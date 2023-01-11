«Суп? Я просил борщ!» Абьюзер пять лет издевался над супругой, избивая ее ногами и угрожая топором

Абьюзер ненавидел свою жену и не давал ей уйти. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последнее время очень часто поднимается тема домашнего насилия. Зачастую, жертвы не могут никуда обратиться из-за страха или стыда. «Надо жить в семье», «развод – это позор», «надо быть с мужем, какой бы он ни был», «вышла замуж – терпи» и прочие стереотипы, которые произносили во все времена и делали уход женщины из ситуации эмоционального и физического насилия невозможным. Наша героиня Авдотья смогла выйти из опасных для ее жизни отношений, однако это ей чуть не стоило жизни. Речь пойдет об истории любви, которая закончилась ненавистью.

(Имена изменены)

Встречать абьюзера «по одежке»

Мы все смотрим сначала на «обертку», оценивая по внешнему виду, статусу. В такую ловушку угодила и Авдотья, выбирая своего избранника. Элегантный костюм, лицо как у актера, решительность – все это завоевало внимание молодой девушки, у которой было множество хороших ухажеров. Однако он был «особенным».

Изначально Георгий не проявлял агрессии. Когда они поженились, постепенно начала раскрываться «сущность» мужчины. Жена начала просто бесить. Например, сварит Авдотья суп, а муж орет: «Я просил борщ!» - и разбивает тарелку с горячим блюдом об пол. Казалось, его раздражало даже то, как она дышит.

Не так выглядишь, не так готовишь, готовишь мало, не вовремя подаешь обед, открываешь рот, молчишь – все что угодно его могло спровоцировать.

«Бил ногами по животу, груди, лицу. Валил на пол и просто бил», - вспоминает Авдотья.

Бьет – значит любит

Как-то раз чета пошла в ресторан. В какой-то момент за их стол принесли курицу в знак комплимента с соседнего столика, за котором сидели мужчины. Дальше все произошло мгновенно: курица – на полу, а Георгий с кулаками набросился на «добродетелей».

Авдотья работала на железной дороге стрелочницей. В один из первых дней осени мужчина пришел к ней на работу, чтобы проконтролировать. Увидев, как она вела деловую беседу с коллегой, ревнивец схватил шпалу, которая лежала на месте, где тот стоял, и погнался за ничего не понимающим работником.

В другой раз к Авдотье подошел военный, чтобы пригласить на танец. Женщина была видная и красивая. Ревнивый муж реагировал на подобные провокации, устраивая драки. А приходя домой, отыгрывался на молодой жене.

«Мы прятались в пшеничном поле и ждали»

Однажды Авдотья решилась на отчаянный, но верный шаг – уйти от своего мучителя. Пока он был на работе, она взяла малолетнего ребенка Лидочку и уехала в село к своей матери.

В этот же день, ночью, пьяный Георгий, хватившись своей семьи, выехал на ее поиски. При этом, он захватил с собой топор. В это время сбежавшие сидели за столом и пили чай с пожилой женщиной. Они, заслышав мотор подъезжающего автомобиля, выпрыгнули из окна с противоположной стороны дома и убежали в поле, где прятались в пшенице до рассвета.

Так повторялось несколько раз – когда Георгий пытался разыскать беглецов и расправиться с ними. Мать жертвы прикрывала их.

Прошел месяц. Авдотья поехала на рынок, чтобы закупить продукты. Она не сразу увидела надвигающуюся на нее высокую и до боли знакомую фигуру. Это был он, а за ним шел его приятель, всячески пытаясь остановить мужчину, готовящегося напасть на пропавшую жену. Георгий стремительно схватил женщину и приставил к ее шее нож, угрожая прилюдно и среди белого дня прирезать за ее «предательство». Вскоре подоспела на помощь полиция. Женщина не стала писать на него заявления.

«Дай бог, чтобы с тобой было все хорошо»

Наступает долгожданный момент, когда женщина почувствовала, что наконец-то может выдохнуть: Георгий познакомился с другой женщиной. Новая пассия решила подойти к Авдотье, чтобы спросить у нее разрешения встречаться.

Разговор был коротким, но многозначительным:

- Почему ты с ним рассталась? Такой замечательный обходительный мужчина, интеллигент. Вот чего тебе не хватало?

- Дай бог, чтобы с тобой было все хорошо, - пожелала женщине Авдотья.

После трех месяцев женщины вновь встречаются на улице – новая возлюбленная Георгия предстала с синяками на теле и фингалами, которые ничем уже не удавалось скрыть.

Авдотья долгое время ходила «оглядываясь». Страх за жизнь ребенка и свою сохранность не отпускал еще долгое время. Из-за побоев и нервов у здоровой и крепкой женщины возникла аллергия на солнце (фотодерматоз).

Только спустя девять лет, когда Авдотье исполнилось 36 лет, ей удалось встретить любящего мужчину, которому она научилась доверять.