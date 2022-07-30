Гостей фестиваля «Битва на Воже - 2022» ждут 6 августа под Рязанью. Фото: Владимир ФРОЛОВ

6 августа в селе Глебово-Городище Рыбновского района Рязанской области пройдет военно-исторический фестиваль «Битва на Воже - 2022». Фестиваль приурочили к 644-летию победы русского войска над Золотой Ордой.

Программа фестиваля Битва на Воже – 2022

Организаторы заверили, что программа военно-исторического фестиваля будет интересной и насыщенной. Участниками будут не только исторические клубы из Рязани, но и других регионов:

- показательная реконструкция битвы;

- стилизованный средневековый посад с интерактивными программами: «Сенокосная пора», «Соломеннная потеха – и деткам и взрослым утеха», «Большая стирка» (прачки покажут и обучат всех желающих мастерству стирки: тереть, полоскать, отжимать, таскать сухое и мокрое белье), «Русские качели» и другие;

- мастер-классы: «Славянские обереги» (изготовление куколки на счастье и солнечного коня из ткани), работа кнутом-арапником, обучение работе с шашкой и другие.

На фестивале «Битва на Воже – 2022» будут работать фуд-корты и ярмарки. Можно будет не только перекусить, но и приобрести изделия рязанских мастеров: предметы обихода, реплики древних украшений, обереги и сувениры.

Расписание фестиваля Битва на Воже – 2022

- с 10:00 до 17:00 - работа интерактивных площадок;

- в 11:00 - выступление духового оркестра войск Национальной гвардии РФ;

- в 11:30 - митинг во славу русского воинства, возложение цветов к стеле «Битва на Воже»;

- в 12:00 - театрализованное представление с элементами реконструкции «Как на древней Вожской земле».

Битва на Воже – 2022: как добраться из Рязани

До Рыбного с автовокзала «Центральный» в Рязани регулярно ходят автобусы и маршрутные такси.

В Рыбном с Привокзальной площади к месту фестиваля будут отправляться маршрутки. Первое маршрутное такси отправляется в 09:30. Далее по наполняемости.

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