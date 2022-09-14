Мы разные и мы вместе! В Скопинском районе прошел праздник национальных культур

Cкопинская земля стала домом для людей более чем 30 национальностей.

2 сентября в селе Успенском Скопинского района уже в восьмой раз прошел фестиваль национальных культур «Скопинский край - наш общий дом». В этом ежегодном празднике принимают участие более десятка представителей национальных общин, проживающих в районе.

Еще со времен Российской Империи Cкопинская земля стала домом для людей более чем 30 национальностей, которые здесь образовали семьи, растили детей, сохраняя свою самобытность. Все они без исключения любят и почитают свою малую родину.

«Я люблю все национальности и желаю всем счастья»

В 2022 году в фестивале приняли участие представители России, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, турецкой национальной общины, Казахстана, крымских татар, Армении, Молдовы, Грузии, российских немцев, Украины. О своих традициях рассказали и представители Донского казачьего войска, а также некоторых других стран и национальностей.

Все они перед официальным открытием фестиваля прошли парадом участников, с демонстрацией своих флагов, национальных костюмов и танцев, образовав большой хоровод.

- Рязанская земля по праву считается сердцем России. Она всегда объединяла и будет объединять наши народы. Какое счастье держаться за руки друг с другом и ходить в хороводе, какое счастье видеть наших детей разных национальностей и вероисповеданий всех вместе. Да, я русский! Но я люблю Армению, Грузию, Таджикистан, Узбекистан и Молдову. Я люблю все национальности и желаю всем счастья, благополучия, хорошего настроения и мирного неба над головой, - обратился к собравшимся глава администрации Скопинского района Александр Боков.

Также гостей приветствовали председатель Рязанской региональной общественной организации «Рязанский областной таджикский центр «Самани» Хасан Шамсиев и начальник отдела по работе с политическими партиями и национальными объединениями министерства по делам территорий и информационной политике Рязанской области Владимир Сурков.

- Фестиваль стал настоящим народным праздником и долгожданным радостным событием для представителей многих национальностей и конфессий. Очень радует тот факт, что на Скопинской земле в мире и согласии проживают представители различных национальностей, дружат дети и родители, - сказал представитель регионального правительства.

От штруделя до штрудли

Каждая из диаспор, проживающих в Скопинском районе, представила свой «дом», в котором всех гостей фестиваля радушно принимали и угощали национальными блюдами. Все вместе, под свои национальные танцы, они еще раз доказали, что никакие различия в менталитете, воспитании, религии, одежде и цвете кожи не смогут помешать самому главному - многовековой дружбе между народами.

- Мы основательно готовились к фестивалю национальных культур. С раннего утра наутюжили национальные костюмы, приготовили традиционные блюда российских немцев. На дегустации объясняли, чем отличается штрудель (слоеный пирог с фруктами и ягодами - Ред.) от штрудли (блюдо из мяса, муки и картофеля - Ред.), - рассказала журналистам руководитель Скопинского филиала Рязанской региональной общественной организации российских немцев «Общество «Начало» Светлана Шнайдер.

Гости праздника с удовольствием угощались огромным разнообразием национальных блюд и интересовались рецептами их приготовления.

На фестивале было много детей! А это значит, что каждый народ старается передать им свои обычаи и традиции. А это значит, что подрастающее поколение учится понимать культуру других народов. Завершая праздник, все участники пообещали в следующем году вновь собраться на гостеприимной Скопинской земле и раскрыть для гостей «двери своих сердец»!

СКАЗАНО

- Мы побывали на прекрасном празднике, где каждый этнос России представил национальные костюмы, песни, танцы и кухню. Все мы учим наших детей добрососедским отношениями, взаимопониманию между людьми разных национальностей. И это очень хорошо, - поделилась своими впечатлениями от фестиваля одна из участниц Ольга Тихонова.