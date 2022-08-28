ФК «Рязань» не смог удержать победу над лидером на облезлом газоне родного стадиона

Даже на таком убитом газоне рязанским футболистам удается показывать качественную игру.

27 августа на стадионе «Спартак» ФК «Рязань» принимал лидера группы 3.1 Второй лиги курский «Авангард». И вполне мог бы выиграть, если бы удержал победный счет, либо удвоил или утроил – шансы для этого были.

— Придумали себе гол на ровном месте, а потом в лучших традициях русского народа героически исправляли эту ситуацию. Считаю, счет по игре хотя мы и контролировали большую ее часть, — сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер ФК «Авангард» Денис Гершун.

Уже на четвертой минуте защитник курян (из-за отвратительного качества трансляции невозможно идентифицировать игрока – Ред.) отдавая мяч своему вратарю, вывел Ислама Евлоева с ним один на один. Рязанский нападающий аккуратно его переиграл и покатил мяч в пустые ворота.

Всю оставшуюся игру контролировали куряне, держались высоко, нагнетали, но остроты не было, вратарю Никите Яновичу не приходилось особо выворачивать руки, чтобы спасти команду. Более того, сама «Рязань» должна была забивать пару мячей. Вячеславу Пураку не хватило немного точности, при ударе в пустые ворота метров с 26. Буквально через минуту Владислав Игнатенко разобрался с рязанской защитой и выкатил мяч под удар Александру Агееву – 1:1.

— Старались сдержать линию их быстрой атаки, почти получилось... Моменты у нас были еще помимо гола, но опять не хватило забитого мяча, — отметил главный тренер рязанцев Дмитрий Сережкин.

Из интересного

Не все болельщики успели увидеть гол рязанской команды. Причина для Рязани редкая – закончились билеты в кассе, как и программки. «Хорошо играть стали, вот и разбирают», - сказала кассир. В итоге этот вопрос решился, люди попали на стадион. Отметим, что официальный сайт Второй лиги не удосужился указать количество зрителей, но курские ресурсы сообщают о 300 зрителях на трибунах.

Вратарь Никита Янович в окружении заплаток.

Из важного

Газон стадиона «Спартак» становится все хуже и хуже – от заплаток у болельщиков начинает рябить в глазах. Говорят, что новый газон застрял где-то в Европе. Пока чиновники минспорта решают этот вопрос, на стадионе регулярно проходят патриотические праздники, а футболисты, в том числе и дети, продолжают убивать ноги.

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