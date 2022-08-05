Окопы, концлагерь и штаб. В Рязани открылась передвижная выставка «Поезд Победы»

В Рязани открылась передвижная выставка «Поезд Победы» Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В пятницу, 5 августа, в 11 часов на железнодорожном вокзале «Рязань-2» стартовали экскурсии по ретро поезду-музею. Первыми передвижную выставку «Поезд Победы» посмотрели рязанские журналисты и блогеры.

Перрон украсили патриотической атрибутикой, организовали музыкальное сопровождение, рязанское отделение российского поискового движения развернуло мини-выставку оружия и военных артефактов, открыл работу пункт отбора на военную службу по контракту.

Рязанские поисковики организовали свой стенд. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Первые группы желающих рязанцев, прошедших предварительную регистрацию, совершили экскурсию по передвижной выставке.

Каждый вагон поезда посвящен определенной тематике времен Великой Отечественной войны. Начинается экспозиция с довоенного времени, и посетители видят сцены из мирной жизни. Архивный отрывной календарь 1941 года открыт на странице с датой 21 июня, а значит, пассажирам осталось всего несколько беззаботных часов. В следующем вагоне посетители выставки попадают в поезд, едущий на фронт. Плачущие женщины, тревожные лица молодых людей, отправляющихся на бой… Во второй части вагона посетители выставки попадают в окопы, и напряжение нарастает. До глубины души пронизывает ужас от посещения следующего вагона, посвященного концлагерям. Посетители выставки погружаются в ужас преступлений Третьего рейха.

Сцены из мирной довоенной жизни. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вагон посвящен мирной жизни. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Архивные документы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Следующие вагоны посвящены подвигам военных медиков, ученых, полководцев. Посетители проходят через санитарный вагон, где заботятся о раненых, через банно-прачечный, научный, штабной. В составе есть экспозиция, посвященная блокаде Ленинграда, а также вагон-бронепоезд. В годы ВОВ одним из самых известных стал бронепоезд «Илья Муромец», который практически дошел до Берлина. Кульминацией выставки стал вагон в честь Победы, где посетителей охватывают радостные чувства и гордость.

С каждым вагоном напряжение нарастает. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Поезд едет на фронт. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Ужасы концлагеря. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Для посетителей выставки есть ограничения по возрасту. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В каждом вагоне - своя история. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

В вагоне-бронепоезде. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Вагон санитарный. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

На выставке собрано много материалов. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Завершает выставку новая экспозиция, вход на которую разрешен строго посетителям старше 18 лет. Видео и фотосъемка в этом вагон запрещены. Вагон посвящен нынешнему времени - трагическим событиям 2014-2022 годов на территории Донецкой и Луганской народных республик. «Этот вагон о том, что бывает, когда память уходит», - говорится в его экспозиции.

Ликование в вагоне Победы. Фото: Анастасия КУДРЯШОВА

Как отмечают создатели «Поезда Победы», это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся составе поезда. Помимо скульптур выставку сопровождают мультимедийные средства: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Световые и звуковые эффекты воссоздают воздушные бои и танковые атаки.

Напомним, что «Поезд Победы» прибыл в Рязань в этом году второй раз. Чтобы посетить выставку, нужно получить бесплатный билет, пройдя онлайн-регистрацию на сайте поездпобеды.рф. Посетить «Поезд Победы» рязанцы смогут с 10.00 до 17.00 до 7 августа включительно. Возрастная категория 12+.