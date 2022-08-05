Окопы, концлагерь и штаб. В Рязани открылась передвижная выставка «Поезд Победы»

В Рязани открылась передвижная выставка «Поезд Победы»
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
В пятницу, 5 августа, в 11 часов на железнодорожном вокзале «Рязань-2» стартовали экскурсии по ретро поезду-музею. Первыми передвижную выставку «Поезд Победы» посмотрели рязанские журналисты и блогеры.
Перрон украсили патриотической атрибутикой, организовали музыкальное сопровождение, рязанское отделение российского поискового движения развернуло мини-выставку оружия и военных артефактов, открыл работу пункт отбора на военную службу по контракту.
Рязанские поисковики организовали свой стенд.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Первые группы желающих рязанцев, прошедших предварительную регистрацию, совершили экскурсию по передвижной выставке.
Каждый вагон поезда посвящен определенной тематике времен Великой Отечественной войны. Начинается экспозиция с довоенного времени, и посетители видят сцены из мирной жизни. Архивный отрывной календарь 1941 года открыт на странице с датой 21 июня, а значит, пассажирам осталось всего несколько беззаботных часов. В следующем вагоне посетители выставки попадают в поезд, едущий на фронт. Плачущие женщины, тревожные лица молодых людей, отправляющихся на бой… Во второй части вагона посетители выставки попадают в окопы, и напряжение нарастает. До глубины души пронизывает ужас от посещения следующего вагона, посвященного концлагерям. Посетители выставки погружаются в ужас преступлений Третьего рейха.
Сцены из мирной довоенной жизни.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Вагон посвящен мирной жизни.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Архивные документы.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Следующие вагоны посвящены подвигам военных медиков, ученых, полководцев. Посетители проходят через санитарный вагон, где заботятся о раненых, через банно-прачечный, научный, штабной. В составе есть экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, а также вагон-бронепоезд. В годы ВОВ одним из самых известных стал бронепоезд «Илья Муромец», который практически дошел до Берлина. Кульминацией выставки стал вагон в честь Победы, где посетителей охватывают радостные чувства и гордость.
С каждым вагоном напряжение нарастает.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Поезд едет на фронт.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Ужасы концлагеря.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Для посетителей выставки есть ограничения по возрасту.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
В каждом вагоне - своя история.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
В вагоне-бронепоезде.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Вагон санитарный.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
На выставке собрано много материалов.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Завершает выставку новая экспозиция, вход на которую разрешен строго посетителям старше 18 лет. Видео и фотосъемка в этом вагон запрещены. Вагон посвящен нынешнему времени - трагическим событиям 2014-2022 годов на территории Донецкой и Луганской народных республик. «Этот вагон о том, что бывает, когда память уходит», - говорится в его экспозиции.
Ликование в вагоне Победы.
Фото: Анастасия КУДРЯШОВА
Как отмечают создатели «Поезда Победы», это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Помимо скульптур выставку сопровождают мультимедийные средства: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Световые и звуковые эффекты воссоздают воздушные бои и танковые атаки.
Напомним, что «Поезд Победы» прибыл в Рязань в этом году второй раз. Чтобы посетить выставку, нужно получить бесплатный билет, пройдя онлайн-регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Посетить «Поезд Победы» рязанцы смогут с 10.00 до 17.00 до 7 августа включительно. Возрастная категория 12+.