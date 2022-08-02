Страшно красива: чем грозит коррекция губ здоровью рязанок?

Процедура бьютификации губ набирает популярность Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Накачать» губы, убрать «межбровку», подтянуть овал лица «нитями» - эти манипуляции стали для многих современных женщин привычными. В результате дамы выходят от косметологов, будто сестры, с кукольным лицом без мимики и неестественно огромными губами.

Причем с каждым годом обладательницы искусственного лица становятся все моложе. «КП-Рязань» выяснила у специалистов, чем «накачивают» губы рязанок и какими могут быть последствия.

Бьютификация для контура и объема

С годами губы выдают возраст, даже если в юности они были идеальным бантиком. Опускаются уголки, проседает контур лица, и его начинают прорезать кисетные морщинки, уходит объем и пропадает нежная девчачья пухлость, красная кайма становится более складчатой. И тогда многие женщины готовы обратиться к косметологу.

А почему бы и мне не сделать губы, как у Моники Белуччи, подумала корреспондент «КП» и отправилась в центр современной косметологии.

На ресепшене приветливые администраторы с ухоженными лицами уверяют в безобидности процедуры бьютификации губ. Действительно, что страшного в том, чтобы ввести препарат, схожий с вырабатываемым организмом - гиалуроновую кислоту?

- Гиалуроновая кислота - препарат не животного происхождения, она подстраивается под вырабатываемую человеком и со временем рассасывается. У нас все препараты рассасываются и полностью выводятся из организма, - заверяют нас.

Филлеры на основе этой кислоты вводят в губы, чтобы исправить асимметрию, восстановить контур и создать гармоничную форму.

Пусть лучше губы будут арт-объектом на выставке, чем на лице. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

16 тысяч на полгода

Минимальная стоимость процедуры в выбранной нами наугад клинике составляет 16 тысяч рублей, и за данную сумму могут ввести препарат объемом 0,6 мл. Этим количеством можно прибавить губам небольшой объем или скорректировать контур.

- Минимальным объемом препарата можно пройтись по контуру губ, и тогда изменится форма, но они не будут выглядеть очень пухлыми. Некоторые хотят максимальный объем, и тогда можно использовать 1 мл препарата. Есть и те, кто хотят ввести сразу 2 мл препарата, но наши косметологи советуют начинать с малых доз. Визуально не все готовы принять себя с новой формой губ - лицо меняется. Лучше потом прийти на дополнительные инъекции.

Нас предупреждают, что может понадобиться обезболивание специальным кремом, которое обойдется около 300 рублей.

- Эффекта хватает от полугода до года, в зависимости от образа жизни. Если работа связана с коммуникацией, если вы курите, часто целуетесь, то филлер будет рассасываться быстрее и эффект продлится недолго, - предупреждает администратор.

На просьбу назвать противопоказания администратор называет общие состояния: беременность, период лактации, воспалительные процессы, а вот аллергические реакции, с ее слов, практически отсутствуют.

- Если у вас бывает герпес, то за два дня до процедуры и после нее нужно пропить определенные таблетки, - отмечают на ресепшене.

О потенциальных осложнениях нам говорят весьма расплывчато.

- Если соблюдать все рекомендации, осложнения минимизированы. Например, после процедуры надо полностью исключить тепловое воздействие на несколько дней и не посещать бани, не загорать.

Ну что ж, надо подумать, а точнее сходить на консультацию к дерматологу.

«Вреден не филлер, а объем, который он создает в тканях»

Врач-дерматовене-ролог лечебно-диагностического центра «Поколение» признается, что сейчас сплошь и рядом можно встретить женщин разных возрастов с неестественно крупными губами:

- На их губах не просто нет природных складочек, а доходит до того, что есть явные признаки гиперкоррекции - значительное нависание верхней губы над верхним рядом зубов, нарушены мимические движения губ (это заметно при общении и улыбке), все остальные черты лица (нос, подбородок, скулы) становятся дефицитными на фоне этих губ, черты лица искажаются. Все это не сильно заметно на селфи, но при случайных фото и живом общении такие лица выглядят достаточно странно.

Мы интересуемся, каким может быть вред от геля из натуральной гиалуроновой кислоты, если препарат сертифицирован и вводился специалистом?

- Вреден не сам по себе филлер, а объем, который он создает в тканях. Если врач вводит небольшое количество препарата (до 0,6-1 мл), то ткани достаточно быстро адаптируются, так как такой объем не оказывает на них давления. Результат от такой коррекции, как правило, очень естественный, после того как спадает послепроцедурный отек. А вот если препарата вводится больше 2-3 мл (за раз или поэтапно), то давление на ткани оказывается приличное, сдавливаются кровеносные и лимфатические сосуды, нарушается микроциркуляция в тканях, клетки находятся в хроническом дефиците необходимых для работы веществ, и начинается медленная атрофия тканей, - говорит специалист.

Оказывается, пока гель в тканях, наша красота в безопасности, но как только он рассасывается, губы не держат первоначальную форму (ткани атрофированы), возникает постоянная необходимость добавлять препарат. Выходит, большие губы вызывают зависимость от постоянных инъекций, а это десятки тысяч рублей в год.

Врач предупреждает, что если нам не понравится результат и захочется удалить большой объем геля, губы уже не будут прежними:

- Из-за длительного перерастяжения и атрофических процессов красная кайма губ выглядит морщинистой, местами провисающей. Если же оставлять все как есть и просто постепенно добавлять препарат, то очень сложно контролировать объем. Препарат уже просто не вмещается в область красной каймы губ и начинает уходить или в подслизистый слой, или в область кожи верхней губы (под носом). То есть форма в итоге оставляет желать лучшего. Поэтому лучше выбирать естественное увеличение - слегка припухлить и исправить форму, но остаться со своими губами.

За неимением медицинских показаний к сногсшибательному объему корреспондент «КП» решила остаться со своми натуральными губами.

ВАЖНО!

Кому показана бьютификация губ:

• обладательницам тонких и плоских губ, без объема и характерной выразительности;

• людям со значительным истончением верхней губы, например, вследствие врожденной аномалии - заячьей губы;

• людям с истончением нижней губы, когда верхняя губа как бы нависает над тонкой нижней, из-за чего ее почти не видно;

• женщинам с неравномерно развитыми губами, когда правая и левая части одной или двух губ отличаются по размеру.

Противопоказания к увеличению губ:

• онкология;

• беременность;

• герпетические высыпания (на момент процедуры);

• аутоиммунные заболевания;

• склонность к кровотечениям;

• острые респираторные заболевания;

• прием определенных препаратов (антикоагулянтов, системных ретиноидов).