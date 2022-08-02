Березовые, колотые, сухие. Для почтовых отделений в Рязанской области заказали дрова на 2,5 млн рублей

Все дрова для почтовых отделений рязанской глубинки должны быть сухие и определенного размера. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

АО «Почта России» закупит для своих почтовых отделений в Рязанской области дрова на 2,5 млн рублей. Соответствующая заявка появилась на портале госзакупок 1 августа 2022 года.

Таким образом руководство компании желает обеспечить отоплением почтовых отделений, не подключенных к централизованному теплоснабжению, а также не имеется котлов и бытовых печей.

«Товар [дрова березовые, колотые] должен поставляться в сухом виде. Не допускается наружная трухлявая гниль, загрязненность. Влагосодержание не более 23%», - говорится в заявке.

Согласно документации, 660 кубометров дров поступят в почтовые отделения 18 районов Рязанской области:

- Спасский район: село Веретье, село Выжелес, село Деревенское, село Иванково, станция Проня;

- Рыбновский район: село Сельцы;

- Сараевский район: поселок Красная Вершина, село Высокое;

- Ухоловский район: село Смолеевка, село Александровка, село Кобылино, село Ясенок;

- Шиловский район: село Боровое, село Илебники, село Ирицы, село Терехово, село Юшта, село Сасыкино;

- Чучковский район: село Аладьино, село Дудкино, село Мелехово, село Завидово, село Остро-Пластиково, село Ункосово;

- Сапожковский район: село Красное, село Новокрасное, село Парышка, село Михеи;

- Путятинский район: село Большая Екатериновка, село Береговое, село Карабухино, поселок Новая Деревня, село Поляки;

- Шацкий район: село Большое Агишево, село Желанное, село Каверино, село Кермись, село Кучасьево, село Лесная Поляна, село Карнаухово, село Ольхи, село Федосово, село Федяево, село Новоселки;

- Сасовский район: село Бастаново, село Берестянки, село Боковой Майдан, поселок Кустаревка, село Пичкиряево, село Поляки-Майданы, село Рожково, село Салтыково, село Шевали Майданы;

- Пителинский район: село Веряево, село Высокие-Поляны, село Новый Ункор, село Пеньки, село Потапьево;

- Ермишинский район: село Власово, поселок Гремячий Ключ, поселок Игошино, село Мердушь, село Нарма, село Савватьма, село Свестур, село Спас-Раменье, село Торопово, село Турмадеево, село Царево;

- Кадомский район: село Восход, село Дарьино, село Енкаево, село Котелино, село Кочемирово, деревня Кущапино, село Новоселки, село Преображенка, село Чермные;

- Касимовский район: деревня Балушево-Починки, деревня Бетино, деревня Выкуши, деревня Ибердус, село Китово, село Которово, деревня Лубяники, деревня Поповка;

- Клепиковский район: село Бусаево, деревня Гуреево, деревня Давыдово, деревня Егорово, деревня Колесниково, село Лихунино, деревня Мягково, поселок Ненашкино, село Спирино, деревня Тюково;

- Милославский район: село Топилы, деревня Селезневка, село Боршевое, поселок Горняк, село Потапово, село Змеевка, село Спасское, село Чернава;

- Скопинский район: село Затворное, село Казинка, село Нагиши, село Клекотки, село Богослово, село Катино, село Павелец, село Петрушино;

- Пронский район: село Большое село, село Тырново, село Семенск.

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