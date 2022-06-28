«Вкусно - и точка»: прилипший сыр, мятая булка и кола только без сахара

Открытие импортозамещенного McDonald’s в ТРЦ «Виктория Плаза» посетили всего около пятидесяти человек.

28 июня в Рязани открыли сразу три закусочные «Вкусно - и точка», пришедшие на смену покинувшей российский рынок американской сети McDonald’s. Первые заведения распахнули свои двери в ТРЦ «Виктория Плаза», на Солотчинском шоссе, дом 13 (площадка перед ТРЦ «Круиз») и на улице Мервинской, дом 1 (через дорогу от автовокзала Центральный).

Открытие импортозамещенного McDonald’s в ТРЦ «Виктория Плаза» посетили всего около пятидесяти человек, поэтому серьезных очередей у терминалов самообслуживания не было.

Новые названия старых блюд

Первое, что сразу же бросилось в глаза - это отсутствие локаторов, помогавших найти посетителя и принести его заказ прямо за столик. Также пока не работает в новом заведении и доставка обедов на дом или в офис. Так что отведать бургеры можно только самостоятельно придя в заведение.

Из заведений исчезли локаторы, помогавшие найти посетителя и принести его заказ прямо за столик. Фото: McDonald’s.

Значительно сократилось и меню. Во «Вкусно и точка» вы больше не увидите «Биг Мака», «Биг Тейсти» и «МакФлурри». Также пропали овощной салат и цезарь с курицей. Больше не порадуются и маленькие дети – пропали детские обеды «Хэппи Мил». Остальные позиции остались неизменными, хотя и некоторые из них сменили названия. Так вместо «Роял делюкс» теперь появился «Гранд Де Люкс», а «Филе-О-Фиш» стал «Фиш Бургером».

Из напитков исчезли «Фанта» и «Спрайт», а кола осталась только без сахара. По-прежнему доступны горячие чаи и различные виды кофе, «Липтон Айс Ти», молочные коктейли, соки и минералка.

Из меню исчезли «Биг Мак», «Биг Тейсти» и «МакФлурри».

Вкус прежний, хотя котлету стали больше перчить

Мы заказали комбо с «Двойным чизбургером», в составе которого сам чизбургер, средний картофель фри, «Кока-кола» без сахара и кисло-сладкий соус. Цена такого набора немного подросла и теперь составляет 277 рублей (в McDonald’s было примерно на 50 рублей дешевле - Ред.). Что сразу же бросилось в глаза, так это то, что напитки и картофель теперь подаются в белых стаканах и упаковках без опознавательных знаков, соусы остались прежними, но логотип McDonald’s был закрашен черным маркером. Сам бургер оказался почему-то мятым, сыр растекся и прилип к бумажной упаковке. Картофель на вид не изменился, ну а о диетической коле и так все известно. Что же до вкусовых качеств, то бургер по вкусу прежний, хотя в котлету явно стали добавлять больше перца.

Что точно не изменилось, так это сервис и качество обслуживания: сотрудники такие же учтивые, доброжелательные, шустрые и улыбчивые. Туалеты бесплатные и чистые, как и в прежние времена.

Общее ощущение, сложившееся от посещения реинкарнации McDonald’s - недоделанность. С одной стороны, все то же самое, но все-таки что-то не то. Понятно, что все это будет исправлено в процессе, на упаковках и соусах появятся новые лого, а меню будут расширять. Больше всего вопросов вызывают напитки: чем планируют заменить ушедшую с российского рынка «Кока-Колу», пока не совсем понятно. Но, согласитесь, что чизбургер с «Байкалом» - это уже не то.

В меню Burger King появились «Дюшес» и «Байкал». В зависимости от объема они продаются в Burger King по цене от 110 до 140 рублей.

Напитки, которая производит компания «Черноголовка», сменили газировку, выпускаемую PepsiCo (в Рязани все еще доступны - Ред.). Американская корпорация прекратила поставки Pepsi, Mirinda и 7Up и других напитков в Россию еще в начале марта. В июне в РФ завершила производство и продажу своей газировки Coca-Cola. «Байкал» и «Дюшес» в России ранее вошли в меню другой сети - KFC.

СКАЗАНО

В пресс-релизе, распространенном компанией «Вкусно - и точка» перед открытием рязанских заведений, сказано, что в обновленное меню вошло большинство любимых продуктов гостей:

«Например, «Чизбургер», «Гамбургер», «Чикенбургер», «Наггетсы», картофель фри и по-деревенски, а также креветки, стрипсы, роллы и многие другие. Некоторые позиции будут доступны позднее. В скором времени в предприятиях также появится зона кафе, где гости смогут отдохнуть и насладиться горячими напитками. Продолжит свою работу и приложение для смартфонов. Его название поменяется на «Вкусно - и точка», а ранее полученные бонусы программы лояльности - сохранятся. В скором времени также заработает доставка из всех предприятий».