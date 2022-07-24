ЗАГС опубликовал десятки фотографий рязанских пар, сыгравших свадьбу 22 и 23 июля

На фото - пары, заключившие брак 22 июля в Рязани, во Дворце бракосочетаний.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, сыгравших свадьбу 22 и 23 июля. На снимках, опубликованных в эти дни, десятки счастливых, нарядных женихов и невест.

Некоторые из молодоженов, поженившихся во Дворце бракосочетаний 23 июля 2022 года.

Только в рязанском Дворце торжеств сотрудники подразделения ЗАГС запечатлели почти полсотни новоиспеченных супружеских пар. Также в группе появлялись фотографии из Ухоловского, Михайловского, Касимовского, Сасовского, Пронского, Шацкого, Пителинского, Чучковского районов. В Касимове, судя по всему, прошло не меньше 10 церемоний торжественной регистрации брака.

Не меньше десятка прекрасных пар стали супругами в Касимове 22 и 23 июля.

В комментариях рязанцы активно поздравляют молодоженов, желают им долгой и счастливой совместной жизни.

Сияющие молодожены из города Сасово.

Фотографии женихов и невест, сделанные в Пронске.

Пары, заключившие брак в Чучкове и Шацке.