Как трудовые династии повышают потенциал и престиж предприятия

Награждение Людмилы Фурсенко почетной грамотой Касимовской городской Думы ко Дню металлурга.

Героиня нашего сегодняшнего рассказа - Людмила Ивановна Фурсенко, заведующая сектором делопроизводства АО «Приокский завод цветных металлов», что в Касимове. Разговор - о трудовой династии, семье, увлечениях.

«Золотой завод», как называют в народе это предприятие, сравнительно молод: первая продукция была выпущена лишь 32 года назад - в 1990 году. Но и здесь уже складываются самые настоящие трудовые династии. Благодаря тому, что завод является, пожалуй, наиболее привлекательным местом для работы в районном центре, сюда идут работать дети, братья, сестры работников. Преемственность традиций, сопричастность к общему делу и профессионализм - именно эти черты характерны для трудовых династий.

Образование помогает в грамотном составлении документов

- Мы жили в Казахстане, - рассказывает Людмила Фурсенко. - Хотя родители из России, но по роду службы папы мы много переезжали. Я уже родилась в Казахстане, там же училась и работала первое время на Ульбинском металлургическом заводе в Усть-Каменогорске.

После развала Советского Союза решили перебираться в Россию. Сначала сюда переехала семья брата моего папы, потом собрались и мы. Приехали сюда всей семьей в начале 90-х годов - я, муж, сын и мои родители. Обосновавшись здесь, мы начали работать на заводе. И вот уже 25 лет - юбилей был 29 июля - я работаю на Приокском заводе цветных металлов.

Родители Людмилы Ивановны тоже трудились на этом предприятии. Мама, Валентина Николаевна Лазарева, была нормировщицей на ремонтно-строительном участке. Папа, Иван Андреевич Лазарев, - начальником службы режима и безопасности. Сейчас оба они на пенсии.

- Прежняя моя деятельность была связана с документами, - продолжает Людмила. - Но здесь я начинала в цехе аффинажного производства секретарем-табельщиком. Сначала меня взяли временно. Потом появилась возможность перейти на постоянную работу. Затем я работала на разных должностях - от лаборанта в лаборатории охраны окружающей среды до помощника руководителя. Получается, что у меня большой опыт на многих участках на заводе. И вот уже лет десять я непосредственно занимаюсь документооборотом в административном отделе.

По образованию Людмила - филолог. По ее словам, это помогает в грамотном составлении документов. В ведении отдела - приказы, служебные записки, письма и другие документы.

- У нас электронный документооборот, я непосредственно занимаюсь регистрацией, движением, передачей документов по исполнителям, по отделам в установленные сроки. Движение документов происходит еще и в бумажном виде. Также наш отдел занимается входящей и исходящей документацией, - Людмила с увлечением рассказывает о работе, которая со стороны может показаться рутинной, но видно, что для нее эти документы - неотъемлемая часть жизни.

В нашей династии - плавильщики и IT-специалист

По словам Людмилы Фурсенко, сейчас, после выхода на пенсию родителей, семейная династия состоит из трех человек. Кроме нее, это сын, Игорь Максимович Белобородов, и брат, Владимир Иванович Лазарев.

Слева направо: Иван Андреевич Лазарев, Людмила Ивановна Фурсенко, Игорь Максимович Белобородов, фото для музея АО «ПЗЦМ».

- Брат тоже начинал с нами работать на заводе плавильщиком, но затем вместе со своей семьей переехал в Омск, поближе к родителям супруги, - продолжает свой рассказ Людмила. - Там он работал в МЧС командиром подразделения. Несколько лет назад они вернулись, и Владимир снова устроился на завод на уже знакомую специальность - плавильщиком на переделе аффинажа платиновой группы. Мой супруг, Григорий Михайлович Фурсенко, тоже проработал плавильщиком больше десяти лет. Сейчас его уже нет в живых.

Вся трудовая деятельность Игоря, сына Людмилы, связана с Приокским заводом цветных металлов. Отучившись в Касимовском нефтегазовом колледже по специальности «Радиоаппаратостроение», он начал работать в цехе электромонтером и уже более десяти лет - на предприятии.

- Затем я поступил на заочное отделение Муромского института Владимирского государственного университета и получил высшее образование по специальности «Вычислительные машины, комплексные системы и сети», - подключается к разговору Игорь. - Получив диплом, стал специализироваться на компьютерах. Сначала работал в службе режима, затем попал в отдел информационных технологий, работаю ведущим инженером. В нашем ведении - поддержка серверов, электронного документооборота, бухгалтерии, сайта.

По словам Игоря, работа на заводе интересная, постоянно находишься в развитии. В связи с последними событиями поставлена задача полностью перейти на отечественное оборудование и программное обеспечение.

Один из семейных праздников - День Военно-морского флота

Родители Людмилы живы, папе будет 80 лет в следующем году, он ветеран отрасли.

- Наш Иван Андреевич служил на подводной лодке три года, поэтому День Военно-морского флота - наш почти семейный праздник, - продолжает рассказ Людмила. - Надеваются тельняшки, жарится шашлык, собираемся все. Дни рождения, другие праздники - все отмечаем вместе, благо, живем все неподалеку друг от друга. Традиционное место встречи - дом в деревне Овчинники, это была родительская дача, сейчас здесь живет брат с семьей.

По возможности в отпуск выезжаю к морю - мы же из Казахстана, нам все-таки тепла недостает. Нынешним летом у нас жарко, что меня радует, солнце - это жизнь, - заканчивает свой рассказ Людмила Фурсенко.

С самого момента возникновения и по сей день Приокский завод цветных металлов - одно из самых успешных предприятий и самое престижное место работы в Касимове. Складывающиеся трудовые династии - не только результат грамотной кадровой политики, но и залог дальнейшей успешной его деятельности в будущем. Именно от людей зависит и производительность труда, и выполнение производственных планов, и общий успех предприятия. Где работают семьи - там выше профессионализм, эффективней передача опыта и мастерства. Династии всегда были показателем стабильности, сильного корпоративного духа и единства завода.

НА ЗАМЕТКУ

Передел - это стадия получения или переработки металла, в процессе которого происходит изменение его химического состава, физических и механических свойств, агрегатного состояния.

Плавильщик - специалист, который занимается расплавлением металла из загруженного в плавильную печь исходного сырья после аффинажа.

Аффинаж - металлургический процесс очистки или разделения благородных драгоценных металлов и дополнительных примесей.