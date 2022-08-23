«Дни международного бизнеса в Рязанской области» посетили представители посольств 10 стран Латинской Америки

V деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» проходит в Рязани 23-24 августа.

V деловой форум «Дни международного бизнеса в Рязанской области» проходит в Рязани 23-24 августа. Программа началась с работы круглых столов ключевых стран-партнеров — Беларуси и Китая. Именно на этих площадках поднимались самые актуальные темы. Например, на площадке «Беларусь» спикеры разбирали конкретные экспортные кейсы, погружались в работу системы закупок и электронных торговых площадок.

Фото: agency62.ru

Тем временем гости из Китая и модератор круглого стола Илья Романов рассказывали об особенностях китайского рынка - от конъюнктуры до требований законодательства. Потенциальным экспортерам спикеры представили возможности специализированных организаций, предоставляющих торговые площадки и занимающихся оформлением необходимо разрешающей документации.

Фото: agency62.ru

Не менее содержательными получились круглые столы Ирана и Турции: практика экспорта, вопросы логистики, коммуникации и взаиморасчетов — это далеко не полный список тем, затронутых участниками.

Фото: agency62.ru

В рамках мероприятия также состоялось пленарное заседание. Его открыл вице-губернатор Артем Бранов, который от лица врио губернатора Павла Малкова и правительства Рязанской области поприветствовал участников форума на двух языках - английском и русском, а также пожелал всем плодотворной работы.

Фото: agency62.ru

Зампред областного правительства Артем Никитин подробно рассказал о механизмах, существующих в Рязанской области для продвижения рязанских товаров на международные рынки, об инструментах поддержки бизнеса и сопровождения зарубежных инвесторов. Вместе с тем он кратко подвел итоги внешней торговли и деятельности по привлечению инвестиций. По итогам 2021 года объем экспорта Рязанской области составил свыше 1,5 млрд долларов, и это более чем в три раза больше, чем в 2020 году.

- Мы продолжили развивать электронную торговлю. В завершающей стадии работа по созданию регионального маркетплейса «Сделано в Рязани». Кстати, решение о создании этой платформы принималось ровно год назад на этом же форуме. На сегодняшней день маркетплейс имеет более 1000 позиций товаров, и мы продолжаем его наполнять. Наша цель - это 15 тысяч позиций, - отметил Артем Никитин.

Также зампред рассказал об уникальном опыте Рязанской области по подготовке кадров в сфере экспортной деятельности и по открытию шоу-румов товаров рязанских производителей на территории других стран.

Фото: agency62.ru

Важно отметить, что представительная делегация прибыла на «Дни международного бизнеса в Рязанской области» из стран Латинской Америки и Карибского бассейна. Это посол Республики Куба Хулио Гармендиа Пеньа, посол Никарагуа Альба Асусена Торрес, посол Панамы Роландо Барроу Ноад, посол Перу Хуан дель Кампо Родригес, представители посольств Аргентины, Доминиканской Республики, Парагвая, Мексики, Гондураса, Коста-Рики. Кроме того, гостем делового форума стал директор PROCOLOMBIA – главного госучреждения этой латиноамериканской страны по продвижению колумбийского экспорта, развитию туризма и привлечению иностранных инвестиций.

Фото: agency62.ru

Фото: agency62.ru

Во время пленарного заседания Татьяна Машкова, генеральный директор национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки, рекомендовала участникам бизнес-форума активно использовать возможность для прямой коммуникации с делегатами, отметила объемность и перспективность рынков тех стран, которые они представляют.

Фото: agency62.ru

Другим интересным рынком для рязанских производителей-экспортеров может стать Турция, уверен председатель Российско-Турецкой рабочей группы РСПП Арсен Аюпов. По его словам, в 2022 году российско-турецкий товарооборот способен вырасти с 33 до 50 млрд долларов. В дальнейшем стоит цель нарастить его до 100 млрд долларов. Как отметил спикер, пока Рязанской область пока не входит в число регионов-экспортеров в Турцию, но «Дни международного бизнеса» - прекрасная площадка, чтобы открывать новые рынки. К тому же все возможности для сотрудничества сохраняются.

Прозвучали также выступления о параллельном импорте, роли Республики Армения в новой конъюнктуре мировых рынков, перспективах торговли с Китаем, Ираном, Индией. Затронуты другие важные темы.

Фото: agency62.ru