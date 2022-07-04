Самую длинную кольцевую дорогу России ремонтируют за счет «Платона»

руководитель Центрального филиала оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Сергей Давыдов. Фото: пресс-служба «Платон».

В прошлом году в Рязанской области капитально отремонтировали обход Михайлова в составе трассы Р-132 «Золотое кольцо». Капитальный ремонт стартовал в конце 2020 года.

Росавтодор проводит масштабные работы по капитальному ремонту федеральных автомобильных дорог, мостов и путепроводов на средства от государственной системы «Платон». В прошлом году восстановили более 30 мостов и расширили с двух до четырех полос 260 км трасс. С учетом этих работ общая польза от «Платона» превысила 130 построенных и отремонтированных мостов, а также 3,3 тысяч км автодорог.

Одна из таких трасс - Р-132 «Золотое кольцо», которая прибавила в прошлом году 112 км. В состав федеральной дороги перешел из регионального подчинения участок от границы Тверской области через Углич до Ярославля. Р-132 «Золотое кольцо» - самая длинная кольцевая дорога Россия – ее длина составляет 1514,9 километров.

Автодорога Р-132 «Золотое кольцо» является важным туристическим маршрутом, популярность которого с каждым годом растет, что влечет за собой увеличение интенсивности движения.

Кроме Р-132 в Рязанской области недавно привели к нормативу 44 км федеральной автомобильной дороги М-5 «Урал». Ремонт выполнили в том числе за счет средств от госсистемы «Платон». В эксплуатацию после ремонта сдали девятикилометровый участок Окружной дороги в Рязани (км 189 – км 198).

Согласно рейтингу, формируемому на основе юридически значимых данных госсистемы «Платон», М-5 – самая загруженная дорога среди всех федеральных трасс. На «Урал» приходится почти 6% пробега 12-тонных грузовиков. Информация о загруженности трасс позволяет Росавтодору более точно планировать ремонт и расширение дорог.

Госсистема «Платон» обеспечила дополнительное финансирование строительства, капитального ремонта и соответствующего повышения безопасности автодорог и мостовых сооружений, а также сбор фактической статистики и роста «прозрачности» рынка грузоперевозок. Сегодня к ней подключились более 720 тысяч перевозчиков и компаний – владельцев 1,6 миллионов грузовиков.

«Грузоперевозчики и логистические компании Рязанской области зарегистрировали более десяти тысяч большегрузов», - отметил руководитель Центрального филиала оператора госсистемы «Платон» РТ-Инвест Транспортные Системы (РТИТС) Сергей Давыдов.

По его словам, в целом на Центральный федеральный округ приходится треть всех транспортных средств российских перевозчиков (более 350 тысяч грузовиков).

Система «Платон» - единственный источник достоверной информации о рынке автомобильных грузоперевозок. Юридически значимые данные, поступающие с 500 рамок и 100 специальных автомобилей контроля, бортовых устройств и маршрутных карт, позволяют анализировать целый ряд параметров: от фактической структуры рынка до интенсивности грузоперевозок по дням недели и определения самых загруженных федеральных трасс, что позволяет более точно планировать ремонт и расширение дорог и отдельных участков магистралей.

Главный аналитик Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» (ЦТЛ) Андрей Ионин считает, что данные, собираемые системой «Платон», и цифровые решения, в нее заложенные, позволяют выстроить целую систему потребительски и государственно ценных сервисов. Например, данные о трафике грузовиков, собираемые через «Платон», позволяют видеть объективную картину движения грузов и тем самым реальную экономическую ситуацию в регионе.

Правительство уже прибегает к данным «Платона» для мониторинга состояния экономики в непростых экономических условиях. По данным статистики, собираемой госсистемой, суммарный пробег большегрузных грузовиков в последние месяцы весны и начало лета текущего года не только сохранился на уровне конца 2021 года, но и показал рост.

Появление достоверной статистики об автомобильных грузоперевозках способствует усилению прозрачности этого рынка. За шесть лет своего существования «Система «Платон» повысила прозрачность рынка. Как отметила исполнительный директор Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) Ольга Федоткина, на сегодня это единственный источник юридически значимых данных об автомобильных грузоперевозках в стране.