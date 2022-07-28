Установить нормативы, чтобы их аннулировать: необъяснимое решение проблемы чистого воздуха от рязанских чиновников

Неочищенные стоки МУП «Водоканал» наполняют воздух ядовитыми веществами. Фото: Иван МАКЕЕВ

Лидеры по худшей экологии

По итогам минувшего года Рязань вошла в десятку российских городов с самой неблагоприятной экологической обстанов-кой. Исследование, проведенное Superjob, подтвердило и без того ясную рязанцам истину - воздух в городе пропитан ядовитыми газами. Данные проведенного опроса показали, что в Рязани дела с экологией обстоят даже хуже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Экологическую обстановку в Рязани назвали хорошей лишь 4% опрошенных, и наш город набрал самые низкие баллы за качество воды и воздуха! Вопрос, как поскорее решить экологическую проблему, волнует горожан в числе первых.

В серии публикаций наше издание досконально разбиралось, кто ответственен за отравление рязанцев и по какой причине решение проблемы преступно затягивается. В распоряжение редакции попал мониторинг канализационных стоков, проведенный специалистами очистных сооружений Рязани за последние пять лет. Выяснилось, что в сточных водах катастрофически превышены ПДК сульфидов, что провоцирует непрерывное образование сероводорода. Этот ядовитый газ тяжелее воздуха, поэтому концентрируется в приземном слое - в нашей зоне обитания, и мы вынуждены вдыхать это опасное вещество. Когда его концентрация достигает 0,008 мг/кубометр, мы чувствуем в разных районах Рязани характерный запах тухлых яиц. Часто ядовитый коктейль дополняют аммиак, фенол и другие отравляющие вещества. Так, в декабре 2020 года на КНС-4 в Голенчине была выявлена концентрация аммиака, превышающая ПДК в 114 раз, концентрация фенола, превышающая ПДК в 164 раза. В марте 2021 года на КНС-6 в Кальном и КНС-10 в Песочне были обнаружены превышения уже ПДК сероводорода - в 188 и 39 раз соответственно. За пять лет наблюдений почти во всех пробах, а именно 326 раз, выявлялось превышение ПДК в стоках азотсодержащих соединений. В начале марта 2022 года в Рязани работала лабо ратория ЦЛАТИ по ЦФО, которая зафиксировала нарушения ПДК нескольких опасных веществ в санитарно-защитных зонах завода «Техно», МП «Водоканал», Рязанского завода битумных материалов, а также в жилых районах на улицах Новоселов и Интернациональ-ной. Были зафиксированы превышения ПДК толуола в 2,09 раз, этилбензола - в 2,15 раз, сероводорода- в 2,18 раз пропанола - в 1,26 раз.

Неоднократным проверкам надзорными органами с выявлением существенных нарушений подвергался и рязанский кожевенный завод.

Ядовитые соединения, которыми пропитаны земля и воздух Рязани, разъедают инженерные коммуникации, в разы ускоряя износ городской сети водоотведения. Сульфиды также уничтожают биоактивный ил на очистных сооружениях. Но, разумеется, главная опасность вредных веществ в том, что они отравляют человека, подрывают здоровье. В подземных стоках сульфиды путем химической реакции ведут к образованию сероводорода. Этим ядовитым газом в огромных концентрациях наполнены городские стоки, но под землей газ оставаться не может и, следуя законам физики, стремится на поверхность. На открытом пространстве токсичный газ смешивается с атмосферным воздухом, и его вдыхают рязанцы. Активисты проводят пикеты, организуют общественные движения, проводят независимый лабораторный мониторинг состояния воздуха в районах города - все это говорит о масштабах бедствия. Новый глава региона Павел Малков уже обратил внимание на эту болевую точку Рязани.

- Важно понимать источники запахов, их состав и как с этим бороться, - написал Павел Малков в своем Telegram-канале после объезда Южного промышленного узла, свалки в Турлатове, стационарной лаборатории Росгидромета в поселке Строитель. - Необходимо работать с каждой организацией. Использовать все возможности федерального и регионального контроля.

Двойная игра

Пути решения надвигающейся экологической катастрофы предельно просты - для начала достаточно не впускать в городскую канализацию смертельно ядовитые сточные воды с промышленных предприятий, а жестко требовать их тщательной предварительной очистки. Пример эффективной работы «Мосводоканала» показывает, что введение нормативов на стоки и своевременная модернизация оборудования способны избавить горожан от газовых выбросов из-под земли. Москва победила канализационные газы не только современными системами очистки, но и нормативами. И наш корреспондент убедился в этом лично, посетив крупнейшие очистные сооружения столичного региона. Однако рязанские власти всячески отказываются следовать успешному примеру коллег и препятствуют скорейшему решению вопроса в своем регионе.

РНПК, как организация, эксплуатирующая очистные сооружения, на которые приходится очистка 85% городских стоков, перешла к активным действиям в решении этой проблемы год назад. Было подано исковое требование к администрации города установить нормативы на ПДК вредных веществ в сточных водах. Предлагалось закрепить нормативную базу законодательно и оборудовать канализацию замеряющими датчиками. Судебный процесс растянулся на долгие месяцы, и хотя судьи каждый раз признают правоту РНПК, городская администрация делает ответный ход. Проведем для читателей экскурс в эту историю борьбы за чистый воздух.

Когда прошлым летом биосистема очистки не стала справляться со сверхтоксичными канализационными стоками, очистные сооружения предложили перенять мировую практику и установить нормативы по допустимому содержанию вредных веществ в промышленных стоках, поступающих в городскую канализацию. Однако городские чиновники наотрез отказались от этого предложения, поэтому руководству очистных сооружений пришлось обращаться к правосудию. Арбитражный суд обязал администрацию принять нормативы на сточные воды, но в ответ чиновники обратились с апелляцией в тульский суд. Судьи вновь заняли сторону организации, эксплуатирующей очистные сооружения, и отказали в удовлетворении жалобы городской администрации. Без изменения осталось изначальное решение суда о признании незаконным отказа чиновников установить нормативы на основании данных, представленных очистными сооружениями. Чиновники перешли на третью ступень рассмотрения дела и подали кассацию на апелляционное определение. Одновременно с этим чиновники подключили к делу лучшие юридические умы и начали вести двойную политику.

Городская администрация не только пытается оспорить введение нормативов с помощью подачи кассации, но и одновременно сама же устанавливает нормативы для сточных вод. Для чего власти пошли на такие хитрости? Ответ очевиден - администрация устанавливает нормативы, чтобы их сразу же отменить. Городские власти вводят искаженные нормативы для того, чтобы руководство очистных сооружений больше не имело возможности подать на администрацию в суд за их отсутствие.

Городские стоки наполнены отравляющими веществами. Фото: Олег УКЛАДОВ

Штрафы вместо пополнения бюджета

Еще одна странность в подходе «Водоканала» к решению проблемы обнаружилась совсем недавно. С 1 января 2022 года «Водоканал» юридически является абонентом водоснабжения, следовательно, обязан нести ответственность за качество сточных вод, поставляемых на биологические очистные сооружения города. Журналистам стало известно, что МУП «Водоканал города Рязани» запросил у администрации города кредитную линию на 110 млн рублей. Для чего бюджетному учреждению понадобились такие немалые средства? Следуя логике, можно предположить, что власти, наконец, одумались и решили установить датчики загрязняющих веществ на входящие стоки, чтобы иметь инструмент воздействия на промышленные предприятия, которые сбрасывают в городскую канализацию яды. Но, ко всеобщему удивлению, вместо дисциплинарных воздействий на своих абонентов «Водоканал» приготовил средства... для оплаты штрафов городским очистным сооружениям за заведомо грязные стоки. По какой причине «Водоканал», вместо того чтобы штрафовать крупные промышленные предприятия-загрязнители, и тем самым улучшать экологию и городской бюджет, решил разорять городскую казну, пока не ясно.

Предлагаемая администрацией очистных сооружений схема действий для «Водоканала», которая поможет убить сразу несколько зайцев, предельно проста: во-первых, заключить с промышленными предприятиями абонентские договоры, а во-вторых, установить датчики сероводорода на входящие стоки. Таким путем «Водоканал» сможет и пополнять городской бюджет, и снизить нагрузку на очистные сооружения, и сохранить подземные коммуникации от разъедающих веществ, и, самое главное, - сделать воздух в Рязани чище.

Рязань находится на пороге изменений, и горожане возлагают огромные надежды на новую власть. Надеемся, что новая команда поставит в приоритет заботу о здоровье и долголетии жителей региона и волевым решением положит конец наступлению экологической катастрофы.

Важно

Городским властям и МУП «Водоканал» предлагают вместе проанализировать все возможные источники поступления в бытовую канализацию запредельных доз сульфидов, азота, фенола и прочих загрязнителей, в диалоге с промышленными предприятиями Рязани настоять на строительстве ими у себя локальных очистных сооружений. В итоге, привести содержание загрязнителей в канализации в жесткие нормативы.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Директор МП «Водоканал города Рязани» Павел Морковин:

- В 2022 году МП «Водоканал города Рязани» производит ремонт двух аварийных коллекторов в районе Лесопарка и ул. Шабулина. Для реализации данных проектов планировалось привлечь кредитные средства еще в феврале 2022, но из-за резкого повышения ключевой ставки закредитоваться полностью было экономически не целесообразно. Так как работы по ремонту коллекторов выполнялись, то для их оплаты было приято решение направить средства, предназначенные для оплаты услуг АО «РНПК». Таким образом, привлеченный кредит на 110 млн. был предназначен для оплаты ремонта аварийных коллекторов, но будет направлен на оплату услуг по очистке сточных вод после получения документов от АО «РНПК».

Мы принимаем в коммунальную канализационную сеть и передаем на очистные сооружения АО «РНПК» сточные воды, поступающие от населения и прочих потребителей предприятий, организаций города. В подавляющем большинстве, около 75% в общем объеме городских стоков, поступающих на очистные сооружения АО «РНПК», содержатся хозяйственно-бытовые стоки от населения города. Сложившаяся за последние годы тенденция по снижению водопотребления населением, привела к существенным изменениям качественного состава хозяйственно-бытовых сточных вод и повышению концентрации загрязняющих веществ, в том числе сульфидов и аммиака. Ограничить или прекратить прием сточных вод от населения за их качественный состав мы не имеем права.