«Хочет скорее получить заслуженное наказание». Житель Тумы ждет суда за жестокое убийство родного брата

Тумский убийца закопал тело брата, сложил бревна и установил забор.

Следователи Касимовского МСО завершили расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя поселка Тума Клепиковского района. Его обвиняют в жестоком убийстве родного брата.

Произошло все в ночь на 2 мая на улице Калинина в Туме, где пьянствовали два родственника. Когда спиртное закончилось, младший попросил сбегать старшего еще за водкой, но 49-летний мужчина категорически отказался.

Начались ссора, оскорбления, а потом драка. Во время потасовки старший брат упал, задев стол, с которого все попадало, в том числе и нож. Лежащий на полу мужчина успел схватить нож, но младший вырвал его из рук и нанес брату им не менее девяти ударов в голову.

Несмотря на многочисленные раны, пострадавший продолжал дышать и шевелиться. Тогда младшой вышел во двор, взял клин от топора, и уже им дважды ударил брата в голову.

Скончался мужчина на месте от множественных рубленных ран головы с переломом костей черепа и разрушением головного мозга. Непосредственная причина смерти - острая постгеморрагическая анемия (кровопотеря).

После убийства душегуб переместил труп брата во двор, закопал и замаскировал захоронение бревнами. Нашли тело только спустя 20 дней.

— Когда утром проснулся и увидел, что брат мертв, он вытащил тело в огород, закопал, сложил бревна и установил забор. Во время следствия на допросах обвиняемый все признавал, раскаивался и активно способствовал раскрытию преступления. Хотел скорее получить заслуженное наказание, — рассказал следователь по особо важным делам Касимовского МСО СУ СК России по Рязанской области Андрей Птицын.

Следствие собрало достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд. В ближайшее время суд определит жителю Тумы наказание.

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