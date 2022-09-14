Два стаканчика текилы и слезы крокодиловы. В Рязани задержали пьяную даму за рулем

Сотрудники ППС остановили пьяную за рязанку за рулем, а потом передали в руки ДПС. Фото: Леонид ВАЛЕЕВ

Утром 14 сентября на Касимовском шоссе в Рязани задержали 34-летнюю даму за рулем отечественной легковушки. После мимолетного преследования женщина сразу остановилась на требования экипажа патрульно-постовой службы, аккуратно припарковав «Ладу» у обочины дороги. А привлекла внимание полицейских неуверенное движение легковушки.

- Здравствуйте, давайте ваши документы, пожалуйста... Употребляли алкоголь сегодня? – спросил водителя прапорщик полиции.

Женщина утвердительно кивнула головой.

- Употребляли?

- Не сегодня, вчера.

- А сегодня употребляли?

- Нееет, - вдруг заплакала женщина.

- Много употребляли алкоголя? – продолжал опрашивать патрульный.

- Два стаканчика текилы.

Полицейские вызвали на место инспекторов ГИБДД, которые установили, что дама действительно подшофе. Исследование показало, что в организме рязанки 1,28 миллиграмма алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Ее отстранили от управления, а потом составили на нее протокол об административном правонарушении. Ей грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет.

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