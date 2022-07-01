Стройки будущего. Кто будет застраивать Рязань, Рыбное и Шумашь через несколько лет?

Руководители вуза и строительной компании пригласили на защиту дипломов гостей-профессионалов.

Защита дипломов инженеров-строителей Рязанского института политехнического университета в этом году прошла 21 июня в офисе одной из крупнейших строительных организаций Рязанской области - Группы компаний «Зеленый сад».

Выпускники представляли свои работы - а каждая из них была проектом какого-нибудь здания - директору вуза Игорю Мурогу и директору строительной компании «Зеленый сад» по общим вопросам Андрею Оришкевичу. В комиссию также пригласили первого заместителя регионального министра строительного комплекса Юрия Кулешова и представителей московского академического сообщества. Вот почему вопросы, которые звучали после представления проектов, были сугубо практическими: «почему?», «как именно?», «сколько?», «зачем так много?».

Студенты разбились на небольшие группы от 2 до 4 человек, и каждый из них прорабатывал в общем проекте свою сферу - кто-то конструкционные решения, кто-то энергетическое обеспечение, кто-то экономику строительства.

Полет смелой фантазии

Во всех без исключения работах, представленных 21 июня, использовались элементы системы «умный дом». Во-первых, сейчас это модно и выглядит как показатель высокого уровня качества от компании-застройщика. Во-вторых, это позволяло достигать экономии при эксплуатации здания - в срок от 15 до 38 месяцев дополнительные расходы обещали окупиться, а затем должен был пойти период получения прибыли.

Нельзя сказать, что молодежь в вузах сегодня учат голой теории. Преподаватели требуют, чтобы предлагаемые ими стройки были привязаны к реальной местности: все дипломы содержали указания на земельные участки в Дашково-Песочне, на Московском шоссе, в районном центре Рыбное, селе Шумашь…

Ни одного жилого дома на 25 этажей выпускники, претендовавшие на дипломы бакалавров, не представили. На столах красовались макеты 6- и 7-этажных домов с помещениями под офисы, магазины и аптеки, а среди планшетов один представлял частный загородный коттедж.

Жилые дома планировалось строить на свайных и ленточных фундаментах, с использованием модной технологии «мокрый фасад», со всеми ухищрениями энергосбережения - от теплых полов в более сырых помещениях квартир до энергоэффективных окон.

Отопление где-то должно было осуществляться за счет индивидуальных тепловых пунктов в квартирах, где-то за счет крышной котельной с совмещением нескольких котлов в единую систему - для регуляции мощности. Были предложения оборудовать гелиоколлекторы и солнечные панели на крышах как резервное энергоснабжение.

В квартирах одного проекта предполагалась оригинальная система конвекции, что позволило бы значительно экономить тепло зимой. В другом случае оставались без отопления лестничные площадки. Или весь дом зонировался - и в разных зонах система климат-контроля работала по-разному. На кухнях предполагалась вытяжная вентиляция.

Те, кто отвечал за электрику, самым деловым образом рассчитали с серьезным запасом необходимую мощность электроснабжения, сечение кабелей, параметры системы проводки, параметры замыканий и аварийных отключений. «Умный дом» предусматривал дистанционное управление энергоснабжением и такие же умные розетки.

Естественно, у всех зданий предусматривалась полная доступность помещений для маломобильных граждан - специальные пандусы и лифты.

А что с ценами? Один из многоквартирных домов по цене превысил 350 млн руб., другой - почти 463 млн руб. Себестоимость 1 кв. м колебалась от 64 до 84 тыс. руб. Основным способом удешевления строительства было ускорение работ - чтобы меньше дней уходило в целом до дня их окончания.

Вопросы суровой реальности

Но защита дипломов не была простым состязанием в создании многостраничных описаний, красивых картинок или даже 3D-анимации: будущим бакалаврам предлагались вопросы, которые позволяли смелой фантазии встретиться с суровой реальностью рязанского строительства.

- Вы используете в качестве утепления пенополистирол, - обратился к группе выпускников заместитель главы минстроя Рязанской области Юрий Кулешов, - Но почему именно его?

- Он позволяет добиться лучшего энергосбережения, - был ответ.

- Но высокие здания надо утеплять минеральной ватой из соображений безопасности, - услышали авторы проекта.

- Вы в своем доме, не таком уж и гигантском, предусматриваете сотни киловатт электрической мощности, - отметили по другому проекту. - Но у вас всего 36 квартир плюс нежилые помещения. Зачем так много?

- Остальное на развитие, - нашлись вчерашние студенты.

- Как вы будете дистанционно снижать температуру в помещении на 2,5 градуса? - задал вопрос разработчику теплоэнергетики дома умудренный опытом строитель.

- Со своего смартфона или другого гаджета жилец даст указание через вай-фай…

- Можно уточнить, с помощью какой программы? Как ее интерфейс сочетается с вашей системой регуляции теплоснабжения?

Так реальные противопожарные правила, нюансы программного обеспечения и юридические аспекты вторгались в стройные логические построения дипломных работ, показывая, что там можно было бы доработать.

Общее фото будущих строителей - на память о дипломах бакалавров.

Вот в чем была главная польза от того, что защита проходила в офисе компании «Зеленый сад», уже реализовавшей множество строительных проектов. Ее сотрудники знали о множестве подвохов, которые ждали бы выпускников, попытавшихся реализовать то, что они сами придумали.

- Например, солнечная энергия в ваших проектах, - говорили практические строители, - может быть только дополнительным источником энергии. Солнечных дней на нашей широте довольно мало. Так что эту энергию можно использовать разве что на освещение общественных мест.

- А кто будет покупать в Рыбном квартиры со стоимостью 84 тыс. руб. за квадратный метр? - спросили выпускницу, рассчитавшую экономически одну из смет. - Будут ли продажи, по вашему мнению, успешными?

- Можно использовать этот дом под национальный проект расселения людей из ветхого жилья, - пошутил директор «Зеленого сада» по общим вопросам Андрей Оришкевич.

- Запомните эту защиту дипломов! - посоветовал директор политехнического института Игорь Мурог. - Вам задали такие вопросы, из ответов на которые может магистерская диссертация получиться!

Темнеющие окна и роботы-массажисты

Всем принимавшим участие в защите дипломов была присвоена степень бакалавра по различным направлениям. Большинство из выпускников продолжит обучение - чтобы стать магистром. Но некоторые уже задумываются и о работе. Одного из бывших студентов Андрей Оришкевич попросил зайти в отдел кадров строительной компании «Зеленый сад».

- Конечно, они учились всего 4 года, - посетовали преподаватели на двухступенчатую систему высшего образования, - у них на первых курсах была масса посторонних дисциплин.

- Но они знают много. Просто для их диплома нужна прикладная рецензия, - внес предложение директор «Зеленого сада». - Пусть лучше кто-то перепишет диплом после наших замечаний, чем создаст хороший, но невыполнимый проект.

Но вот один из проектов защиты 2022 года - проект медицинского центра с использованием новейших технологий, разработанный одной из групп выпускников, - никто невыполнимым не назвал. А от него захватывает дух.

Окна, в тот момент, когда в кабинет заходит пациент, сами собой темнеют: есть технология их затемнения при подключении специальных токов, чтобы в помещение нельзя было заглянуть с улицы. По коридорам движется робот-медсестра, которая умеет раздавать лекарства и делать перевязки. Робот-массажист не просто оказывает воздействие на мышцы, но и оценивает их твердость, а данные передает через интернет в карту пациента, находящуюся в облачном хранилище. Робот-лаборант берет у пришедшего к нему обследуемого кровь из вены, а мимо вены не промахивается, используя инфракрасные датчики…

Вот о чем рязанских инженеров-строителей учат мечтать в вузе. Пройдет не так уж много лет - и подобные проекты станут реальностью. Самое главное - чтобы было кому их воплощать. То есть практикам, которые работают в строительных организациях. Например, в компании «Зеленый сад».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Строительная компания «Зеленый сад» за 21 год на рынке недвижимости увеличила жилищный фонд Рязани на 570 тыс. кв. м площади.

15 тысяч рязанцев живут в квартирах, купленных у «Зеленого сада». Они расположены в 34 многоквартирных домах, построенных компанией.

Кроме жилья в Рязани, «Зеленый сад» построил объекты в Михайлове и Скопине.

В компании трудоустроено более 500 человек.