Добро пожаловать в «Новое измерение»!

«Новое измерение» - это уникальная локация со своей особой атмосферой, вписанная в богатую инфраструктуру, которая гарантирует комфорт для всех его обитателей.

У каждого из нас в жизни случаются периоды, когда хочется перенестись в другое измерение и забыться - туда, где моменты счастья и импульс радости не покидают ни на секунду. А если бы можно было остаться жить в таком месте, просыпаться и засыпать, растить детей, веселиться с друзьями, возвращаться из командировок и путешествий? Сегодня у тех, кто мечтает о полноценной и счастливой жизни в таком мире, появилась возможность реализовать заветное желание. Группа компаний «ЕДИНСТВО», один из лидеров рязанского рынка недвижимости, объявила о старте продаж квартир в новом жилом квартале класса «комфорт плюс» «Новое измерение».

Это уникальное пространство для гармоничной жизни: комфортная работа, полноценный отдых, восстановление сил и самореализация здесь станут измеримы и достижимы. Не стоит забывать и о том, что недвижимость комфорт-класса остается наиболее интересной с точки зрения инвестирования. Она гораздо более популярна, чем элитное жилье, и со временем дорожает сильнее, чем «эконом». Вложение в недвижимость - это проверенный временем инструмент, с которым мало что сравнится в простоте и надежности. А главное - он доступен здесь и сейчас. И «Новое измерение» для думающих о завтрашнем дне людей - пожалуй, лучший способ удачной инвестиции.

Говорят, что счастье нельзя измерить. Давайте совершим виртуальную экскурсию по новому жилому кварталу, и вы сами увидите, что это возможно!

СЧАСТЬЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В КВАДРАТНЫХ МЕТРАХ

Жилой квартал «Новое измерение» - это четыре монолитных дома разной этажности, где есть абсолютно все для комфортной работы, активного отдыха, релакса и самореализации. Внешнее пространство квартала будет отстраиваться от доминирующей идеи - сохранить окружающую среду.

Все очереди будут выдержаны в единой концепции и иметь комбинированный фасад: облицовочный кирпич + мокрый фасад + алюкобонд. Такое сочетание придает дому индивидуальность, позволяет подчеркнуть красоту архитектурных форм и приверженность выбранному стилю, а также несет практическую нагрузку. Умело скомбинированная отделка защищает строение от неблагоприятных погодных факторов и упрощает поддержание внешнего вида. Кроме того, лаконичные фасады домов, лишенные вычурных украшений, никогда не устаревают и находятся вне времени. Подобные постройки легко вписываются в любой окружающий ландшафт - городской или природный.

Жилое пространство квартир спроектировано по современным смарт-технологиям и вмещает в себя целую философию обеспечения комфортной жизни каждого члена вашей семьи. «Умные» квартиры продуманы так, чтобы вся площадь использовалась максимально полезно и владельцам не пришлось переплачивать за серые зоны - нефункциональные метры. Широкий выбор планировочных решений позволит собственникам обустроить квадратные метры под свой образ жизни. В каждой квартире предусмотрено индивидуальное и автономное отопление, а это значит, что вы не будете зависеть от работы городских теплосетей и самостоятельно сможете настраивать температурный режим в своем доме.

А если вам нравится наблюдать, как за окном поднимается солнце или наступает закат, то спешим вам сообщить, что в жилом квартале «Новое измерение» ГК «ЕДИНСТВО» готова предложить своим клиентам видовые квартиры, из которых будут открываться впечатляющие панорамы на город.

Кстати, именно сейчас, на старте продаж, рязанцы могут приобрести квартиру в жилом квартале «Новое измерение» по спеццене с максимальной выгодой. Узнать подробности предложения можно по телефону: +7 (4912) 900-700.

Для жителей «Нового измерения» запланировано строительство собственной прогулочной аллеи на территории квартала. Это не дополнение к архитектуре, а полноценный компонент природной и жилой сферы.

СЧАСТЬЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В КОМФОРТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ

Покупая недвижимость, современные люди выбирают не только квадратные метры, они требовательны и к холлам, и к обустройству двора. Проектировщики «Нового измерения» учли эти требования и сделали все, чтобы жители чувствовали себя хорошо в любом месте в пределах квартала. Подъезды дома отделаны согласно индивидуальному проекту - их дизайн является продолжением общей концепции квартала и воплощает в себе лаконичность, эстетику и функциональность. Для удобства жителей в каждой очереди предусмотрено по два просторных лифта - пассажирский со спуском в подземный паркинг и грузовой. По желанию собственники квартир могут также приобрести кладовые помещения, которые расположены в цокольном этаже дома.

Дополнительные квадратные метры удобно использовать для хранения крупногабаритных вещей и сезонных продуктовых заготовок - это позволит лишний раз не захламлять квартиру. Молодым родителям и тем, кто только планирует увеличение семьи, будет приятно узнать, что на первых этажах ЖК оборудуют колясочные, где можно без опаски оставлять коляски, избавив членов семьи от необходимости по несколько раз в день носить их верх-вниз.

Пространство в «Новом измерении» не диктует модели поведения, а предоставляет жителям огромный выбор сценариев досуга в безопасной среде. В жилом квартале предусмотрена организация четырех современных площадок, которые обеспечат детям бесконечные часы игр, творчества и общения.

Для благоустройства дворовых территорий ГК «ЕДИНСТВО» использует только экологические материалы и современное оборудование.

Больше воздуха и света - дизайнеры современных кварталов стараются дать горожанам ощущение свободного пространства. Для жителей «Нового измерения» запланировано строительство собственной прогулочной аллеи на территории квартала. Это не дополнение к архитектуре, а полноценный компонент природной и жилой сферы. Чтобы отвлечься от ежедневных проблем и перезагрузиться, вам не придется далеко ходить или ехать. Жители в любое время могут совершить прогулку с детьми или домашним питомцем, отправиться на спортивную пробежку или заняться йогой на свежем воздухе. Наслаждаясь живописными пейзажами, вы с легкостью восстановите душевное равновесие!

Проектом предусмотрены четыре подземных паркинга. Таким образом благодаря грамотной организации пространства жители квартала будут свободны от проблем с парковкой, поиском машино-места, очисткой от снега и долгого прогревания автомобиля.

Измерьте уровень комфорта по новым стандартам!

Все очереди жилого квартала будут выдержаны в единой концепции и иметь комбинированный фасад.

СЧАСТЬЕ ИЗМЕРЯЕТСЯ В МИНУТАХ

Новые городские пространства просто обязаны быть не только многофункциональными, но и комфортными. «Новое измерение» - это уникальная локация со своей особой атмосферой, вписанная в богатую инфраструктуру, которая гарантирует комфорт для всех ее обитателей.

Только представьте - впервые в Рязани на территории уютного квартала девелопер самостоятельно построит детский садик на 80 мест и безвозмездно передаст его городу. Поскольку квартал расположен буквально в пяти минутах от площади Победы, в шаговой доступности крупные торговые центры - «Виктория Плаза», «Премьер», спортивные и медицинские учреждения, аптеки, школы и детские сады, а также высшие учебные заведения: РязГМУ им. И. П. Павлова, РГУ имени С. А. Есенина и другие социально значимые объекты инфраструктуры. Благодаря близости к центру города, удобной логистике района и отличной транспортной доступности вам будет проще решать свои деловые и личные задачи быстро и с максимальным удобством. За счет этих характеристик «Новое измерение» воплощает совершенно новое качество жизни в знакомой локации.

P. S.

Жилой квартал «Новое измерение» - это современный подход к созданию территории для жизни, масштаб, который подойдет каждому. Жилые и общественные пространства, эксклюзивные архитектурные решения, широкий выбор планировок воплощают единое измерение для создания комфортной среды. Жилой квартал «Новое измерение» откроет для вас уникальные возможности полноценной и счастливой жизни.

ВАЖНО!

Какие дополнительные преимущества предоставляет своим клиентам ГК «ЕДИНСТВО»

Клиенты ГК «ЕДИНСТВО» не только становятся владельцами современного качественного жилья в районах с развитой инфраструктурой, но и могут рассчитывать на особые условия заключения сделки. Сегодня мы расскажем вам о финансовых инструментах и других преимуществах, которые предлагает девелопер. К каждому клиенту ГК «ЕДИНСТВО» подходит индивидуально и подбирает самые выгодные условия, отвечающие всем критериям выбора. Так, специалисты могут сделать индивидуальный расчет на спецусловиях. Формула расчета выглядит следующим образом: выгода = индивидуальные условия + спеццена.

Индивидуальные условия включают в себя:

1. Три вида беспроцентной рассрочки от компании,

2. Ипотека со ставкой от 3%*.

В офисе работает ипотечный брокер, который поможет разобраться в многообразии ипотечных программ и получить самые выгодные условия, сделав расчет по ведущим 12 банкам-партнерам.

Три вида рассрочки

В компании действует три вида рассрочки на объекты, находящиеся на стадии строительства:

1. Первый взнос не менее 70% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

2. Первый взнос не менее 50% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на шесть месяцев (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время.

3. Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с фиксированной ценой и одновременно получить беспроцентную рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома), с обязательной оплатой до 70% в течение трех месяцев с момента подписания договора.

Первый взнос не менее 30% от цены договора позволяет участнику заключить договор с нефиксированной ценой и получить рассрочку на один календарный год (но не позднее окончания строительства дома). Оставшуюся часть цены договора участник выплачивает любыми частями в удобное для него время. Данная схема предусматривает, что последующие платежи будут взиматься по цене 1 кв. м площади квартиры, действующей на день оплаты.

НА ЗАМЕТКУ

Для тех, кто хочет ускорить переезд в собственную квартиру, у ГК «ЕДИНСТВО» есть особое предложение - квартиры с предчистовой отделкой. Это промежуточный этап между черновой и полной отделкой. Когда вы получите ключи от вашей квартиры, все самые шумные и грязные отделочные работы в ней будут уже окончены: выровнены и оштукатурены стены, установлена качественная входная металлическая дверь, подведены системы водоснабжения и канализации, газоснабжения, сделана шумоизоляция и стяжка пола, установлены приборы учета, проведена проводка электричества с подключением освещения и установлены розетки, выключатели, установлены подоконники. Владельцам останется сделать косметический ремонт, исходя из своих представлений об эстетике и комфорте жилья. Если у вас нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля, это самый подходящий вариант.

ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ

Преимущества жилого квартала «Новое изменение»

Район:

- развитая инфраструктура,

- хорошая транспортная развязка,

детский сад на территории квартала на

80 мест, который возведет сам застройщик.

Дом:

- класс жилья «комфорт плюс»,

- комбинированный фасад - облицовочный кирпич + мокрый фасад + алюкобонд,

- вход в подъезд на уровне земли,

- кладовки в цокольном этаже,

- колясочные,

- дизайнерская отделка подъездов,

- два лифта (пассажирский лифт со спуском в подземный паркинг и грузовой)

- 8 смарт-квартир на этаже.

Двор:

- современные детские площадки,

- собственная прогулочная аллея,

- подземный паркинг на 38 машино-мест (первая очередь),

- наземный паркинг.

Квартиры:

- видовые квартиры,

- индивидуальное отопление,

- высота потолков не менее 2,63 м,

- настенный газовый двухконтурный котел,

- предчистовая отделка квартир.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«Вместе» выгоднее и дешевле!

Карта дисконтной системы «Вместе» от группы компаний «ЕДИНСТВО» - это подарок тем, кто заключил Договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома с ООО «Группа компаний «ЕДИНСТВО». Цель дисконтной системы - объединить в одной карте большое количество самых разных скидок от наших партнеров и таким образом сделать ее действительно полезной для владельца. Полный перечень предприятий партнеров опубликован на сайте http://vmeste62.ru/discount/.

Если по каким-либо причинам сотрудник отдела продаж не выдал дисконтную карту или вы ее потеряли, можете обратиться в центральный офис компании по адресу: ул. Вокзальная, 41, 2-й этаж, на стойку ресепшн.

НАША СПРАВКА

Компания «ЕДИНСТВО» ведет свою историю с 2006 года, ее можно смело назвать пионером рязанского строительного рынка. За 16 лет работы на благо родного края девелопер построил и ввел в эксплуатацию более 1 млн кв. м недвижимости. Это жилые комплексы и кварталы в европейском стиле, все они были сданы точно в срок, а часть из них - раньше срока. Возведенные ГК «ЕДИНСТВО» дома неизменно становятся архитектурной достопримечательностью своих районов. Все это говорит о серьезном подходе застройщика к каждому этапу строительства - от проектирования до передачи ключей. На сегодняшний день компания входит в топ-50 крупнейших застройщиков России по объемам жилищного строительства и является лидером Рязанской области.

За приверженность качеству и профессионализм группа компаний «ЕДИНСТВО» неоднократно получала награды от:

- Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

- Комитета Государственной Думы РФ по земельным отношениям и строительству;

- губернатора Рязанской области;

- министерства строительного комплекса Рязанской области;

- главы администрации Рязани;

- руководителей министерств и ведомств области и города.

Гарантии перед клиентами по своевременной сдаче купленных квартир обеспечиваются строгим соблюдением компанией законодательства по реализации объектов.

БУДЬ В КУРСЕ!

Трейд-зачет: приобрети новую квартиру за счет старой

Зачастую рязанцы, которые хотят улучшить жилищные условия, продают свои старые квадратные метры. Однако провести такую сделку без помощи профессионалов сложно - во-первых, нужно найти порядочного покупателя, во-вторых, не потерять в цене, в-третьих, оформить все документы без ошибок. Если у вас возникли трудности с продажей старого жилья, можно воспользоваться программой «Трейд-зачет» от ГК «ЕДИНСТВО», а именно продать свою квартиру и приобрести новостройку в строящихся домах компании на максимально выгодных условиях.

Для этого вам необходимо сделать 7 простых шагов:

1. Обратиться в отдел продаж Группы компаний «ЕДИНСТВО» и выбрать квартиру, участвующую в данной программе*.

2. Оценить рыночную стоимость вашей квартиры с помощью партнеров** Группы компаний «ЕДИНСТВО», которые обеспечат профессиональное сопровождение и помощь по продаже недвижимости.

3. Дать согласие на участие в программе «Трейд-зачет».

4. Забронировать строящийся объект недвижимости на срок до двух месяцев***.

5. Реализовать квартиру с помощью партнеров** ГК «ЕДИНСТВО».

6. Заключить договор долевого участия в строительстве и зарегистрировать его согласно законодательству РФ.

7. Оплатить цену договора участия в долевом строительстве.

*В программе «Трейд-зачет» принимают участие все жилые комплексы, которые находятся на стадии строительства. На жилые комплексы, которые сданы или находятся в процессе сдачи, данная программа не распространяется, кроме ЖК «Красная Горка».

** Партнерами Группы компаний «ЕДИНСТВО» являются агентства недвижимости «Удачный выбор», Центральное агентство недвижимости (ЦАН), Единый Городской Центр Недвижимости (ЕГЦН).

***При заключении договора участия в долевом строительстве по программе «Трейд-зачет» действительны цены без учета скидок, акций и спецпредложений. Первоначальный взнос по программе «Трейд-зачет» не менее 70%.

В случае необходимости вы можете воспользоваться ипотечными программами от банков-партнеров

ГК «ЕДИНСТВО» или оформить рассрочку по оплате нового жилья.

Доверяя профессионалам комплексное решение вашего квартирного вопроса, вы гарантированно получите современную, комфортную квартиру в лучшем районе города Рязани; выгодные условия продажи вашего старого жилья, благодаря работе партнера ГК «ЕДИНСТВО»; гарантию приобретения понравившейся квартиры благодаря услуге бронирования.

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Подробную информацию обо всех объектах ГК «ЕДИНСТВО» можно получить в центральном офисе по адресу: Рязань, ул. Вокзальная, 41, пом. Н5 и по телефону: (4912) 900-700. Сайт edinstvo62.ru.

Группа компаний «ЕДИНСТВО». © 2022 Количество квартир ограничено. Не является публичной офертой. Подробности в офисе продаж по адресу: ул. Вокзальная, д. 41, помещение Н5. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Символ». Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.

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