мкртчян в суде Михаил Е.:

- Мы подали исковое заявление в Октябрьский районный суд Рязани об отмене торгов проданной квартиры. На его первое решение подали апелляционную жалобу в Областной суд Рязанской области, и ее удовлетворили. На данный момент ждем возобновления дела в Октябрьском суде. Оцениваю шансы подзащитной семьи как достаточно высокие. По моей предварительной оценке, на 90% суд должен признать торги недействительными.