«Как ты могла уйти к нему?» Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Главное управление ЗАГС Рязанской области поделилось фотографиями молодоженов, заключивших браки в конце июня 2022 года.

«Очень важно, чтобы люди находили свою половинку, свою судьбу. Вам посчастливилось – и вы встретили друг друга! Цените и берегите вашу любовь!» - обратились ко всем молодоженам работники ЗАГСа.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Конечно, без комментариев подписчиков не обошлось…

«Как ты могла уйти к нему?» - написал один из рязанцев к целой подборке фотографий пар, поэтому понять, к кому конкретно он обращается, нельзя.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

«Последнее время перестали свадебные кортежи из машин ездить по Рязани, заметил... Традиции что ли изменились?» - кто-то задался вопросом и тут же получил вполне обоснованный ответ:

«Многие выбирают в пользу первого взноса по ипотеке, а не траты на пышные свадьбы или путешествия».

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Одна из рязанок довольно критически отнеслась с наряду жениха в одной из подборок фото, мол, пиджак у него на три размера больше.

«Взять даже длину рукава, такие складки, что руку полностью прикроет, а должна рубашка выглядывать на два-три сантиметра из-под рукава пиджака. Складок на брюках вообще не должно быть, а про фасоны вообще молчу», - написала критик.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

Рязанский ЗАГС поделился фотографиями молодоженов конца июня 2022 года.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!