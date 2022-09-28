Жилой квартал «Вместе»: давайте жить дружно!

Фото: ГК «Единство».

Строительство современных жилых кварталов, ориентированных на создание легкой и комфортной жизни для семей с детьми, стало одной из визитных карточек Группы компаний «ЕДИНСТВО». Проектируя столь масштабные проекты, девелопер изначально стремится соблюсти два главных правила. Первое – каждый жилец должен чувствовать себя комфортно, в какой бы «точке» квартала он ни находился. Поэтому на всех уровнях планирования прорабатываются требования повышенной комфортности для квартир, подъездов, домов и придомовых территорий. Второе – необходимо создать условия для жизни и отдыха различным поколениям семьи, а также жителям, имеющим те или иные увлечения.

И еще один важный принцип в работе компании – архитекторы так или иначе стараются сохранить старые и возвести новые зеленые зоны – парки и насаждения рядом с жилыми кварталами. Идея проектов в том, чтобы не противопоставлять их природе, а интегрировать их в нее. Приятно жить одновременно близко к центру города, но в то же время в уютном окружении природы, где можно подолгу гулять с детьми и любимым человеком после напряженного рабочего дня.

Новый проект, который мы хотим представить вам, дорогие читатели, – жилой квартал «Вместе». Он вдохновлен самым важным человеческим желанием – быть вместе с тем, кто дорог. Несмотря на то, что все мы разные, нас объединяет стремление общаться с интересными людьми, получать яркие впечатления и постоянно развиваться.

Вместе приятнее!

«Вместе» – это уютный квартал из пяти домов переменной этажности рядом с ЦПКиО, наполненный самыми передовыми технологиями и авторскими дизайнерскими решениями. Как и в других проектах ГК «ЕДИНСТВО», здесь будет реализован современный рациональный подход к планировкам – с акцентом на максимальный комфорт для жизни и продуманное использование площади. Каждый день вы сможете любоваться головокружительными пейзажами из окон видовых квартир, восхищаться авторской архитектурой и современным дизайном фасадов. А передовые технологии будут обеспечивать безопасность, эффективность эксплуатации и помогать в решении бытовых вопросов. ЖК «Вместе» объединит не только людей и семьи, но и желания и возможности.

На старте продаж на квартиры жилого квартала действуют спеццены. Кроме того, у клиентов ГК «ЕДИНСТВО» есть возможность взять ипотеку на выгодных условиях – от 1% годовых.

Сегодня мы расскажем о том, какие преимущества получат те, кто выберет его своим будущим домом.

Вместе веселее и надежнее!

В основе любого современного жилого строительства, который претендует на внимание покупателей, лежат две главные составляющие – безопасность и комфорт. Без них ни внешняя отделка дома, ни оригинальные планировки, ни даже лояльная ценовая политика не смогут сделать проект в полной мере привлекательным. Ведь каждый из нас хочет для себя и своих близких самые лучшие условия. Руководствуясь, прежде всего, интересами и потребностями рязанцев, ГК «ЕДИНСТВО» более 16 лет возводит дома, отвечающие самым высоким стандартам качества. И жилой квартал, имеющий статус «комфорт+», вобрал в себя лучшие идеи и разработки из тех, что сегодня могут предложить застройщики своим клиентам.

На просторной благоустроенной территории квартала чувствовать себя дома будут все жители независимо от образа жизни темперамента и возраста. Разнообразные локации – детские и спортплощадки, зеленые зоны – располагают к общению и приятному времяпрепровождению с членами семьи, друзьями и, конечно, соседями.

Во дворе первой очереди, согласно проекту, будет вишневый сад, а на территории всего квартала появятся парковые зоны, которые позволят взрослым и детям ощущать свою максимальную включенность в жизнь квартала и создать дружелюбную и открытую атмосферу. Разумеется, появится на придомовой территории и паркинг, однако парковка для автомобилей будет размещена таким образом, чтобы не нарушать безопасность жителей квартала.

Авторы ЖК «Вместе» позиционируют его как лучшее место для тех, кто строит большую семью, любит проводить время с друзьями и нуждается в большом пространстве для жизни. Для любой семьи важно, чтобы логистика, связанная с детьми, не становилась головной болью. При этом должно быть так, чтобы у ребенка с детства формировалось чувство, что он в полной безопасности, хотя и не под тотальным контролем, а среда создавала все возможности для самореализации в будущем.

Спешим отметить, что рядом с кварталом планируется строительство детского сада и школы, так что без качественной образовательной инфраструктуры семьи, отдавшие предпочтение кварталу, точно не останутся.

Фото: ГК «Единство».

Вместе удобнее!

Район, в котором расположен жилой квартал «Вместе», считается благоприятным не только с точки зрения экологической обстановки, но и благодаря развитой инфраструктуре. Судите сами, при определенной приватности размещения нового ЖК в шаговой доступности от него находятся детские сады и горбольница №6, буквально под рукой продуктовые магазины, в непосредственности близости медицинский колледж и РГРТУ им. В.Ф. Уткина. Но самый большой подарок, который получат жители нового квартала – соседство ЦПКиО.

По утрам вы можете совершать пробежки или велопрогулки, днем вместе с детьми кормить здешних белок орешками, а вечерами и по выходным устраивать пикники с близкими и друзьями. В любое время года здесь легко найти разные способы развлечений: прогулка с собакой, бадминтон, освоение скейтборда или электросамоката, катание на лодках или каруселях. Любители фотосессий будут приятно удивлены количеством интересных локаций для съемок.

А еще времяпрепровождение в парке – это отличная возможность для всей семьи познакомиться с разнообразием животного и растительного мира.

Всего пять минут езды от жилого квартала – и вы в центре города, где к вашим услугам развлечения на любой вкус и кошелек. Впрочем, за счет большого выбора общественного транспорта не проблема добраться и в отдаленные точки города.

P.S. Группа компаний «ЕДИНСТВО» всегда практиковала индивидуальный подход к решению жилищного вопроса рязанцев, так что было бы желание изменить качество жизни, а подходящие условия вам подберут.

Благодаря партнерам девелопера, клиенты могут рассчитывать на достаточно комфортные ставки по ипотеке. Если величина расходов на приобретение жилья для вас имеет значение, даем подсказку: застройщик предоставляет на старте продаж спеццену, которая позволит приобрести квартиру с дополнительной выгодой до 300 000 рублей! Успейте получить интересное предложение, чтобы быть вместе с теми, кого любите. Хорошо, когда вместе!

Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой.

Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5. Застройщик: ООО «Специализированный застройщик «Юпитер». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф. Цена может измениться. Актуальные цены смотрите на сайте edinstvo62.ru

*Ипотека с господдержкой для семей с детьми – Акция для многодетных.

Ставка 1,0% годовых по ипотеке с господдержкой для семей с детьми действует при условии комплексного страхования. Заемщики – граждане РФ, имеющие не менее 3 детей, возраст которых на дату кредитной заявки не старше 18 лет, при этом как минимум один ребенок рожден в период с 01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (вкл.), либо ребенок-инвалид, рожденный не позднее 31.12.2022 г. Заемщик или поручитель-супруг является зарплатным клиентом Банка. Кредит предоставляется на приобретение у юрлица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) – первого собственника готового жилого помещения, в т.ч. с земельным участком, или приобретение у юрлица (за исключением управляющей компании инвестиционного фонда) жилого помещения, находящегося на этапе строительства, на приобретение на вторичном рынке у физлица или юрлица готового жилого помещения или готового жилого помещения с земельным участком, расположенных в сельских поселениях на территории ДФО. Сумма кредита для Москвы и области, Санкт-Петербурга и области до 12 млн руб., для остальных субъектов РФ – до 6 млн руб. Первый взнос – от 15%. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора с 01.07.2022 до 31.12.2022.

Условия действительны с 01.07.2022 г. до даты изменения банком условий кредитования.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000.

НА ЗАМЕТКУ

Когда нужно быстро переехать

Для тех, кто хочет ускорить переезд в собственную квартиру, у ГК «ЕДИНСТВО» есть особое предложение – квартиры с предчистовой отделкой. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Когда вы получите ключи от вашей квартиры, все самые шумные и грязные отделочные работы в ней будут уже окончены: выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. Владельцам останется сделать косметический ремонт, исходя из своих представлений об эстетике и комфорте жилья. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

КОНКРЕТНО

Преимущества, которыми могут воспользоваться клиенты ГК «ЕДИНСТВО»

ГК «ЕДИНСТВО» не просто строит современное качественное жилье в районах с развитой инфраструктурой, но и делает его доступным для разных категорий покупателей. Все клиенты компании могут рассчитывать на особые условия заключения сделки. Представляем вам финансовые инструменты и другие преимущества, которые предлагает девелопер. К каждому клиенту ГК «ЕДИНСТВО» подходит индивидуально и подбирает самые выгодные условия, отвечающие всем критериям выбора. Так, специалисты могут сделать индивидуальный расчет на спецусловиях. Формула расчета выглядит следующим образом: выгода = индивидуальные условия + спеццена.

Индивидуальные условия включают в себя:

1. Три вида беспроцентной рассрочки от компании;

2. Ипотека со ставкой от 1%*.

В офисе работает ипотечный брокер, который поможет сориентироваться в многообразии ипотечных программ и получить самые выгодные условия, сделав расчет по ведущим 12 банкам-партнерам.

Три вида рассрочки

В компании действует три вида рассрочки на объекты, находящиеся на стадии строительства:

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на шесть месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

БУДЬ В КУРСЕ!

«Вместе» выгоднее и дешевле!

Карта дисконтной системы «Вместе» от группы компаний «ЕДИНСТВО» – это подарок тем, кто заключил Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель дисконтной системы – объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от наших партнеров и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. Полный перечень предприятий-партнеров опубликован на сайте http://vmeste62.ru/discount/.

Если по каким-либо причинам сотрудник отдела продаж не выдал дисконтную карту или вы ее потеряли, можете обратиться в центральный офис компании по адресу:

ул. Вокзальная, 41, 2-й этаж на стойку ресепшн.

НАША СПРАВКА

Европейское качество жизни по рязанским ценам

Компания «ЕДИНСТВО» ведет свою историю с 2006 года, ее можно смело назвать пионером рязанского строительного рынка. За более чем 16 лет работы на благо родного края девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1 млн кв. м недвижимости. Это жилые комплексы и кварталы в европейском стиле, все они были сданы точно в срок, а часть из них – раньше срока. Возведенные ГК «ЕДИНСТВО» дома неизменно становятся архитектурной достопримечательностью своих районов. Все это говорит о серьезном подходе застройщика к каждому этапу строительства – от проектирования до передачи ключей. На сегодняшний день компания входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и являемся лидером Рязанской области.

За приверженность качеству и профессионализму группа компаний «ЕДИНСТВО» неоднократно получала награды от:

- Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

- комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству;

- губернатора Рязанской области;

- министерства строительного комплекса Рязанской области;

- главы администрации Рязани;

- руководителей министерств и ведомств области и города.

Гарантии перед клиентами по своевременной сдаче купленных квартир обеспечиваются строгим соблюдением компанией законодательства по реализации объектов.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

За что вы полюбите новый жилой квартал класса «комфорт+»:

• Яркий и стильный фасад дома;

• Арт-отделка подъездов;

• Дворовые лаундж-зоны;

• Паркинг для жителей дома;

• Ландшафтный дизайн;

• Вишневый сад на территории двора;

• Рядом с ЖК расположен главный парк города – ЦПКиО;

• Пять минут до центра города.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: Рязань, ул. Вокзальная, 41, (пом. Н5) и по телефону: (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

ЭТО ВЫГОДНО

Надоела старая квартира? Обменяй на новую!

Чтобы уменьшить размер ипотеки на новую квартиру или вовсе обойтись без залоговых средств, многие рязанцы решают продать свое старое жилье. И те из них, кто умеет считать деньги и ценит свое время и силы, поручают сделку профессионалам, которые помогут найти порядочного покупателя, удержать цену и грамотно оформить документы. Если у вас возникли трудности с продажей старого жилья, можно воспользоваться программой «Трейд-зачет» от ГК «ЕДИНСТВО», а именно: продать свою квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах компании на максимально выгодных условиях.

Для этого вам необходимо сделать 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «Трейд-зачет».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев***.

5. Реализовать квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

* в программе «ТРЕЙД-ЗАЧЕТ» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на стадии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи данная программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка».

** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются агентства недвижимости «Удачный выбор», Центральное агентство недвижимости (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости (ЕГЦН).

*** При заключении договора участия в долевом строительстве по программе трейд-зачет действительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе трейд-зачет не менее 70%.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

Доверяя нам комплексное решение вашего квартирного вопроса, вы гарантированно получите современную, комфортную квартиру в лучшем районе города Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья, благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.