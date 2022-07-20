Лето без горячей воды: где в Рязани отключат ГВС в августе 2022 года

В августе 2022 года под плановые отключения ГВС в Рязани попадут 478 объектов, в том числе 399 жилых домов. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

МУП «РМПТС» опубликовало график отключения горячей воды на август 2022 года. Предприятие продолжает профилактические работы на сетях и объектах теплоснабжения, готовясь к следующему отопительному сезону.

С текущей версией графика на момент публикации можно ознакомиться на сайте КП-Рязань по этой ссылке и ниже - на изображениях. Также он представлен на сайте МУП «РМПТС», и со временем в него могут вноситься некоторые изменения:

«Сроки проведения работ могут быть скорректированы по согласованию с администрацией города», - отмечают представители предприятия.

В августе 2022 года под плановые отключения ГВС попадут 478 объектов. Большая часть из них, а именно 399, - это жилые дома. Также в списке целый ряд административных зданий, учреждений образования, здравоохранения, культуры и других.

На различные сроки - от двух дней до «классических» двух недель (таких объектов большинство) - подачу горячей воды будут прекращать с 1, 2, 10, 15 и 16 августа. Объявления со списком адресов на конкретные даты публикуются накануне в соответствующем разделе на сайте администрации Рязани.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 1.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 2.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 3.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 4.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 5.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 6.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 7.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 8.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 9.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 10.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 11.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 12.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 13.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 14.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 15.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 16.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 17.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 18.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 19.

График отключения горячей воды в Рязани на август 2022 года. Часть 20.