Рязанская область побила антирекорды по смертности, рождаемости и летальности болезней органов дыхания

Никогда еще в 21 веке в Рязанской области не было такой естественной убыли населения, как в 2021 году.

Рязаньстат обновил статистику о демографии за ряд лет с учетом 2021 года. Насколько ей стоит доверять, предлагаем каждому решить для себя самостоятельно. Если же просто сосредоточиться на том, что есть, даже при беглом взгляде в глаза бросаются несколько тенденций и выбивающихся из общего ряда показателей. Остановимся на нескольких.

Неприятные «рекорды»

По оценке на 1 января 2022 года в Рязанской области проживали 1 085 152 человека. За год численность населения снизилась на 13 105 человек, то есть на 1,2%. Несложно посчитать, что с такой тенденцией, как говорят в таких случаях, «в вакууме» регион обезлюдел бы менее чем за столетие. Понятно, что на практике по ряду причин такое невозможно себе представить.

Еще нужно понимать, что это показатель с учетом миграции. А что без нее?

2021 год вообще оказался в наихудшем смысле рекордным, по, как это по-оруэлловски формулировала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, «отрицательному росту». Имеем ввиду, прежде всего, соотношение родившихся и умерших. Рязаньстат приводит данные с 2000 года, и они говорят: никогда еще в 21 веке такой естественной убыли (15 944 человека) в регионе не было.

Итак, печальную статистику формируют два показателя - рождаемость и смертность. По количеству малышей, появившихся на свет за год, 2021-й стал абсолютно худшим за две декады (опять же - это как минимум). Зарегистрировано всего 7 912 новорожденных, а меньше 8 000 не было после приснопамятных 90-х. Клише «психологическая отметка» пришлось бы здесь как нельзя кстати.

Это график смертности и рождаемости в динамике за последние 10 лет, причем не в абсолютных величинах, а на 1000 человек населения.

Умерли за 2021 год 23 856 человек. В абсолютном выражении это худший показатель после 2005 года, а в пересчете на 1000 человек населения - ситуация стала даже хуже, чем была в начале 2000-х. К сожалению, не спасают новые возможности медицины и тот факт, что от так называемых внешних причин (криминал, ДТП и прочие инциденты) по сравнению с теми временами в Рязанской области стали гибнуть втрое (!) реже.

«COVID-19 является триггером»

Напоследок разберем данные об основных причинах ухода людей из жизни. Рязаньстат выделяет всего шесть классов:

• некоторые инфекционные и паразитарные болезни;

• новообразования, в том числе онкология;

• болезни системы кровообращения;

• болезни органов дыхания;

• болезни органов пищеварения;

• внешние причины.

К несчастью (с точки зрения полноты картины), в статистике учитываются далеко не все возможные недуги. Как пояснили КП-Рязань в Рязаньстате, за скобками остаются заболевания нервной системы и органов чувств, болезни крови, осложнения при родах и многое другое. Таким образом, из 24 тысяч зарегистрированных за 2021 год смертей в итоговую выкладку попали лишь 14 тысяч.

Говоря об этих 14 тысячах, большинство утрат в 2021 году (59%) обусловили болезни системы кровообращения (БСК). И вот что интересно: в динамике за ряд лет смертность из-за проблем с сердцем и сосудами поступательно снижалась, но в 2020-2021-м вновь резко выросла. Чаще всего трагическую роль играют ишемическая болезнь сердца и цереброваскулярная болезнь.

Число умерших от БСК, новообразований (двух главных "убийц" населения), а также от болезней органов дыхания за последние годы. Скачок заметен.

Корреляция с развитием пандемии COVID-19 есть, но видят ли связь специалисты? Об этом мы спросили у областного минздрава:

- В 2021 году на фоне распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 зарегистрирован рост смертности от БСК наряду с увеличением смертности от всех причин в целом. (…) COVID-19 является триггером, который запускает каскад реакций, приводящий к обострению или декомпенсации хронических неинфекционных заболеваний, - говорится в ответе за подписью на тот момент и.о. министра Владимира Хоминца.

Исходя из того же ответа, пандемия не только нанесла удар по «хроникам», но и предопределила появление новых:

- Само по себе вирусное заболевание способно приводить к тромбэмболиям, миокардитам, перикардитам, тромбозам коронарных и мозговых артерий. Это увеличило количество пациентов, имеющих хронические заболевания и нуждающихся в лекарственной терапии, - пишет минздрав.

Вместе с тем чиновники от медицины отмечают, что вклад БСК в общую смертность за последние годы снизился на 13%, и связывают это с реализацией региональной программы по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями, работой в регионе двух полноценных сосудистых центров и шести первичных сосудистых отделений.

Один минимум и еще один максимум

В 15% случаев причиной летального исхода становились новообразования. Несмотря на ухудшение экологической обстановки, служба статистики вслед за медучреждениями рапортует о минимальном количестве смертей в этой категории за все последние годы - о 2073-х.

Чего не скажешь о гибели людей от болезней органов дыхания, где, наоборот, случился максимум за все время - 1 589 человек. Это обстоятельство логичнее всего объясняется бушевавшим в 2021 году дельта-штаммом коронавируса SARS-CoV-2, который выделялся самыми тяжелыми осложнениями. Также среди самых распространенных в 2021 году были пневмонии, острые респираторные заболевания, грипп, энтеровирусная инфекция.

Отдельное внимание хотим обратить на летальные случаи болезней органов дыхания у женщин: 712 смертей - это беспрецедентно много даже по сравнению с пандемийным 2020 годом, когда их посчитали 497. К сожалению, минздрав свою оценку этому факту пока не дал.

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