Курша-2 в 1936 году и Култуки в 2010-м сгорели из-за «чарусской аномалии»

В трагической истории поселка Курша-2 до сих пор многое непонятно.

Припекало июльское солнце. На обочине трассы Рязань – Спас-Клепики прятались в тени изнуренные лесные жители, торгующие черникой. Путь журналистов «КП-Рязань» лежал в окрестности поселка Тума, где и по сей день народная молва хранит трагическую историю жутких лесных пожаров 1936 года.

Помнится, в каком-то из очерков нашего коллеги, известного на всю страну журналиста Василия Михайловича Пескова, приходилось читать о необычной мещерской профессии «вышкарь»:

«Леса бескрайние. В любую сторону глянешь - лес, уходящий за горизонт. Жиденький ольховый и березовый на болотах и плотный, густо-зеленый, смолистый бор-беломошник на возвышенностях… Служба на вышках - это способ увидеть загорание леса как можно раньше».

Честно говоря, думалось, что все эти люди-высотники, просиживающие многие часы с биноклями на верхотуре, уже канули в небытие, но нет… В селе Малахове (Клепиковский район) в гости нас ждала Валентина Алексеевна Антошечкина, которая 12 лет в весенне-летнее время отработала на 36-метровой вышке, охраняя лес от огня.

- Сюда я перебралась в восемьдесят пятом, а родом из-под Клепиков, из села Селезнево, - рассказывает Валентина Алексеевна. - Раньше в этих краях много говорили про пожар на Курше-2. Теперь гораздо реже вспоминают.

Валентина Антошечкина многие годы работает учителем физкультуры, поэтому профессию вышкаря освоила без проблем.

ЕСЛИ БЫ НЕ АЛЕКСЕЙ

Валентина Антошечкина постоянно проводит параллель между событиями, произошедшими в этих местах в далеком 1936 году и совсем недавно, в 2010-м. Оба пожара пришли с востока из Чаруса (Касимовский район).

- Почему так? - задает риторический вопрос собеседница и сразу делится тем, о чем думала многие годы: - Есть такие места, где регулярно отмечаются грозы. У нас местность болотистая, равнинная, а там - бугристая, возвышенная. Вот, видимо, молнии и бьют. Я говорила об этом с инспектором заповедника Алексеем Кудряшовым (территория бывшего поселка Курша-2 входит в состав Окского заповедника - Ред.), он тоже подтверждает, что в районе Чаруса часто загорается. Загорается и идет в нашу сторону…

Согласно официальным данным, в Култуках 29 июля 2010 года в результате пожара сгорело несколько десятков жилых и нежилых домов, почта, библиотека, погиб один человек.

- Я тогда работала на вышке. Из-за сухой грозы начался пожар в лесу. И, как на зло, в это же время в Култуках взорвался трансформатор. Был ветер, и огонь пошел сразу в сторону домов, превращаясь в огненный шквал. Гудело все так, что до мурашек пробирало… Один дом вспыхнул, второй, третий и пошло... Скотина заживо сгорала. Такое пекло! Приблизиться к деревне нельзя было, не то что потушить! Так огонь и ушел дальше огненным вихрем, перекатившись с построек на макушки деревьев.

Вместе с Култуками летом 2010 года сгорела дотла во второй раз и территория бывшего поселка Курша-2.

Последствия лесных пожаров 2010 года оказались для Рязанской области ужасными.

Мы сидели с Валентиной Алексеевной на кухне, прячась от послеобеденного зноя, разговаривали, пили чай с лимоном. Обычно за давностью лет произошедшей на Курше-2 трагедии эмоции уступают любопытству и исследовательской составляющей. Но после живого рассказа об огненном смерче десятого года в Култуках стало немного не по себе. В этой деревне доводилось бывать несколько раз, и теперь воображение рисовало картину настоящего апокалипсиса.

- Бабушка, которая сгорела, была глухой, - продолжала Валентина Алексеевна. - Она закрылась в доме, достучаться до нее просто не смогли… Но жертв могло бы быть гораздо больше, если бы не Алексей Валышкин (интересно, что такая фамилия встречается среди жертв пожара 1936 года). Он ходил по домам, стучал, выводил стариков, много людей спас. К сожалению, умер Алексей прошлым летом… А ведь не старый еще.

ИЛЬЯ – ПРАЗДНИК ГРОЗНЫЙ

Но вернемся к истории 1936 года.

- Брат моей свекрови Марии Федоровны, Семен Водорезов, тушил тот пожар в районе Курши-2, - делится семейными преданиями наша героиня. Обгорел сильно. Через несколько дней умер здесь, в Малахове. Дочка его, Ирина Семеновна, жива еще, но ничего не расскажет - не помнит.

Отец Ирины Федоровны тушил пожар на Курше-2 и получил смертельные ожоги.

Каждая маленькая деталь, каждая новая фамилия в этой истории - для исследователей на вес золота. Увы, но кроме официального списка погибших, полученного нами из управления ЗАГС, и упоминания пожара на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) (см. подверстку), документов о трагедии пока не найдено.

- Валентина Алексеевна, в начале нашего разговора вы упоминали, что в восьмидесятые по округе много говорили о пожаре. А можете припомнить, о чем именно шла речь?

- Да в основном про клуб… Мол, был Ильин день, 2 августа, а в поселке открывали клуб. Кто-то принес икону Ильи Пророка. Глумились вроде как над ней, танцевали, окурки тушили. А ведь Илья - праздник грозный. Вот на следующий день и разыгралась трагедия. Еще свекровь говорила, что был там какой-то начальник, который не давал отправлять поезд с женщинами и детьми, пока не загрузили на него свиней из его подсобного хозяйства...

10 лет назад судьба свела нас с непосредственной участницей пожара Лидией Даниловной Абловой. - Если бы поезд не пошел, люди бы остались живы… - утверждала Лидия Даниловна. - Он состоял из пяти-шести крытых вагончиков и нескольких платформ, на которых поверх стройматериалов сидели люди. Огонь сжег мосток через речушку, по которому должен был идти поезд. Произошла катастрофа. Почти все пассажиры погибли. В самом поселке Курша-2, хоть он и сгорел дотла, во время пожара почти никто не умер.

Уже на закате мы вернулись в родную Рязань, привезя с собой очередной небольшой фрагмент почти забытой трагической истории.

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3 августа 1936 года в результате лесного пожара сгорел поселок Курша-2, а также потерпел крушение и сгорел вместе с пассажирами узкоколейный состав, на котором пытались эвакуировать женщин и детей.

Согласно документам управления ЗАГС, составленным по актам о смерти от 3 августа 1936 года Култуковского и Артемовского сельских советов Тумского района (ранее существовал Тумский район - Ред.), в списке погибших значатся 264 фамилии. Преимущественно женщины и дети.

На заседании Политбюро ЦК ВКП (б) 16 августа 1936 года уточнялось, что жертвами пожара стали 313 человек. Гибель еще 49 человек (до цифры 313), по всей видимости, зафиксирована по месту их жительства. То есть за пределами указанных сельсоветов.

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