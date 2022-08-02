Лил дождь, квартира полыхала. Огрехи управляющей компании в Рязани ликвидировало МЧС

Сверху - было: за четыре месяца до пожара. Вода по стенам только течет. Снизу - стало: после пожара. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Маленькая недоделка может притянуть к себе большую беду - в этом многие из нас смогли убедиться на собственном опыте, а некоторые - и не раз. Думаю, в детстве либо мы сами читали, либо читали нам старшие стихотворение Маршака «Гвоздь и подкова», где это описывается языком, понятным даже дошкольнику - когда безответственная работа кузнеца привела к военной катастрофе.

В нашем же случае последствия были хоть и не легкими, но еще не катастрофическими.

Вода превратилась в огонь

В конце марта «КП-Рязань» писала о проблемах дома 21 корпус 1 по улице Комбайновой, где после зимы талыми водами затопило верхние этажи. Однако, как тогда заявил журналистам главный инженер управляющей компании, обслуживающей данный дом, с наступлением теплых дней все прорехи в кровле заделают. Правда, он выразил свою обеспокоенность тем, что после проведенного много лет назад капитального ремонта кровли были сужены дренажные трубы и система отвода воды с крыши может не справиться с разовым выпадением сильных осадков. Как в воду глядел.

14 июля в Рязани прошли дожди.

- Я находился на кухне, когда заметил, что из коридора пошел черный дым. Выбежал на площадку, отключил электричество - стал стучаться к соседям: помогайте с водой. Вызвали пожарных, - рассказывает погорелец Александр Тюгаев.

Пожарные установили, что проводка по квартире цела, а очаг возгорания находится в районе люстры. Взяли провода на экспертизу. Результаты будут через месяц.

Предполагается, что причиной возгорания стало короткое замыкание, вызванное потоками воды с крыши. Фото: Александр КАРАВАЕВ

Кто заплатит за последствия?

Теперь важно определить, кто возместит ущерб. А он немаленький.

- Первоначально я оценил его в 300 тысяч, но это только стоимость аппаратуры - телевизора, компьютера, ресивера, колонок, двух телефонов и двух швейных машинок, одна из которых - профессиональная. Но надо делать ремонт. В комнате - полностью, в коридоре и соседних комнатах надо менять пол и переклеивать обои. Сколько это будет стоить - даже не представляю, - продолжает Александр.

Действительно, как это оценить, чтобы и себя не обделить, и не получить обвинение в незаконном обогащении?

- Пострадавшему придется нанимать независимого оценщика, который объективно установит сумму ущерба исходя из средних розничных цен. Однако виновник часто настаивает на компенсации с учетом износа. Это здесь неприменимо. Износ учитывается при оценке имущества страховой компанией на стадии заключения договора. Тут случай иной, - говорит председатель РЕАП «Человек» Олег Попов.

- А если управляющая компания не признает свою вину или посчитает, что сумма завышена? Что делать?

- Тогда надо обращаться в суд. Но это риск, и в первую очередь для управляющей компании. Потому что сразу встанет вопрос о компенсации морального вреда, кроме того, истец имеет право взыскать штраф в размере 50% от суммы иска за недобровольность исполнения требований. Такие иски не облагаются госпошлиной, ибо попадают под действие Закона «О защите прав потребителей».

Ущерб от пожара оценивается в сотни тысяч рублей... Фото: Александр КАРАВАЕВ

Выгодно ли управляющей компании идти в тотальный отказ? Думаем, нет. Пока сотрудники ЖКХ заняли выжидательную позицию.

- О том, есть вина нашей компании в произошедшем ЧП, говорить рано, надо дождаться результатов пожарно-технической экспертизы, после чего прояснится многое, - сказал нам в телефонном разговоре заместитель директора ООО «Восьмерка», обслуживающего дом.

Ну а пока погорельцам приходится ютиться в одной комнате, пропитанной гарью, и проводить вечера при свечах - электричество-то в их квартире отключено. Вот такая печальная романтика…

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