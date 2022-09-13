Только три вида гриба являются безусловно съедобными. Лисички к ним не относятся.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
Рязанский Роспотребнадзор да несколько советов и рекомендаций жителям региона, чтобы не отравиться съедобными грибами этой осенью.
Чтобы избежать неприятных последствий, важно соблюдать меры предосторожности и помнить, что НЕЛЬЗЯ:
1. Собирать грибы в ведра, полиэтиленовые пакеты или мешки.
По мнению санитарных врачей, от этого быстро повреждаются и портятся ножки грибов. В дальнейшем это серьезно затруднит переборку и сортировку – в блюдо могут попасть и ядовитые грибы.
2. Собирать старые, переросшие и червивые грибы.
3. Пробовать грибы во время сбора.
4. Обрабатывать грибы через день и более после сбора.
5. Мариновать или солить грибы в оцинкованной, а также глиняной глазурованной посуде.
6. Хранить грибы в тепле, так это скоропортящийся продукт.
Специалисты Роспотребнадзора также напомнили, что из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный - безусловно съедобные грибы. Только из этих грибов можно готовить блюда без предварительного отваривания.
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