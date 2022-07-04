Стоимость набора для окрошки в Рязани может различаться в полтора раза. Как не быть обманутым

Выяснили, во сколько обойдутся рязанцам традиционные летние блюда. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для определения уровня цен существует много популярных индексов, наглядно демонстрирующих инфляцию не по данным Росстата, а по реальной нагрузке на кошелек гражданина: индекс борща, индекс биг-мака, индекс окрошки… Сейчас самый актуальный - последний, ведь окрошку мы делаем как раз летом. Заодно узнаем, во сколько обойдутся некоторые другие сезонные блюда - щавелевые щи и витаминный салат (на основе огурцов и помидоров).

Главное - начинка, заправка вторична

Для начала надо определиться со списком продуктов, цены на которые мы будем мониторить. С составом продуктов для щей и салата в общем-то проблем нет. Рецепты если и отличаются, то только пропорциями ингредиентов и заправкой: кто-то щи варит на воде, считая, что добавления яйца и сметаны достаточно, другие добавляют бульонные кубики или вовсе варят на курятине; для заправки салата используют винегретный соус (масло, уксус, соль, сахар), сметану или майонез. А вот что касается окрошки, то тут почти каждый считает, что только его рецепт правильный. Поэтому, чтобы свести к минимуму эти споры, мы ориентировались на рецепт «Окрошки овощной» из советской «Книги о вкусной и здоровой пище» 1972 года издания. С заправкой для данного холодного супа тоже решили предоставить выбор нашим читателям, ибо ввязываться в вечные споры квасоманов и кефироманов не сбираемся. А вот мнение специалиста узнаем.

- Сравнивать кефир и квас как основу для окрошки не совсем корректно, - считает врач-диетолог Нина Срослова, - у них абсолютно разный вкус. Но стоит отметить, что кефир в зависимости от жирности в 1,5-2 раза калорийнее кваса.

Но все-таки классический вариант окрошки - именно квасной, ибо ее рецепт известен со времен Средневековья (с той лишь разницей, что раньше вместо картофеля использовали репу). А кефир появился в Центральной России только в начале ХХ века благодаря красоте и хитрости уроженки Рязанской губернии Ирины Макаровой и в массовый обиход вошел уже в годы советской власти.

Из магазинных продуктов щей не сваришь…

Для объективности мы решили сравнить цены в гипермаркете («Ашан»), сетевом супермаркете («Пятерочка»), на Первомайском рынке и ярмарке выходного дня.

В супермаркете мы нашли все продукты, что были нам необходимы, кроме щавеля. Впрочем, он не попадался на глаза в этой торговой сети никогда. Стоит отметить, что в этом магазине были самые дешевые помидоры (тепличные) и репчатый лук. А вот зелень стоила дорого - по сравнению с рынком и ярмаркой.

Впрочем, в «Ашане» зелень стоила еще дороже - 100 граммов за 90 (!) рублей.

Щавеля тоже не было, хотя в холодное время года он периодически попадался на глаза.

- Спроса нет, - сказал продавец, - ведь сейчас сезон, и многие собирают его самостоятельно.

Зато огурцы и помидоры были разных видов, от тепличных до грунтовых.

Еще один момент. В магазинах молодой картофель уже полностью вытеснил прошлогодний, поэтому и цена у него соответствующая.

Ярмарка и рынок: не дай себя обмануть

На Первомайском рынке можно было купить все. Но чувствовалось - большинство овощей перекочевали сюда не с фермерских полей, а с оптовой базы. Поэтому цены на них не сильно отличались от магазинных. А вот зелень стоила гораздо дешевле - пучок укропа или петрушки (приблизительно 150 г) стоил 30 рублей. Также продавали редис в развес. Все это привело к тому, что «окрошечный индекс» и стоимость набора для щавелевых щей оказались самыми низкими.

Ярмарка выходного дня просто изобиловала свежей зеленью. Почти у каждого частника в ведерке стояли укроп, петрушка или лук. У многих была и кинза. Цена за стандартный пучок - 20 рублей. Также широко представлены и местные огурцы. Картофель есть в наличии как молодой, так и прошлогодний, причем по одинаковой цене - 40 рублей. Но какой из них брать?

- Молодой картофель сейчас – сплошная химия, - пыталась убедить меня пожилая женщина.

Хотя и от старой картошки, кажется, сейчас толку мало.

- Любой картофель на 90% состоит из крахмала, - рассказывает Нина Срослова, - и витаминов и полезных веществ в нем не так много. Но даже это небольшое количество за время хранения снижается приблизительно в два раза. Что касается молодой картошки, то в ней столько же «химии», сколько и в старой - их же выращивают на одном поле. Просто скороспелые сорта созревают рано и не предназначены для длительного хранения.

Яйца на ярмарке продают как фабричные (60 рублей), так и якобы деревенские (по 100 руб.).

Почему якобы? Поделимся своими сомнениями. Уж очень они чистые. Может это и хорошо, но… Рядом с ярмаркой находится небольшой сетевой магазин, где продают яйца по низкой цене. Причем последний завоз был от производителя, чья продукция имеет яркий желток. В субботу яйца из этого магазина исчезли… Совпадение? Возможно. Однако стереть надпись с десятка фабричных яиц - дело максимум пяти минут.

Также надо быть внимательным при покупке развесных товаров - молочных продуктов, колбасы и т. д. - корреспонденту пришлось столкнуться с таким, как казалось, забытым способом обмана, как не сброшенная тара. То есть когда к вашей покупке прибавляют дополнительно десятки граммов.

И еще. Ярмарка, пожалуй, единственное место, где можно купить настоящий белый домашний квас.

Что в сумме?

Дешевле всего покупать сейчас продукты на сельскохозяйственных рынках и ярмарке - можно существенно сэкономить, причем даже оправдаются расходы на транспорт.

Почему же такая разница в ценах, причем не в пользу магазинов? Дело в том, что торговые сети работают с крупными производителями, способными обеспечить поставки продуктов круглый год. Поэтому сезонные колебания цен там не такие значительные, как у частников. Плюс - стандарт продажи, стремление к максимальной упакованности. А это также поднимает цену.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Нина Срослова, кандидат медицинских наук:

- В летне-осенний сезон в рационе человека резко возрастает ассортимент овощей и фруктов. Овощи содержат много воды - 75-95% и имеют низкую энергетическую ценность - 100 г съедобной части овощей дают в среднем 20-40 ккал.

Кроме того, существует заблуждение, что овощи, фрукты и ягоды являются основным источником всех витаминов. Витаминов группы В в большинстве овощей, фруктов и ягод мало, а витамины А, Д и В12 вообще отсутствуют. Аскорбиновая кислота (витамин С) разрушается при нагревании, воздействии кислорода, солнечного света, длительном хранении. При неправильной кулинарной обработке витамин С может полностью разрушиться.

Таким образом, какими-либо уникальными оздоравливающими свойствами отдельные фрукты и овощи не обладают. Несмотря на это минеральный состав овощей обеспечивает диуретическое действие, овощи оказывают положительное влияние на органы пищеварения, активизируют секрецию желудочного сока и желчеотделение.

Щавель богат щавелевой кислотой, поэтому блюда из щавеля исключают из питания при некоторых видах почечно-каменной болезни, ограничивают употребление при подагре и остеопорозе. Щи из щавеля могут плохо переноситься при хроническом холецистите и желчнокаменной болезни.

Сколько стоят продукты для традиционных летних блюд? (В скобках указаны цены годом ранее)

Сколько стоят продукты для традиционных летних блюд?

*Без учета заправки

Окрошка: картофель 150 г, редис 200 г, морковь 150 г, огурец 200 г, лук зеленый 100 г, 4 яйца, укроп 150 г, колбаса «Докторская». 300 г Сахар, соль и горчица не учитываются из-за их незначительной доли. Дано из расчета на 2 литра заправки.

Щи щавелевые: картофель 250 г, морковь 150 г, лук репчатый 150 г, щавель 200 г, яйца 3 шт., укроп 150 г, сметана 100 г. Вода (бульон) 2 л. Подсолнечное масло для пассировки (10 г) и соль не учитываются.

Летний салат: огурцы 100 г, помидоры 100 г, лук репчатый 50 г, петрушка 20 г. Заправка 30 г.

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