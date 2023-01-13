Стало известно, где искупаться в Крещение в 2023 году. Фото: Иван МАКЕЕВ

Крещенские купания пройдут ночью с 18 на 19 января. Все желающие жители Рязани смогут окунуться в 2023 году в крещенскую купель на Ореховом озере.

До места будут следовать два автобуса с площади Свободы. Доставлять верующих будут с 22:00 до 2:00.

На озере расчистят территорию, оборудуют сходни к купели, установят парапеты и скамейки, разложат сено. Здесь же установят отапливаемые палатки для переодевания и биотуалеты. На месте проведения купаний будут дежурить полицейские, медработники и спасатели.

Рязанские власти настоятельно рекомендуют рязанцам и гостям города участвовать в крещенских купаниях исключительно на озере Ореховое, в специально оборудованном месте.

«Купание в иных открытых водных объектах на территории Рязани небезопасно», - говорится в сообщении.

О том, где еще в Рязанской области обустроят купели на Крещение 2023 года, станет известно позже.