Только три вида гриба являются безусловно съедобными. Лисички к ним не относятся. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Рязанский Роспотребнадзор да несколько советов и рекомендаций жителям региона, чтобы не отравиться съедобными грибами этой осенью.

Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности и помнить, что НЕЛЬЗЯ:

1. Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки.

По мнению санитарных врачей, от этого быстро повреждаются и портятся ножки грибов. В дальнейшем это серьезно затруднит переборку и сортировку – в блюдо могут попасть и ядовитые грибы.

2. Собирать старые, переросшие и червивые грибы.

3. Пробовать грибы во время сбора.

4. Обрабатывать грибы через день и более после сбора.

5. Мариновать или солить грибы в оцинкованной, а также глиняной глазурованной посуде.

6. Хранить грибы в тепле, так это скоропортящийся продукт.

Специалисты Роспотребнадзора также напомнили, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный - безусловно съедобные грибы. Только из этих грибов можно готовить блюда без предварительного отваривания.

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