Сорняки вместо синих роз и чистое поле вместо домика с садом: как рязанцам не угодить в дачный лохотрон?

Перед покупкой дачи проверяйте с документы вместе с юристом. Фото: Евгения ГУСЕВА

С началом дачного сезона доверчивые рязанцы стали чаще попадаться на уловки мошенников, которые предлагают различные товары и услуги - от продажи саженцев и строительства беседки до участков по очень привлекательной цене. «КП-Рязань» выяснила, на какие уловки махинаторов могут попасть наивные садоводы и как не стать жертвой дачного лохотрона.

Нет высоким ценам и ярким картинкам

Летом каждые выходные многие работающие рязанцы спешат на дачу, а горожане на пенсии и вовсе перебираются на весь сезон в дачные домики, подальше из душного города. Свежий воздух, зелень, выращенные собственноручно овощи и фрукты - красота да и только. Но идиллию могут нарушить вездесущие жулики. Чаще всего они зарабатывают на продаже поддельных семян и саженцев. Бессовестно изобретают новые сорта, с помощью фотошопа рисуют красивые картинки, сочиняют звучные названия... Так в продаже появляются «колоновидные вишни», хотя в природе колоновидными бывают только яблони. Эксперты предупреждают, что поддельные семена и саженцы - крупный теневой рынок, и его щупальца могут дотянуться до каждого дачника.

Аферисты нередко применяют известный ход - резко завышают цены, чтобы люди думали: перед ними товар запредельного качества. Дачники выкладывают бешеные суммы за пустышку и ждут небывалого результата. Их уверенность подстегивается тем, что на упаковке указана целая группа НИИ овощеводства и семеноводства с адресами и телефонами. Правда, все явки и пароли липовые, а вместо «многолетней моркови», «синих роз» и «гибрида перца с помидором» на грядках вырастают обыкновенные сорняки.

В рязанской Ассоциации защиты прав потребителей «Человек» предупреждают, что доказать свою правоту при борьбе с мафией семян и саженцев практически невозможно. Ни одна экспертиза не будет связываться со сложным процессом выращивания. Вот и выходит, что мошенники продолжают безнаказанно обманывать дачников дальше.

Чтобы не попасться на уловки таких мошенников, приобретайте семена в проверенных магазинах. Перед покупкой внимательно изучите те культуры, которые собираетесь купить - их внешний вид, название, какие фирмы их выпускают, изучите отзывы на независимых форумах. Помните, что высокая цена, яркая картинка нисколько не гарантируют качество, а, как показывает практика, говорят об обратном.

Саженцы и семена рекомендуют приобретать в проверенных магазинах. Фото: Андрей КОПАЛОВ

«Бригада строителей…»

Одно из распространенных дачных мошенничеств - невыполнение обещанных строительных работ или откровенная халтура. Чтобы не нарваться на бригаду разгильдяев, нужно изначально ответственно отнестись к выбору специалистов. Клюнуть на объявление, вывешенное на столбе или остановке, нанять неизвестных людей без рекомендаций - путь в никуда, а точнее к нервам и потерянным деньгам.

Примеров подобных махинаторов в Рязани множество, приведем только пару ярких случаев. Семья художников из Москвы решила купить старенький дом с большим садом в глухой рязанской деревушке. Остановили выбор на стареньком домишке под снос, но с большим садом. Наняли бригаду строителей с просьбой к весне снести дом и на его месте построить новый коттедж, при этом ни в коем случае не трогать главную ценность - фруктовый сад. Семья заплатила строителям и уехала зимовать в столицу, а когда вернулась весной, ужаснулась - ни дома, ни сада, ни забора, а только голое поле и полуразваленный бульдозер. Попытки найти горе-строителей ни к чему не привели. В результате обманутые хозяева обратились в полицию, и в отношении мошенников возбудили уголовное дело.

Горький опыт также получил рязанец, заказавший у непроверенных «мастеров» баню за 1 млн рублей. В договоре было четко прописано, что сруб будет из дорогостоящего материала. Баню смонтировали и запустили в дело, но вскоре она покрылась плесенью. Выяснилось, что строители сэкономили на материале и использовали низкосортную древесину. Обманутый хозяин провел строительную экспертизу, которая помогла ему в суде доказать, что материал и работы - с недостатками.

- К нам нередко обращаются рязанцы, которых обманули со строительными работами. Люди звонят по первым попавшимся объявлениям: «Бригада строителей выполнит работы…», заказывают строительство забора, мансарды, террасы, а в итоге сталкиваются с обманом. И найти этих шабашников потом почти невозможно, - отмечает председатель рязанской Ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов. - Однажды мы помогали владельцу дачи потребовать переделать дорогостоящую кованую калитку, которую из-за ошибок при монтаже невозможно было открыть в летнюю жару. Экспертиза показала, что калитку надо полностью переделывать, и через суд мы помогли взыскать штраф, компенсацию морального вреда и средства на исправление недостатка.

Продам дачу, хозяин прилагается

Еще бОльшие материальные потери грозят дачникам, которые решили купить якобы брошенный участок у председателя СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество). Нередки случаи, когда хозяин участка пропадает на несколько лет, перестает платить взносы, дача зарастает, и председатель СНТ решает продать землю. Чтобы ускорить сделку, продает за полцены. Новый счастливый владелец наслаждается отдыхом на природе, но недолго - пока не объявляется прежний хозяин. А дальше вместо возделывания огорода обманутого покупателя ждут судебные споры, и правосудие явно займет сторону первоначального владельца, без ведома которого продали участок. Удастся ли обманутому покупателю вернуть свои кровные, зависит только от совести председателя.

Специалисты советуют покупать дачу только у настоящего собственника, показав перед сделкой документы юристам и запросив у продавца справку об отсутствии долгов по взносам.

Был домик? Вам показалось

Еще один вид мошенничества при продаже дачи - домик-муляж. Вы находите объявление о продаже дачи своей мечты - просторный участок, фруктовый сад, зеленый газон с качелями, а еще небольшой уютный домик. Вас устраивает абсолютно все, включая цену. Вы выезжаете на место и видите ровно то же, что и на картинке. «Вот так удача! Беру срочно!» - спешно радуетесь вы и заключаете сделку. Выплатив всю сумму, вы отправляетесь в выходные на свою новую дачу, но… ни домика, ни качелей на участке нет. В растрепанных чувствах вы спешите в фирму, которая продала вам это недоразумение, а там доходчиво объясняют, мол, земля и строение единым комплексом не рассматриваются:

- В вашем случае оформлена только земля. А домик был демонстрационным. Мы его разобрали и увезли на другую дачу, - спокойно объясняют риелторы, и по бумагам к ним не подкопаться, хотя по факту - явное мошенничество.

И такие случаи не редкость. У многих рязанцев домик на даче не зарегистрирован, а значит, после продажи участка бывший владелец может запросто перевезти его в другое место. Что говорить о каких-нибудь бытовках, которые по нынешним ценам обойдутся в треть стоимости всей дачи.

- Все постройки должны быть зарегистрированы, если это, конечно, не вагончик или бытовка. Но в этом случае они могут быть прописаны в договоре, как и высота заборов, наличие и характеристика ворот и прочие детали, которые служат гарантом того, что после покупки новый владелец внезапно не обнаружит исчезновения некоторых объектов на участке, - отмечает Олег Попов.

Чтобы не остаться только с землей, перед покупкой уточните, стоит ли дачная постройка на кадастровом учете, есть ли у нее технический план и оформлено ли право собственности. Не будьте так наивны, чтобы сохранить свои деньги, время и нервы!

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Председатель рязанской Ассоциации защиты прав потребителей «Человек» Олег Попов:

- Настоятельно рекомендую рязанцам не заключать договоры на строительство, на ремонт без участия юриста и специалиста в области строительства. Прежде чем заказывать работы, узнайте у специалистов, как это правильно делать и на каждом этапе - от котлована до кровли, проверяйте, правильно ли выполнены работы. Не выбирайте непроверенных случайных строителей, обращайтесь в крупные организации и внимательно изучайте отзывы в интернете.