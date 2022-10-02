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Общество2 октября 2022 15:38

Гранитная чистота и всегда живые цветы. Как выглядит могила бывшего губернатора Рязанской области Олега Ковалева

Появились фото и видео могилы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева
Источник:kp.ru
Олега Ковалева похоронили на Аладьинском кладбище в Кашире.

Олега Ковалева похоронили на Аладьинском кладбище в Кашире.

7 сентября 2022 года бывшему губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву исполнилось бы 74 года. Проработал в регионе он почти девять лет и еще около трех лет представлял Рязанскую область в качестве сенатора в Совете Федерации.

Скончался Ковалев в ночь на 11 мая 2020 года, долгое время боровшись с тяжелым заболеванием.

Участок солидный – все в щебне

В последние дни сентября КП-Рязань побывала на могиле Олега Ковалева в Московской области. Похоронен бывший губернатор на Аладьинском кладбище городского округа Кашира. Именно там будущий чиновник начал нарабатывать управленческий опыт, возглавив в 1986 году трест «Кашира-Агропромстрой». Там же он стал районным депутатом, а потом и главой Каширского района.

Могила Олега Ковалева на Аладьинском кладбище, за вторым столбом и - сразу налево.

Могила Олега Ковалева на Аладьинском кладбище, за вторым столбом и - сразу налево.

- Из Рязани приехали? Это правильно… Вот идете по дороге, видите первый столб [фонарный], второй, вот за ним сразу налево, вы его увидите, - подсказал маршрут один из кладбищенских работников.

Могила Олега Ковалева расположена буквально в двухстах метрах от входа, не найти – невозможно. Прямо от центральной асфальтовой дороги влево уходит дорожка уже гранитная – прямиком к Олегу Ивановичу… Участок у бывшего губернатора солидный – все в щебенке да граните, возможно – в мраморе. Слева от памятника искусственные цветы, справа – живые. Гвоздики и лилии – свежие, несколько бутонов только начали раскрываться. Видно, что вспоминают Олега Ковалева не только в день рождения или годовщину смерти.

Чтобы не росла сорная трава, посыпали декоративной щебенкой, все кругом в граните. Во время дождя довольно скользко, ходить нужно с осторожностью.

Чтобы не росла сорная трава, посыпали декоративной щебенкой, все кругом в граните. Во время дождя довольно скользко, ходить нужно с осторожностью.

- Довольно часто к нему приезжают люди, и родные, и знакомые. Коллеги, наверное. Но чаще всего бывает его сын Андрей, он и ухаживает за могилой, - рассказал заведующий межпоселенческим кладбищем Андрей Богачев.

Ордена и знаки

Сам памятник представляет собой что-то вроде галереи почета, где в четыре ряда представлены знаки 11 наиболее значимых мест работы Олега Ковалева:

Из Рязани Олег Ковалев ушел в Совет Федерации, представлял регион в качестве сенатора.

Из Рязани Олег Ковалев ушел в Совет Федерации, представлял регион в качестве сенатора.

- во главенстве должность члена Совета Федерации (2017-2020);

- вторым рядом слева направо: глава администрации Каширского района (1991-1999), депутат Госдумы (1999-2008), губернатор Рязанской области (2008-2017);

- третьим рядом слева направо: Норильск ГМК (1976-1982), ТЭЦ Ростовской области (1982-1984), Агропромстрой, Кашира (1986-1991);

- четвертым рядом слева направо: ТЭЦ г. Волжский (1971-1973), металлург. завод, Людиново (1973-1974), Каширская ГРЭС (1974-1975), ТЭЦ ЦБК г. Архангельска (1975-1976).

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Вокруг памятника высадили туи, чуть поодаль растет сосна...

Вокруг памятника высадили туи, чуть поодаль растет сосна...

Снизу под всеми знаками на геральдической ленте девиз: «Если ты устал и нет сил идти дальше – сделай еще шаг». Именно такой девиз в специальной рамке стоял у Олега Ковалева в его губернаторском кабинете в Рязани. Да и ближайшие подчиненные неоднократно слышали от шефа эту фразу.

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Под портретом Ковалева родственники прикрепили макеты четырех орденов: «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Дружбы, орден Почета и знак «Заслуженный строитель».

Наиболее значимые награды экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

Наиболее значимые награды экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

Довольно внушительный участок покрыт щебнем...

Довольно внушительный участок покрыт щебнем...

Вокруг памятника посадили десять туй, а чуть поодаль под сосной стоит скамейка. Когда вокруг все в граните, кажется, что и скамейка должна быть под стать. Но нет, обычная деревянная, будто случайно оказалась с другого участка...

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