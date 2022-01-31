Рязанская область вошла в число худших в «рейтинге вымирания»

Рязанская область по итогам 2021 года среди самых неблагополучных и по рождаемости, и по смертности, и по их соотношению. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Рязанская область имеет одни из худших демографических показателей во всей России. Такой вывод следует из данных, опубликованных Росстатом за 2021 год.

С января по декабрь в регионе родилось 8034 человека, что на 7,7% меньше, чем годом ранее. Эта динамика - четвертая с конца. Еще печальней дело обстояло только в Костромской области (-8,9%), Магаданской области (-9,1%) и Карачаево-Черкесской Республике (-12,7%).

Смертей в 2021 году в Рязанской области зарегистрировали 24013, что на 21,3% больше, чем в 2020-м. Здесь самый тревожный результат у Саратовской области (+24,2%), но и Рязанская оказалась неподалеку - на непочетном девятом месте.

Самый красноречивый показатель – превышение числа умерших над числом родившихся. Независимо от численности населения в регионе он позволяет понять, насколько велика эта разница. В Рязанской области, как вы уже могли заметить, умерло почти в три раза больше людей (на 298,9%), чем появилось на свет. И это… третий по стране худший результат. Выше в своеобразном «рейтинге вымирания» в 2021 году оказались только Смоленская (306,9%) и Тульская (302,4%) области.

Несильно будет отличаться картина и в разрезе коэффициентов – когда количественные значения представляются из расчета на 1000 человек населения. По относительному числу родившихся Рязанская область седьмая с конца, а по умершим – пятая среди самых неблагополучных.