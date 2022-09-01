Современное оборудование помогает выявлять тяжелые заболевания на ранних стадиях

ЛДЦ «Поколение».

В прошлой статье мы рассказывали вам о коллективе лечебно-диагностического центра «Поколение». Безусловно, команда врачей высокой квалификации - это важная составляющая для сохранения здоровья пациентов. Но без современного оборудования сегодня даже самому опытному врачу сложно поставить точный диагноз.

- Предметом гордости нашей клиники является магнитно-резонансный высокопольный томограф, - рассказывает главный врач медицинского центра Алексей Яшин. - Он может проводить исследования всех органов и систем. Высокая разрешающая способность позволяет выявлять заболевания, в частности, онкологию, на ранних стадиях, когда размеры новообразований минимальны.

По словам специалистов, во время пандемии прекрасно себя зарекомендовал мультиспиральный компьютерный томограф, который работал практически круглосуточно. В клинике проводится КТ с контрастированием. Это является дополнительной возможностью выявления заболеваний на самых ранних стадиях, когда другие аппараты, менее совершенные, патологических изменений не фиксируют.

- Наша клиника совершенствуется, врачи регулярно обучаются на курсах повышения квалификации, мы регулярно меняем оборудование на более современное и совершенное, - продолжает главврач. - Не так давно приобрели и уже активно используем цифровой рентгеновский аппарат самого последнего поколения. Он активно задействован для диагностики в травматологическом отделении, во время профосмотров при выявлении легочных патологий.

ЛДЦ «Поколение»

Оказывается, существует маммограф без лучевой нагрузки. Вы знали об этом? Теперь будете знать! Рассказывает врач акушер-гинеколог, врач ультразвуковой диагностики ЛДЦ «Поколение» Юлия Рыжова:

- В нашем центре можно сделать маммограмму на электроимпедансном многочастотном аппарате. Кстати, это отечественная разработка. Он принципиально отличается от обычного маммографа. Во-первых, не облучает ни пациентку, ни врача; во-вторых, процедура безболезненна и не доставляет женщине дискомфорта; в-третьих, результаты мгновенно выводятся на монитор компьютера. Метод обследования обладает высокой точностью.

- От того на каком аппарате УЗИ вам проводят обследование, зависит ваше дальнейшее здоровье, - продолжает Юлия Анатольевна. - Качество полученного изображения очень важно для правильной постановки диагноза. Старые аппараты УЗИ не обладают хорошим качеством изображения, поэтому не позволяют выявлять многие патологии.

В нашей клинике врачи работают на самом современном аппарате, с большим сенсорным экраном, с высоким качеством изображения. Кроме того, к аппарату можно подключать сразу четыре датчика, что позволяет одновременно диагностировать практически весь организм на одном мониторе. Важная деталь - цветовой доплер. Он позволяет врачу обследовать сосуды, определять скорость кровотока и находить места, где может образоваться тромб.

В клинике действует операционная, оборудованная по последнему слову техники. Она позволяет выполнять операции высокого уровня сложности и самого широкого спектра.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЛДЦ «Поколение» находится в Рязани, на Первомайском проспекте, д. 27а. Предварительно записаться на прием можно по телефону 43-43-00 или на сайте www.pokolenie62.ru.

ООО «ЛДЦ «Поколение» ОГРН 1146234024419

Лицензия № ЛО-62-01-001828 от 15 июня 2018 года выдана Министерством здравоохранения Рязанской области.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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