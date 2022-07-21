Флаг, поднятый на Северном полюсе, совершил путешествие по семи чудесам России

2022 год. Команда восходителей (крайний слева Алексей Бушев) развернула легендарный флаг Ново-Рязанской ТЭЦ на вершине Эльбруса (5642 метра)

Начало удивительному движению на предприятии было положено в далеком 2008 году рязанской экспедицией под руководством Героя России, Почетного полярника Михаила Малахова. Тогда руководитель ТЭЦ Анатолий Шестаков пешком достиг Северного полюса, где водрузил корпоративное знамя. За 12 дней он прошел по ледяной пустыне около 170 километров. Поступок лидера оказался столь запоминающимся, а пример столь заразительным, что очень скоро на Ново-Рязанской ТЭЦ нашлись продолжатели экстремальных походов под стягом родной теплоэлектроцентрали.

2008 год. Анатолий Шестаков (третий слева) в составе команды полярников развернул флаг Ново-Рязанской ТЭЦ на Северном полюсе.

Все начинается с предприятия

Почему в одних компаниях сотрудники работают от звонка до звонка, а в других даже в свои отпуска возят знамя родного предприятия по труднодоступным уголкам страны? Все дело в отношении к людям. Там, где проявляется уважение к личности, где оказывается поддержка общественной жизни коллектива, где руководитель выступает примером верности предприятию, сотрудникам хочется делать больше. Сегодня такая атмосфера сложилась на Ново-Рязанской ТЭЦ. Локомотивом, сформировавшим корпоративный дух, стала спортивно-массовая работа, организованная на предприятии.

2008 год. Северный полюс. Лидер Ново-Рязанской ТЭЦ Анатолий Шестаков на макушке Земли.

Еще при приеме на работу всех соискателей опрашивают на предмет их увлечений, отношения к спорту. На предприятии стараются помочь сотрудникам реализовать себя, не только в труде, но и в спортивном хобби. Заранее, на год, на Ново-Рязанской ТЭЦ составляется программа спортивных мероприятий, под которую выделяется целевое финансирование. Если на внутрикорпоративных соревнованиях появляются результаты, достойные спортивных разрядов, либо сотрудников ТЭЦ приглашают на внешние турниры - решения о дополнительном финансировании оперативно принимаются руководством. Часто положительно. Яркий пример - история братьев Алексея и Владимира Решетовых, когда при поддержке предприятия двое слесарей-ремонтников Ново-Рязанской ТЭЦ не только приняли участие в чемпионате мира по пауэрлифтингу, но и победили в нем.

Однако никакая система, даже самая стройная, не будет работать при равнодушном руководстве. Ново-Рязанской ТЭЦ повезло. Председатель Совета директоров компании Анатолий Шестаков - активный человек, спортсмен. В 2008 году он личным примером показал, какие лишения готов претерпеть, чтобы пройти до конца путь к Северному полюсу и поднять там флаг Ново-Рязанской ТЭЦ. Этот поступок произвел сильное впечатление на сотрудников компании, а один из них последовал примеру руководителя. Алексей Бушев, электромонтер связи руководствуясь жизненным девизом «Мечты не работают, пока не работаешь ты!», решил подхватить корпоративную эстафету и провезти побывавший на полюсе флаг по семи чудесам России.

Путь длиною в 12 лет

О своем решении Алексей скромно умолчал. Просто собираясь однажды в очередной отпуск, он захватил с собой в поездку корпоративный флаг. Так стартовала эпопея длиной в 12 лет. Большой путь начался с маленького первого шага. Из года в год, по мере возможностей, Алексей посещал новое чудо России и всюду возил с собой стяг родного предприятия. Первым, как и обязывает столичный статус, на фоне флага отметилась Москва - собор Василия Блаженного. Следом настал черед другого чуда России - озера Байкал. Третьим по счету Алексей Бушев посетил Петергоф, развернув флаг у каскада фонтанов Петродворца. В 2015 году путешественник везет стяг Ново-Рязанской ТЭЦ к природному аналогу своего предприятия - в Долину гейзеров на Камчатке.

Камчатка, здесь начинается Россия.

Через два года, в 2017 году, настает черед самого мистического и труднодоступного Чуда России - плато Маньпупунер на Северном Урале. Семь природных сланцевых столбов высотой от 30 до 42 метров издавна служили местом религиозного культа народа манси. Оказалось, что это плато с останцами вплотную примыкает к печально известному перевалу Дятлова, который Алексею пришлось пересечь на пути к чуду России. Увидев воочию место давней трагедии, когда при неизвестных обстоятельствах погибла группа туристов, путешественник выдвинул свою версию произошедшего.

Стяг Ново-Рязанской ТЭЦ на перевале Дятлова.

- Обратите внимание на склоны местных гор, - рассказывает Алексей, демонстрируя сделанные фотографии. - Ни о каких лавинах даже речи быть не может (склоны в самом деле чрезвычайно пологи - Ред.). И вопрос: куда шла группа, какова конечная цель пути? Не могли же туристы двигаться в никуда, участвовать в походе без пункта назначения. Моя версия такая: шли они именно на плато Маньпупунер, потому что там просто некуда больше идти. С перевала Дятлова попадаешь прямо к каменным столбам. А место это священное для шаманов манси. Туда можно ходить только избранным и в определенное время. Я думаю, группу Дятлова предупреждали, просили не ходить туда. Но туристы ослушались, поэтому одна из версий, они были убиты местными, возможно с элементами какой-то известной только им обрядовости.

В 2018 году путешественник посетил предпоследнее из своего списка чудо России - Мамаев курган в Волгограде. Символично, что стяг он развернул на фоне статуи «Родина-мать зовет» в День Победы.

Флаг НР-ТЭЦ побывал и на Мамаевом кургане.

Теперь оставалась последняя цель, но какая! Как пел Юрий Визбор, «туда не занесет ни лифт, ни вертолет». Цель, достижимая только пешком в разряженной атмосфере - высшая точка России и Европы, гора Эльбрус высотой 5642 метра. Чтобы взойти на нее недостаточно желания и денег. Горе нужен ты сам. И прежде чем идти на восхождение, ты должен сделать из себя человека, которого гора была бы согласна принять. Предстояла настоящая экспедиция, напоминающая полярный экстрим Анатолия Шестакова. Алексею Бушеву, ранее не бывавшему в горах, отступать было некуда - ведь оставался последний шаг до завершения проекта.

Сквозь разреженный воздух и ультрафиолет

Эпидемия коронавируса отодвинула планы экспедиции на целых два года. Зато это время позволило лучше подготовиться к восхождению. Решили: для успеха экспедиции нужна надежная команда и хороший тренер. Алексея поддержали друзья, с которыми он прежде ходил в походы и в которых был уверен. К сожалению, ни у кого из них тоже не было горного опыта. Эту проблему взял на себя Владимир Коняхин, инструктор по альпинизму. Он разработал план физподготовки будущих восходителей на Эльбрус.

Будущие восходители на Эльбрус под руководством Владимира Коняхина (с ледорубом) учатся ходить в кошках на Лысой горе в Солотче.

24 января 2022 года команда приступила к регулярным тренировкам по наращиванию силы и выносливости. На майские праздники вместе с инструктором ребята съездили в Приэльбрусье на первую акклиматизацию. Сама экспедиция была намечена на первую половину июня, и накопленная адаптация организма к высоте вполне должна была сохраниться до дня восхождения. 1 июня, к моменту отбытия в Кабардино-Балкарию, ребята потеряли в весе на четверых аж 54 килограмма. Волшебная методика Владимира Коняхина дала результат. По сути, путешественники отсоединили от восхождения целого участника, скинувшись на него излишками своего веса.

Большую часть снаряжения для высотного альпинизма команда привезла в Приэльбрусье из Рязани. Многое пришлось покупать, что-то позаимствовали у друзей. Ключевые элементы экипировки - горные ботинки, пуховку, верхонки (пуховые варежки) и горнолыжные маски взяли на прокат по прибытии, в Баксанском ущелье.

Эльбрус. 9 июня 2022 г. Акклиматизационный выход рязанской группы. Вдали - конечная цель экспедиции.

В Кабардино-Балкарии в качестве горного гида к команде присоединился лучший местный спасатель Алибек Газаев. Группа совершила акклиматизационные выходы на плечо горы Чегет (3400 метров), к астрономической обсерватории (3100 метров), на скалы Пастухова (4700 метров). Теперь по плану следовал день отдыха, а дальше - штурм вершины. Однако в дело вмешалась небесная канцелярия. Накануне стало известно, что к Эльбрусу движется холодный фронт и уже через сутки погода надолго испортится.

Конечная точка акклиматизационного выхода — Скалы Пастухова (4700 метров).

А ненастье на высшей точке России - это порывы ветра до 70 км/ч и температура до минус 40 градусов. Приняли решение пожертвовать днем отдыха и ближайшей ночью выходить на штурм.

В пуховом облачении, в цепких стальных кошках, перенося вес на треккинговые палки и освещая путь налобными фонарями, восходители в сопровождении гида и инструктора двинулись к вершине. Выше 5000 метров содержание кислорода в воздухе становится невыносимо низким, а ультрафиолет покрывает ожогами любые открытые участки кожи. Чтобы сделать шаг, даже вымолвить слово, при насыщении кислородом крови на уровне 80% требуется усилие.

- Когда мы начали подниматься с седловины на западную вершину Эльбруса, кроме всех сложностей, людям стали напоминать о себе различные полузабытые болячки - былые переломы, растяжения, рубцы, - вспоминает Алексей.

Штурм Эльбруса. Перестегивание на перилах, провешенных по склону Западной вершины (5400 метров).

Группа аккуратно прошла самый крутой участок подъема с протянутыми для безопасности веревочными перилами. Именно здесь 23 сентября 2021 года разыгралась трагедия, приведшая к гибели пяти человек. Последнюю стометровку проходили исключительно на морально-волевых. Терпели, но шли.

И вот наконец вершина! 10 июня, в 8 часов утра экспедиция гордо разворачивает флаг Ново-Рязанской ТЭЦ на высоте 5642 метра. Мечта сбылась - седьмое чудо России увенчано корпоративным стягом. И прямо накануне дня рождения председателя совета директоров компании Анатолия Шестакова, который в далеком 2008-м дал этой традиции долгую жизнь.

Будет ли продолжение?

- Цель достигнута. Что останется с тобой навсегда от этого проекта? - интересуемся мы у вдохновителя экспедиции на Эльбрус Алексея Бушева.

- Люди - вот то главное, что я обрел на этом пути, - задумчиво отвечает путешественник. - Я приобрел друзей, в которых уверен, и понял, что люди - превыше всего. А еще узнал, какая красивая у нас страна.

Финал 12-летнего пути: Алексей Бушев с флагом родного предприятия на высшей точке России и Европы.

Над будущими планами Алексей пока не думал. Но убежден, что у традиции поднимать флаг предприятия в удивительных и труднодоступных местах Земли должно быть продолжение.

Заметим, что замыкая список семи чудес России, гора Эльбрус одновременно открывает другой список, не менее известный и увлекательный. Это проект «Семь вершин», объединяющий высшие точки разных континентов, пройти который, насколько нам известно, не удалось еще ни одному рязанцу. Возможно, Ново-Рязанская ТЭЦ примет этот вызов и именно команда энергетиков, ведомая Анатолием Шестаковым и Алексеем Бушевым, сможет продолжить дело Загоскина, Семенова-Тян-Шанского, Головнина и занести свой исторический стяг в поднебесье Земли?

КСТАТИ

На плато Маньпупунер, по словам Алексея, действительно аномальная энергетика. За короткое время пребывания на святилище манси у него вышли из строя поочередно фотоаппарат, телефон и ноутбук. В Рязани мастера не смогли полностью починить аппаратуру. Причем ни в одном сервисе так и не определили, в чем же именно причина поломок.