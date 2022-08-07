Рязанский боец ММА Алексей Будрин технически нокаутировал сасовца Валерия Сергеева

В Лесопарке прошла «Битва за Рязань». Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В субботу, 6 августа, в центре уличного спорта «Под мостом» в Рязанском лесопарке прошел турнир по смешанному боевому единоборству (ММА) «Битва за Рязань».

Поддержать бойцов и посмотреть зрелищное спортивное состязание собрались полные трибуны зрителей.

В этот по-настоящему жаркий вечер Рязань принимала лучших бойцов ММА из разных регионов ЦФО. Рязанский регион представили клубы «Арта», «10th Planet», «Марс», спасский «Евпатий Коловрат». Все участники соревнований имеют разряд не менее кандидата в мастера спорта России.

Зрители увидели девять красивых боев, многие из которых завершились досрочной победой – нокаутами и техническими нокаутами.

Зал был переполнен. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Среди зрителей были и высокопоставленные гости. Глава региона Павел Малков, который ранее признавался, что увлекается единоборствами, приветствовал собравшихся перед началом соревнований:

- Надеюсь, что гости не только успеют понять, какое это прекрасное место для проведения мероприятий, но и увидят, что Рязань – прекрасный и гостеприимный город.

Рязанский министр спорта Владислав Фетисов вручил награду одному из победителей – рязанцу Егору Фетисову (клуб 10th Planet), одержавшему победу нокаутом над Ильей Елмановым (клуб «Арта»).

Рязань достойно приняла бойцов ММА из других регионов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На октагон выходили спортсмены из Москвы и Московской области (г.Коломна), Санкт-Петербурга, Курска, Тулы, Коврова Владимирской области. Особую поддержку болельщиков получили рязанские спортсмены.

Турнир состоял из девяти боев. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На самый главный бой вечера на октагон вышли 27-летний Валерий Сергеев из Сасова и 22-летний Алексей Будрин (клуб «Арта»), по 74 кг каждый. Алексей - мастер спорта по ММА, Обладатель кубка Москвы по ММА, Серебряный призер ЦФО по ММА и панкратиону. У Валерия тоже есть громкие победы - он чемпион межрегионального турнира по ММА, серебряный призер Рязанской области, победитель турниров по Самбо.

После турнира участники и зрители делали памятные фото на октагоне. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В финальном бое бойцы держали болельщиков в напряжении все три раунда. Зрители наперебой скандировали «Ва-ле-ра!», «Ле-ха!», что явно придавало сил каждому спортсмену. На первой минуте третьего раунда Алексей удивил зрителей красивым и высокопрофессиональным броском соперника («Огнетушитель»), и вскоре выиграл бой техническим нокаутом.

Организаторами турнира стали минспорта Рязанской области, Рязанская областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», МАУК «Лесопарк». Кстати, во время турнира рязанское отделение «Федерация смешанного боевого единоборства (MMA)» подписала соглашение с МАУК Рязани «Лесопарк», что говорит о том, что практика проведения здесь турниров по ММА продолжится.

Зрители поделились впечатлениями, что «Битва за Рязань» не просто оправдала их ожидания, а даже превзошла их. А значит, Лесопарк не зря был выбран площадкой для турнира по ММА, и рязанцев ждут новые зрелищные соревнования по смешанному боевому единоборству.