«Купите чайхану, пожалуйста!» Все больше готового бизнеса стали продавать в Рязани

«Чайхана Bazar» продается за 16 миллионов рублей. Фото: Avito.

С февраля по май 2022 года в России выросло число объявлений о продаже готового бизнеса. В сфере услуг - на 46%, в сельском хозяйстве - на 33%, такие данные приводит сервис Avito. В Рязанской области ситуация в целом схожа с общероссийской. «КП-Рязань» проанализировала объявления о продажах готового бизнеса и предлагает вам ознакомиться с крупнейшими предложениями в нашем регионе.

От базы до чайханы

Самым дорогим предложением в рязанском сегменте (по состоянию на 18 июля) стала продажа арендного бизнеса в Московском районе Рязани. За 75 миллионов рублей продается база, заполненная арендаторами на 70%. Имеется земельный участок промышленного назначения площадью 1,8 гектара. На участке расположены капитальные строения различного назначения, общая площадь которых составляет 6,5 тысяч кв. м. Территория газифицирована, имеется своя электроподстанция 600 кВт, водопровод, канализация и ливневка.

Самым дорогим предложением в Рязани стала продажа арендного бизнеса в Московском районе. Фото: Avito.

Почти за 55 миллионов продается гостиница с сауной «Маргелов», расположенная на улице Керамзавода. Площадь здания, находящегося в собственности, составляет 1,6 тысяч кв.м. Имеется земельный участок 300 кв.м. (в собственности) и 672 кв.м. (в аренде).

За 45 миллионов рублей предлагается оптовая компания по продаже товаров для рыбалки и туризма. В эту сумму входит оборудование, товар, система видеонаблюдения, охрана, программное обеспечение и сайт. Также продавец обещает большую клиентскую базу и три здания, площадью 200 кв.м. каждое. В качестве бонуса предлагается оформление сделки, любая форма оплаты и рассрочка.

Тех же, кого интересует общепит, могут приобрести за 16 миллионов рублей ресторан «Чайхана Bazar» на улице Почтовой. За эти деньги продавец отдаст вам готовый бизнес, сумевший за три года года работы, по уверениям собственника, завоевать признание клиентов. Мебель, оборудование, дизайнерский интерьер в комплекте. В качестве же причины продажи заведения указывается то, что его владелец уезжает жить в другую страну.

За 15 миллионов рублей продается медицинский центр для исследований томографом, расположенный на Московском шоссе. Томограф, установленный в центре, произведен фирмой Philips. Модель - Intera Achieva 1.5 Т. Самую большую ценность в этом предложении представляет именно оборудование, ведь цена такого томографа в новом состоянии начинается от 20 миллионов рублей. К сожалению, в объявлении не указана степень износа аппарата, а помещение, скорее всего, находится в аренде.

Это самые дорогие предложения из тех, что нам удалось найти в Рязанской области. Помимо них еще можно приобрести: мойку самообслуживания почти за 8 миллионов рублей, школу красоты за 5,1 миллионов, животноводческую ферму в Спасске-Рязанском за 4,5 миллиона, и два фастфуда «Суши Wok» за 3 миллиона рублей.

Гостиница «Маргелов» работает и принимает постояльцев. Фото: Avito.

«Если вы не готовы продаться, то у вас не бизнес, а хобби»

Имеет ли смысл приобретать предприятие в нынешней экономической ситуации, можно ли купить по объявлению действительно хороший бизнес? Своими наблюдениями на этот счет поделился директор «Центра маркетинга» и экс-руководитель регионального отделения «Деловой России» Владимир Моторжин:

- Если вы не готовы продаться, то у вас скорее не бизнес, а какое-то хобби. Любой предприниматель работает для извлечения прибыли, а выгодная продажа всегда хороший способ ее приобрести. Сегодня в условиях некой экономической неопределенности достаточно сложно делать прогнозы. Многое зависит от государственной политики, налоговых льгот и цен на энергоресурсы. К сожалению, на центральных улицах Рязани в последнее время появилось много объявлений об аренде, и даже в тех местах, которые раньше считались золотыми. Некоторые бизнесы сегодня уже не так прибыльны, многие вынуждены сокращаться или даже закрываться, чтобы переждать. Сильно пострадали организации, связанные со стройматериалами, машиностроением, а также легкой и пищевой промышленностью.

Конечно, любой кризис – это возможности, но гораздо в большей мере - это трудности. Обилие предложений позволяет недорого купить то, что раньше стоило в разы дороже или не продавалось совсем. С другой стороны, сам факт продажи может свидетельствовать об упадке бизнеса. Собственник больше не видит перспектив его развития, а возможно даже не знает как спасти дело. В любом случае, задумываясь над объявлениями, важно помнить, что такие бизнесы, как рестораны, салоны красоты, сервисы и мойки обычно продаются без помещений, поэтому необходимо учитывать, что еще придется платить за их аренду, использование франшизы и т.п. По сути, вам продают готовую идею - и не факт, что вам удастся распорядиться ей также успешно, как и предыдущим владельцам.

СКАЗАНО

Георгий Шерозия, директор БЦ «НИТИ», доктор физико-математических наук:

- По моему мнению, пока в сфере малого и среднего бизнеса серьезных изменений не видно. Что будет дальше сейчас сказать тяжело, пока идет инерционный процесс. Резкого падения спроса тоже пока не видно. Я бы сказал, что идет такой вяло текучий спад. Все будет зависеть от того, как ситуация будет развиваться дальше. От нас в НИТИ арендаторы, по крайней мере, сейчас не уходят. Люди продолжают работать, как и прежде.

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