Евгения Рубцова: Важно победить в конкурсе, но не менее важно - всё вовремя реализовать

Евгения Рубцова (слева) на одном из объектов по благоустройству территорий.

В начале июня врио губернатора Рязанской области Павел Малков посетил город Сасово, ознакомился с итогами реализации проектов по формированию комфортной городской среды и был приятно удивлен: «Все получилось очень здорово: прекрасно зонированные общественные пространства, качественно реализованные и продуманные до мелочей. Все буквально наполнено жизнью. Считаю, что во многом это стало возможным благодаря активной позиции местной власти, которая смогла наладить эффективную работу с жителями, а также привлечь к участию социально ответственный бизнес».

Мнение Павла Викторовича основывается на многолетней целенаправленной работе местной администрации. Сасово традиционно является одним из лидеров Рязанской области по участию в различных государственных и региональных программах и их успешной реализации. Вот и в нынешнем - 2022 году - в городе будут реализованы 23 проекта с привлечением федеральных и региональных субсидий. Это дороги, городские пространства, а также школа и детский сад.

- Что такое формирование комфортной городской среды? - рассказывает глава администрации города Сасово Евгения Рубцова. - Это развитие благоустройства общественных пространств. Главным принципом должна быть взаимосвязанность территорий, комплексное обустройство, должно быть удобно и доступно. Эти основные принципы и должны быть заложены в основу выполнения планов мероприятий.

Осталось отремонтировать 14 километров дорог

Из 51 километра городских асфальтированных дорог в изношенном состоянии находится 14 километров. Довольно неплохой результат, особенно, если учитывать, что ремонт дорог в городе не останавливается.

В настоящее время проводятся работы на пяти объектах дорожной сферы. При выборе объектов городская власть, в первую очередь, ориентируется на мнение людей.

Крупнейший из дорожных проектов - проспект Свободы. Улица длиной в 2 километра соединяет новую жилую застройку с районом железнодорожного вокзала. Это одна из осей, соединяющих сразу несколько благоустроенных пространств. Здесь одновременно реализуются несколько проектов по благоустройству.

- Мы выиграли федеральный конкурс по благоустройству пешеходных зон, - говорит первый заместитель главы администрации города Сасово Сергей Ямщиков. - Под это появилась необходимость отремонтировать саму дорогу. Сумели получить финансирование на реализацию проекта по дороге. В результате одновременно будем ремонтировать и дорогу, и пешеходную зону. А под дорогой есть инженерные коммуникации - водопровод и канализация - они тоже оказались в сильно изношенном состоянии. Мы вошли в другую программу, чтобы перед ремонтом дороги привести в порядок коммуникации. Плюс ко всему, по отдельной программе, приводим в порядок электросетевое хозяйство - где-то убираются опоры, где-то меняются линии.

Вот такой комплексный подход отличает Сасово от некоторых муниципалитетов, где, порой, подземные коммуникации меняются уже после ремонта дорожного полотна. В результате комплексных работ проспект Свободы уже к концу 2022 года предстанет обновленным. На некоторых участках будет реализована концепция чистого неба - без проводов, - вместе с дорогой и пешеходными зонами появится велодорожка, которая органично соединится с уже существующей дорожкой в городском парке.

Следующий объект дорожного ремонта - многострадальный Советский проезд. Дорога была построена в 2007 году и за это время сильно износилась. Здесь проводится капитальный ремонт с обустройством водоотводных лотков, бордюров, контейнерных площадок.

На ремонт дороги по улице Пушкина финансирование получено пока только на самую изношенную ее часть. Эти участки будут сделаны капитально - с укреплением обочин, с фрезерованием, с обустройством парковок, автобусных остановок с заездными карманами.

Советский проезд скоро будет не узнать. Фото предоставлено администрацией города Сасово.

Еще два объекта - это дорога по улице Гагарина, которая сейчас находится в ужасном состоянии, износ полный, до такой степени, что люди только по большой необходимости туда ездят, а также небольшой участок дороги длиной 300 метров - восстановление этого участка и сооружение тротуаров даст возможность людям выходить на автобусную остановку в районе проспекта Молодцова.

Внимательный читатель наверняка уже заметил, что в Сасово проспектов даже больше, чем в Рязани - в зону нашего внимания уже попало два из них. Это тоже своеобразный показатель городской инфраструктуры с формированием градообразующих осей.

За первой школой настал черед и второй

В прошлом году внимание всего города было приковано к строительству нового здания школы №1. Сегодня первая школа - это второй дом для сотен сасовских учеников, а само здание может служить примером красивого и современного образовательного учреждения.

В этом году на капитальный ремонт встала школа №2. В здании советской постройки возникла необходимость замены всего внутреннего убранства и внешнего фасада.

- У здания будет вентилируемый фасад, новая водосточная система, входная группа, - рассказывает Сергей Ямщиков, - будут полностью заменены все инженерные коммуникации - отопление, водоснабжение, электроснабжение, пожарная сигнализация, видеонаблюдение, новая отделка, завезено новое оборудование - компьютерная техника, современные доски, оборудование для спецклассов.

Уже с 1 сентября школьники начнут учиться в обновленном здании, оборудованном по самым современным требованиям.

Также в городе идет строительство нового детского сада на месте старого - 1938 года постройки. Старое здание уже снесено, вырыт котлован, готовится к сооружению фундамент. Здание детского сада в этом году будет полностью построено, на следующий год выделяются средства на благоустройство территории, после чего он будет готов принять детишек.

Кластерный подход

В прошлом году жители города выбрали для благоустройства улицу Ветеранов Октября. Первый этап прошел, сейчас реализуются второй и третий этапы. Эта территория благоустраивается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды».

Улица связывает старую часть города с новой застройкой и является одним из удобных пешеходных маршрутов, по которому люди добираются на работу, в сторону железнодорожного вокзала и в старую часть города.

- Мы надеемся в этом году получить серьезный мощный благоустроенный кластер, который будет насыщен различными активностями, в котором каждая территория будет дополнять друг друга, - говорит Евгения Рубцова. - Думаем, что все граждане будут заинтересованы в привлекательности этих территорий, в их посещении, что эти территории будут востребованы и использованы. Дальше мы уже будем двигаться от этих объектов к окраинам города. Голосование в этом году это подтвердило - следующая территория, которая была выбрана большинством голосов - это дальнейшее продолжение этой территории и прошлогоднего «Купеческого наследия». Эти три территории объединятся и выйдут на окраину нашего города.

Опыт благоустройства территорий, уже несколько лет применяемый в Сасове, будет распространен и на другие муниципалитеты. Об этом сказал врио губернатора Павел Малков: «Необходимо применять такой же комплексный подход при проведении благоустройства в других районах Рязанской области».

И пусть в Сасове, как и во многих других малых городах, остается немало проблем, приятно наблюдать, как местные власти постепенно решают их одну за другой. Особенно похвально, что при этом учитывается мнение жителей.

На заметку

Что еще будет сделано в 2022 году:

- построен пешеходный мостик через овраг в районе улицы Циолковского;

- заменена крыша городской бани;

- установлены 120 ламп освещения в одном из частных секторов города;

- реконструировано здание бывшего кинотеатра под центр дополнительного образования;

- построен канализационный коллектор и заменены сети водоснабжения на трех улицах;

- реконструирована система очистки сточных вод.