РНПК увеличивает глубину переработки и получает новые производственные возможности

Фото: РНПК

Рязанская нефтеперерабатывающая компания получила дополнительные возможности по выпуску востребованных маржинальных видов моторного топлива – бензина, авиакеросина и дизельного топлива. Это стало возможно в связи с тем, что предприятие увеличило показатели глубины переработки до 75,2% и выход целевых светлых нефтепродуктов на 3,9% - до 59%.

- «Роснефть» реализует крупнейшую в российской нефтяной отрасли программу модернизации собственных нефтеперерабатывающих мощностей, - рассказывает Вице-президент по нефтепереработке и нефтехимии «Роснефти» Александр Романов. - Увеличение показателя выхода светлых нефтепродуктов на Рязанской НПК – показатель результативности этой программы. Это означает, что завод может выпускать для потребителей больше высококачественных моторных видов топлива. В настоящее время компания реализует на своих НПЗ ряд крупных инвестиционных проектов, которые позволят повысить общую эффективность нефтеперерабатывающего комплекса НК «Роснефть».

В ходе планового весеннего капитального ремонта были модернизированы теплообменное оборудование на четырех установках первичной переработки нефти, а также установка висбрекинга – технологии получения топливных мазутов. Мероприятия по техническому перевооружению производства и совершенствованию технологических процессов позволяют заводу наращивать производственные мощности и выпускать моторное топливо с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами - «Евро 6», высокооктановый АИ-100, низкосернистое судовое топливо и другие нефтепродукты.

Кроме того, в ходе реализации программы импортозамещения РНПК внедряет наукоемкие продукты разработки «Роснефти» и других российских предприятий, что позволяет получать дополнительные объемы бензина и дизельного топлива с высокими экологическими и эксплуатационными характеристиками. Практически все - 14 из 15 технологических установок РНПК уже работают на российских катализаторах.