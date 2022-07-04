Овощи на рынке – с оптовки, а яйца на ярмарке – из магазина? Странные совпадения происходят в Рязани

На ярмарке выходного дня в Рязани продают как фабричные яйца, так и якобы деревенские... Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Чтобы выяснить цены на продукты доя окрошки и овощного салата корреспондент «КП-Рязань» изучил цены в гипер и супермаркетах, а также на сельскохозяйственном рынке и ярмарке выходного дня. По последним двум местам бойкой торговли остановимся отдельно.

На Первомайском рынке в Рязани можно было купить все. Но чувствовалось, что большинство овощей перекочевали сюда не с фермерских полей, а с оптовой базы. Поэтому цены на них не сильно отличались от магазинных. А вот зелень стоила гораздо дешевле - пучок укропа или петрушки (приблизительно 150 г) стоил 30 рублей. Также продавали редис в развес. Все это привело к тому, что «окрошечный индекс» и стоимость набора для щавелевых щей оказались самыми низкими.

Ярмарка выходного дня просто изобиловала свежей зеленью. Почти у каждого частника в ведерке стояли укроп, петрушка или лук. У многих была и кинза. Цена за стандартный пучок - 20 рублей. Также широко представлены и местные огурцы. Картофель есть в наличии как молодой, так и прошлогодний, причем по одинаковой цене - 40 рублей. Но какой из них брать?

- Молодой картофель сейчас – сплошная химия, - пыталась убедить корреспондента пожилая женщина.

Хотя и от старой картошки, кажется, сейчас толку мало.

- Любой картофель на 90% состоит из крахмала, - рассказывает врач-диетолог Нина Срослова, - и витаминов и полезных веществ в нем не так много. Но даже это небольшое количество за время хранения снижается приблизительно в два раза. Что касается молодой картошки, то в ней столько же «химии», сколько и в старой - их же выращивают на одном поле. Просто скороспелые сорта созревают рано и не предназначены для длительного хранения.

Что касается яиц, то их на ярмарке выходного дня в Рязани продают как фабричные (60 рублей), так и якобы деревенские (по 100). Почему якобы? Поделимся своими сомнениями. Уж очень они [яйца] чистые. Может это и хорошо, но…

Рядом с ярмаркой находится небольшой сетевой магазин, где продают яйца по низкой цене. Причем последний завоз был от производителя, чья продукция имеет яркий желток. В субботу яйца из этого магазина исчезли… Совпадение? Возможно. Однако стереть надпись с десятка фабричных яиц - дело максимум пяти минут.

Кроме того, надо быть внимательным при покупке развесных товаров - молочных продуктов, колбасы и т. д. - корреспонденту пришлось столкнуться с таким, как казалось, забытым способом обмана, как не сброшенная тара. То есть когда к вашей покупке прибавляют дополнительно десятки граммов.

Подробнее о продуктах на окрошку в Рязани, ценах на них, читайте в материале: Стоимость набора для окрошки в Рязани может различаться в полтора раза. Как не быть обманутым

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