Чем рязанцы будут ремонтировать машины в скором будущем Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запчасти в Рязани: с какими проблемами сталкиваются автомобилисты в 2022 году.

Автомобильный рынок России изменился беспрецедентно. Но даже в таких сложнейших условиях, при бесконечных санкциях и закрытиях производств – автосфера продолжает выживать. Выяснили, как и чем ремонтируют автомобили в Рязани.

«Привезем под заказ»

Взлетевшие цены на ремонт машин и расходники не спугнули автомобилистов, не заставили их оставить машины и пересесть на велосипеды - в городе по-прежнему серьезные пробки и негде припарковаться. Мы заглянули в одну из станций техобслуживания Рязани, чтобы узнать, как обстоят дела с запчастями.

В сервисе отметили, что в категорию дефицит попали детали для кузовного ремонта новых моделей. Сложности возникли с поставкой передних и задних бамперов, стекол и фар, крыльев, передних и задних дверей, а также капотов и радиаторных решеток. Запасы кузовных деталей тают буквально с каждым днем.

К счастью, для автомобилей старше пяти лет можно найти аналогичные кузовные запчасти либо купить подержанные. С покраской тоже проблем нет - автокраски закупают в Китае, и сложностей с поставками не прогнозируют. По крайней мере, пока.

Расходники же оказались в дефиците, потому как их затронули санкции. Стало сложно достать некоторые тормозные колодки, воздушные и масляные фильтры. Значительно поднялись в цене моторные масла, сократился ассортимент свечей зажигания.

- Если раньше я покупал свечи NJK для своей KIA за 1200 рублей, то теперь они стоят 2700 рублей, - признается рязанский автолюбитель Сергей, отмечая только проблему цены, но не дефицита.

В автомагазине нам сообщили, что цены на весь ассортимент поднялись в цене в полтора-два раза и предложили свечу NJK по 940 рублей за штуку. При этом в дефиците не признаются, мол, если что-то нужно - привезут под заказ в кратчайшие сроки.

"Омывайки" тоже поднялись в цене. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Дешевые запчасти обходятся дорого»

- Если до санкций ремень ГРМ в комплекте на Volkswagen Polo стоил 6 тыс. рублей, то сейчас - 27 тыс. рублей, - рассказал специалист одного из рязанских автосервисов. - Примерно также взлетела стоимость ремня ГРМ на Renault Duster. Если ранее он стоил 7 тыс. рублей, то теперь 22-24 тыс. рублей.

Отметим, что не обошло подорожание и модельный ряд АвтоВАЗа.

- Lada - это же, по сути, Renault, поэтому на детали цены взлетели так же, как на фрацузские авто. Например, ремень ГРМ для Vesta стал стоить 9 тыс. рублей вместо прежних 3 тыс. Кстати, раньше выпускали отечественные аналоги - балаковские ремни ГРМ. Они считались вполне неплохими, но сейчас их трудно найти. Китайские же ремни ненадежны - рвутся через 5-10 тыс. километров пробега. Они, конечно, дешевые, но в итоге обходятся дорого - ремонт двигателя то еще удовольствие. Скупой автолюбитель платит трижды!

В список дефицитных запчастей попала также коробка передач.

- У нас вообще в наличии не было механических коробок и деталей для них. Особенно сложно найти подшипники на коробку. Если раньше комплект на Renault стоил 3 тыс. рублей, то сейчас - 13 тыс. рублей. И то их в наличии почти нет! Один на всю оптовую базу в Москве…

При этом в сервисе нас заверили, что ожидающих месяцами ремонта машин из-за дефицита запчастей у них нет. Детали были вовремя и в большом объеме закуплены.

- А вот автовладельцы, которые привозят нам машину, оставляют и ждут, когда запчасти подешевеют, действительно есть. У людей не хватает средств на ремонт! То, что раньше можно было починить за 30 тыс. рублей, сейчас обойдется в 100 тысяч!

«Корейский автопром не столкнулся с проблемами»

В лучшем положении оказались официальные дилерские центры. Как пояснил источник, после закрытия крупных автозаводов на складах остались запчасти в большом количестве, которые отдают дилерам.

- Сейчас выгоднее некоторые виды ремонта проводить у дилера. У них есть запчасти в наличии, хотя они стоят в два раза дороже, чем до санкций, - поделились на станции техобслуживания.

Как отмечают специалисты, некоторым автовладельцам повезло, и дефицит деталей коснулся их не так остро. Среди счастливчиков - обладатели KIА, Hyundai и других корейских, а также китайских марок.

- Корейский автопром вообще не столкнулся с проблемами. Они даже цены опустили на некоторые позиции запчастей. Например, если раньше масло для коробки передач стоило 1 тыс. рублей за литр, то сейчас - 850, - добавил автомастер.

По мнению экспертов, если со стороны Кореи не возникнет санкций, то авторынок ждут кардинальные перемены.

- На смену европейцам придут корейские машины. Их выгодно содержать, и запчасти есть в наличии по адекватным ценам. Корейцы - достойная замена европейцам, - заверили нас в сервисе.