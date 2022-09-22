В Рязани началась частичная мобилизация. Призовут до трех тысяч запасников. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Рязани и Рязанской области началась частичная мобилизация. Военный комиссар региона Олег Серкез рассказал, кого из рязанцев будут призывать, а также сколько человек планируют мобилизовать.

Кого призовут во время частичной мобилизации в Рязани и области

«В первую очередь мобилизации подлежат солдаты, старшины и прапорщики запаса до 35 лет, а также младшие офицеры в возрасте до 45 лет. Призовут и выпускников военных кафедр, но при условии, если их военно-учетная специальность будет востребована», - сказал Олег Серкез в интервью ТКР.

Что такое первая категория при частичной мобилизации

«Что такое категория 1 (первая)? Это те, кто имеют воинскую учетную специальность. Как правило, это те, кто закончил воинскую службу в течение последних трех-пяти лет», - подчеркнул военком.

Полковник Серкез: Частичную мобилизацию нужно воспринять как должное.

Куда будут призывать рязанцев во время частичной мобилизации

«У нас будет формироваться новая воинская часть. Туда мы и призываем по мобилизации граждан, пребывающих в запасе. Надо это воспринять как должное. И встать на защиту Родины. Нужно и тылы прикрывать, и освобожденные территории, участвовать в комендантской службе. Никто без подготовки туда не пойдет», - заверил Олег Серкез.

Сколько человек призовут в Рязани и области во время частичной мобилизации

«Пока речь идет о 3 тысячах человек», - сказал военком, напомнив, что мобилизации не подлежат студенты и будущие срочники».

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