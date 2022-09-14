Два стаканчика текилы и слезы крокодиловы. В Рязани задержали пьяную даму за рулем

Сотрудники ППС остановили пьяную за рязанку за рулем, а потом передали в руки ДПС.
Фото: Леонид ВАЛЕЕВ
Утром 14 сентября на Касимовском шоссе в Рязани задержали 34-летнюю даму за рулем отечественной легковушки. После мимолетного преследования женщина сразу остановилась на требования экипажа патрульно-постовой службы, аккуратно припарковав «Ладу» у обочины дороги. А привлекла внимание полицейских неуверенное движение легковушки.
- Здравствуйте, давайте ваши документы, пожалуйста... Употребляли алкоголь сегодня? – спросил водителя прапорщик полиции.
Женщина утвердительно кивнула головой.
- Употребляли?
- Не сегодня, вчера.
- А сегодня употребляли?
- Нееет, - вдруг заплакала женщина.
- Много употребляли алкоголя? – продолжал опрашивать патрульный.
- Два стаканчика текилы.
Полицейские вызвали на место инспекторов ГИБДД, которые установили, что дама действительно подшофе. Исследование показало, что в организме рязанки 1,28 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ее отстранили от управления, а потом составили на нее протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.
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