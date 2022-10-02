Олега Ковалева похоронили на Аладьинском кладбище в Кашире.

7 сентября 2022 года бывшему губернатору Рязанской области Олегу Ковалеву исполнилось бы 74 года. Проработал в регионе он почти девять лет и еще около трех лет представлял Рязанскую область в качестве сенатора в Совете Федерации.

Скончался Ковалев в ночь на 11 мая 2020 года, долгое время боровшись с тяжелым заболеванием.

Участок солидный – все в щебне

В последние дни сентября КП-Рязань побывала на могиле Олега Ковалева в Московской области. Похоронен бывший губернатор на Аладьинском кладбище городского округа Кашира. Именно там будущий чиновник начал нарабатывать управленческий опыт, возглавив в 1986 году трест «Кашира-Агропромстрой». Там же он стал районным депутатом, а потом и главой Каширского района.

Могила Олега Ковалева на Аладьинском кладбище, за вторым столбом и - сразу налево.

- Из Рязани приехали? Это правильно… Вот идете по дороге, видите первый столб [фонарный], второй, вот за ним сразу налево, вы его увидите, - подсказал маршрут один из кладбищенских работников.

Могила Олега Ковалева расположена буквально в двухстах метрах от входа, не найти – невозможно. Прямо от центральной асфальтовой дороги влево уходит дорожка уже гранитная – прямиком к Олегу Ивановичу… Участок у бывшего губернатора солидный – все в щебенке да граните, возможно – в мраморе. Слева от памятника искусственные цветы, справа – живые. Гвоздики и лилии – свежие, несколько бутонов только начали раскрываться. Видно, что вспоминают Олега Ковалева не только в день рождения или годовщину смерти.

Чтобы не росла сорная трава, посыпали декоративной щебенкой, все кругом в граните. Во время дождя довольно скользко, ходить нужно с осторожностью.

- Довольно часто к нему приезжают люди, и родные, и знакомые. Коллеги, наверное. Но чаще всего бывает его сын Андрей, он и ухаживает за могилой, - рассказал заведующий межпоселенческим кладбищем Андрей Богачев.

Ордена и знаки

Сам памятник представляет собой что-то вроде галереи почета, где в четыре ряда представлены знаки 11 наиболее значимых мест работы Олега Ковалева:

Из Рязани Олег Ковалев ушел в Совет Федерации, представлял регион в качестве сенатора.

- во главенстве должность члена Совета Федерации (2017-2020);

- вторым рядом слева направо: глава администрации Каширского района (1991-1999), депутат Госдумы (1999-2008), губернатор Рязанской области (2008-2017);

- третьим рядом слева направо: Норильск ГМК (1976-1982), ТЭЦ Ростовской области (1982-1984), Агропромстрой, Кашира (1986-1991);

- четвертым рядом слева направо: ТЭЦ г. Волжский (1971-1973), металлург. завод, Людиново (1973-1974), Каширская ГРЭС (1974-1975), ТЭЦ ЦБК г. Архангельска (1975-1976).

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Вокруг памятника высадили туи, чуть поодаль растет сосна...

Снизу под всеми знаками на геральдической ленте девиз: «Если ты устал и нет сил идти дальше – сделай еще шаг». Именно такой девиз в специальной рамке стоял у Олега Ковалева в его губернаторском кабинете в Рязани. Да и ближайшие подчиненные неоднократно слышали от шефа эту фразу.

Наиболее значимые места работы экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева. Знаки установлены на памятнике.

Под портретом Ковалева родственники прикрепили макеты четырех орденов: «За заслуги перед Отечеством» III и IV степени, орден Дружбы, орден Почета и знак «Заслуженный строитель».

Наиболее значимые награды экс-губернатора Рязанской области Олега Ковалева.

Довольно внушительный участок покрыт щебнем...

Вокруг памятника посадили десять туй, а чуть поодаль под сосной стоит скамейка. Когда вокруг все в граните, кажется, что и скамейка должна быть под стать. Но нет, обычная деревянная, будто случайно оказалась с другого участка...

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