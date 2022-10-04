Сохраняя память об известных путешественниках Рязанской области

Михаил Малахов передал флаг, побывавший в экспедиции на Камчатку, директору Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаилу Иванчикову.

Среди рязанцев было немало выдающихся исследователей и путешественников, память о которых, по мнению Рязанского областного отделения Русского географического общества (РГО), нужно сохранять. Для популяризации своих проектов и накопленных исследовательских материалов Герой России, председатель Рязанского областного отделения Русского географического общества Михаил Малахов встречается с коллективами рязанских предприятий. 28 сентября сотрудники Ново-Рязанской ТЭЦ стали участниками такой встречи.

Покоряя новые вершины

Михаил Малахов рассказал энергетикам об экспедициях и других проектах Рязанского областного отделения РГО, главная цель которых, как отметил сам рассказчик, - сохранить и приумножить память о великих рязанцах, исследовавших и прославлявших нашу землю. Сотрудникам Ново-Рязанской ТЭЦ был показан видеофильм о деятельности областного отделения РГО. В частности, Герой России более подробно остановился на итогах недавней экспедиции географического общества на Камчатку под названием «Морской пленник. Вершины дружбы».

- Во время экспедиции удалось проложить оптимальные для потенциальных туристов трассы к скале Кахэя, горам Головнина и Рикорда, уточнить координаты этих вершин, провести предварительную разметку маршрутов, установить памятные таблички на двух из трех гор - так называемых Вершин русско-японской дружбы, рассказал Михаил Малахов, возглавлявший экспедицию.

Участники экспедиции установили памятные таблички на горах Головнина и Рикорда.

Во время плавания на шлюпе «Диана» в 1811-1813 годах вице-адмирал, русский мореплаватель и путешественник XIX века, уроженец Пронского уезда Рязанской губернии Василий Головнин попал в плен к японцам, но, к счастью, был освобожден совместными усилиями своего первого помощника Петра Рикорда и японского предпринимателя и мореплавателя по имени Такадая Кахэя. В честь трех человек, фактически положивших начало русско-японскому диалогу, на Камчатке названы три вершины хребта Ивулк. В дальнейшем Головнин и Рикорд внесли свой вклад в развитие Дальневосточного региона России.

В честь уроженца Рязанской губернии Василия Головнина названа одна из вершин камчатского хребта Ивулк. На ней и водрузили корпоративное знамя.

Михаил Малахов напомнил, что первая рязанская полярная экспедиция 2008 года, в которой принимал участие председатель совета директоров ТЭЦ Анатолий Шестаков, положила начало своеобразной традиции - отправляться в экстремальные походы вместе с флагом Ново-Рязанской ТЭЦ. 14 лет назад корпоративное знамя водрузили на Северном полюсе, а теперь оно побывало и в экспедиции Русского географического общества на Камчатку, где его установили на горной вершине имени Василия Головнина.

В ходе встречи Михаил Малахов передал корпоративный флаг директору Рязанского филиала ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Михаилу Иванчикову. Руководитель станции в ответном слове поблагодарил гостя за интересный и познавательный рассказ, пожелал ему крепкого здоровья, а Рязанскому областному отделению РГО - дальнейшей успешной деятельности.

Михаил Малахов рассказал энергетикам об экспедициях и других проектах Рязанского областного отделения РГО.

Ради будущих поколений

Руководство Новорязанки активно поддерживает деятельность Рязанского областного отделения Русского географического общества.

- За последние годы теплоэлектроцентраль в рамках благотворительной помощи выделяла денежные средства на организацию научных экспедиций и краеведческих исследований РГО, на издание книг и съемку фильмов по итогам экспедиций, на обустройство местных туристических маршрутов, - отметил Михаил Малахов. Станция оказала финансовую поддержку при создании сети эколого-просветительских маршрутов «Тропа Паустовского» в живописных окрестностях поселка Солотча. Сейчас они пользуются большой популярностью у рязанцев. Кроме того, Ново-Рязанская ТЭЦ помогла в издании книги «Полярный теннис» (о той самой экспедиции 2008 года), поддержала организацию других ключевых экспедиций Рязанского областного отделения РГО - в том числе на Шпицберген и на Аляску - по возрождению памяти о преподобном Германе Аляскинском, уроженце Кадома и первом православном святом Северной Америки.

Отдельно Герой России поблагодарил за эту помощь лично председателя совета директоров ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ» Анатолия Шестакова.

В 2022 году исполнилось 130 лет со дня рождения Константина Паустовского - очень близкого Рязанской земле писателя, четырежды номинированного на Нобелевскую премию по литературе. Во время встречи состоялся показ короткометражного фильма «Лиза едет в Москву», спонсорами которого выступили ряд предприятий, в том числе, и Ново-Рязанская ТЭЦ. Этот фильм, снятый Михаилом Малаховым-младшим по мотивам произведений Константина Паустовского, художественным языком показывает трепетное отношение писателя к Мещере - ее природе, пейзажам, животному и растительному миру, ее жителям и народным поверьям.

- У нас с Ново-Рязанской ТЭЦ большая совместная история плодотворного сотрудничества. На встрече чувствовалась заинтересованность, неравнодушие зрителей, поэтому сегодня я с удовольствием здесь выступил. Тем более, что мир энергетики мне знаком - этой сфере посвящена часть моей трудовой биографии, а оказаться в родной среде всегда приятно, - отметил Михаил Малахов по итогам встречи.

Михаил Малахов: У нас с Ново-Рязанской ТЭЦ большая совместная история плодотворного сотрудничества.

НАША СПРАВКА

Михаил Георгиевич Малахов родился 8 октября 1953 года в селе Кузьминское Рязанской области. Окончил Рязанский медицинский институт.

Организатор и участник многих полярных экспедиций, в первую из которых был приглашен в качестве врача.

В 1988 году в составе советско-канадской трансарктической лыжной экспедиции «Полярный мост» пересек за 91 день на лыжах Северный Ледовитый океан от мыса Арктический (архипелаг Северная Земля) до острова Уорд Хант (Канада).

Совместно с канадцем Ричардом Вебером Малахов четырежды совершал походы, целью которых было достижение Северного полюса.

Удостоен звания Героя России, после того как в 1995 году вместе с Вебером прошел по дрейфующим льдам от Канады до Северного полюса, а затем так же вернулся обратно, проделав в общей сложности в Арктике путь, длиной более чем 2000 километров.