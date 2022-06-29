Добро пожаловать: жилой квартал, построенный под ваши потребности

Жилой квартал комфорт-класса «Открытие» - это шесть разноэтажных монолитных домов, строящихся по самым передовым технологиям из экологически безопасных материалов.

Каждому из нас хочется жить и растить детей в благополучном районе с красивыми домами, безопасными детскими площадками, большим количеством парковочных мест и, конечно, развитой инфраструктурой. В этом случае при выборе жилья лучше всего отдавать предпочтение уже ставшей популярной в нашей стране квартальной застройке. В Россию мода на кварталы пришла из Европы, именно там впервые застройщики начали создавать не просто дома, а благоустроенные автономные пространства для жизни. Речь идет не о втиснутом среди старой застройки жилом комплексе, а о выполненном в соответствии с единой архитектурной концепцией квартале с комфортной средой. На большом земельном участке в приоритете благоустройство дворовой территории со своими парковыми зонами, детскими и воркаут-площадками. Автомобилистам наконец-то не придется каждый вечер искать место для своих машин - под паркинг в кварталах обычно выделяется достаточно свободных площадей.

Все необходимое для создания комфортной жизни у жителей квартала будет в шаговой доступности - от торгово-развлекательных объектов до социальных учреждений.

Важно заметить, что при возведении квартала застройщик оптимизирует свои затраты, а это позволяет ему удерживать доступные цены на недвижимость при сохранении высокого качества строительства. А это значит, что покупатели смогут приобрести квартиры со значительной выгодой.

Одним из крупных рязанских девелоперов, который уже не первый год максимально успешно занимается возведением жилых кварталов, является Группа компаний «ЕДИНСТВО». Продумывая каждый из своих масштабных проектов, застройщик стремится соблюсти здесь несколько важных правил. Чтобы каждый жилец чувствовал себя комфортно в любой точке квартала, на всех уровнях планирования специалисты тщательно прорабатывают требования повышенной комфортности для квартир, подъездов, домов и придомовых территорий. Во-вторых, на всей территории созданы условия для жизни и отдыха различным поколениям семьи с учетом их увлечений. В безопасных для самостоятельных прогулок детей дворах всегда множество детских площадок и игровых зон. Представители старшего поколения могут отдохнуть, прогуливаясь по тенистым дорожкам благоустроенных скверов. Для любителей активного образа жизни - разнообразные спортивные площадки.

Сегодня мы расскажем вам о самых ярких проектах рязанских кварталов, которые строит ГК «ЕДИНСТВО».

ЖК «ОТКРЫТИЕ»

Жилой квартал комфорт-класса «Открытие» в микрорайоне Дашково-Песочня - это шесть разноэтажных монолитных домов, строящихся по самым передовым технологиям из экологически безопасных материалов. Среди основных преимуществ квартала, которые заинтересуют покупателей:

- Многообразие эргономичных смарт-планировок, которое позволит каждой семье выбрать квартиру своей мечты, чтобы создать в ней свое уютное личное пространство для жизни и встречи гостей. Кстати, для тех, кто не хочет переплачивать за лишние квадратные метры, квартиры с небольшим метражом станут идеальным решением жилищного вопроса.

- Покупатели квартир могут получить специальную опцию «теплые полы»*.

- На территории квартала запланировано строительство детских и спортивных площадок, отдельных зон для выгула домашних животных и специальных мест для барбекю. Так каждый житель - и маленький, и взрослый - сможет с легкостью организовать свой досуг.

- В жилом квартале будет свой подземный паркинг, где владельцы смогут совершенно спокойно оставлять свои автомобили. Реализованная на территории квартала концепция «двор без машин» позволит сохранить благоприятный экологический фон и гарантирует жителям безопасное передвижение.

- Внутри квартала планируется строительство детского сада и школы. Таким образом родителям не придется рано будить своих детей, чтобы успеть отвезти их на занятия перед работой.

ЖК «ПОЖАРСКИЙ»

Еще один жилой квартал, спроектированный ГК «ЕДИНСТВО» с заботой о каждом жителе, - «Пожарский». Расположенный в Дашково-Песочне, самом, пожалуй, развитом районе Рязани, он представляет собой три дома - кирпичный и два монолитных. На территории квартала запланированы просторные современные дворы с детскими и спортплощадками и зелеными зонами для отдыха взрослых и детей. Ценителей уюта и комфорта порадует развитая инфраструктура квартала - в шаговой доступности магазины и другие объекты социальной значимости. Рассмотрим преимущества ЖК «Пожарский» для потенциальных покупателей:

- В доме предусмотрено два типа планировок - смарт и стандартные. Каждый клиент компании сможет выбрать квартиру с той планировкой, о которой мечтал или которая соответствует потребностям его семьи.

- В подвале дома предусмотрены кладовые помещения. Как использовать эту площадь, владелец решит по своему усмотрению: здесь можно хранить овощные заготовки на зиму, перенести из квартиры крупногабаритные вещи или сезонный спортивный инвентарь.

- Аспектом комфортного существования в любое время года является поквартирное отопление. Собственникам жилья не придется беспокоиться о сезонных перепадах температуры или очередном ремонте на городских сетях.

- Те, кто выберет квартиру на верхнем этаже, получит в качестве бонуса изумительный вид из окна на пойму реки Оки.

ЖК «ЛОМОНОСОВ»

Жилой квартал «Ломоносов» - это продолжение новой квартальной застройки в молодом развивающемся районе Семчино. В нем гармонично сочетаются преимущества городской инфраструктуры с природным ландшафтом. На счету ГК «ЕДИНСТВО» в этом районе уже шесть домов. Новый 25-этажный ЖК «Ломоносов» - это яркая архитектура, современный дизайн, интересные планировки и удобное расположение. Этот дом может стать прекрасным местом, где вы сможете сохранить баланс функциональной жизни, комфорт, уют и удовлетворить пожелания каждого члена семьи. Чтобы наши читатели могли составить представление о жилом квартале, назовем его главные преимущества:

- На выбор покупателям предлагаются разноплановые квартиры - смарт-планировки и классические варианты.

- Квартиры передаются собственникам с «предчистовой отделкой». Это отличный вариант для тех, у кого нет желания или недостаточно средств, чтобы ремонтировать квартиру с нуля.

- В каждой квартире для безопасности жильцов установлен видеодомофон, который позволит каждому члену семьи отслеживать визиты гостей.

- Для комфорта и спокойствия людей дом оборудован бесшумными скоростными лифтами, созданными по зарубежным технологиям.

- Если вы не хотите заставлять квартиру габаритными вещами, хранить дома

спортинвентарь или сезонные заготовки, можете приобрести для своей семьи кладовое помещение - они расположены в цокольном этаже дома.

- На территории жилого квартала проектом предусмотрены детские игровые площадки, спортплощадки, а также зеленые зоны для прогулок и отдыха.

- Из окон верхних этажей открывается чудесный вид на пойму реки Оки и любимый город.

- Благодаря развитой социальной инфраструктуре жители смогут решать свои бытовые проблемы в пределах жилого квартала.

Отличная новость для молодых пар - здесь запланировано строительство детского сада.

Кроме того, в шаговой доступности школы, детсады и медучреждения.

- Остановка общественного транспорта располагается всего в 30 метрах от жилого квартала, так что у жителей не будет проблем с транспортной доступностью.

Благодаря большому пакету предложений вы сможете выбрать недвижимость в различных районах города - как в сданных объектах, так и в тех, которые находятся на этапе строительства.

ВРЕМЯ УЛУЧШАТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Если вы уже давно задумываетесь об улучшении условий жизни и переезде в благополучный район, сейчас для принятия такого решения самое время. И есть несколько веских причин, чтобы поторопиться. Во-первых, нестабильная ситуация на валютном рынке. Укрепление рубля может быть временным, и это совершенно точно не остановит повышение цены за квадратный метр. Поэтому если у вас есть накопления, самым лучшим решением было бы сделать беспроигрышную инвестицию - вложить их в недвижимость. Во все времена это является самым надежным способом сохранения капитала. В недвижимости можно жить, на ней можно зарабатывать, сдавая, или при необходимости выгодно продать - быстро и не дешевле, чем купил. Ведь, закрыв ипотеку, собственник может обнаружить, что текущие цены на такие же квартиры гораздо выше, чем выплаченная им сумма. Кроме того, на рынке за последнее время заметно сократилось количество предложений.

- На сегодняшний момент велика вероятность, что тот отложенный спрос на недвижимость, который сформировался в период апреля-мая, выстрелит в ближайшее время, - отмечает генеральный директор ГК «ЕДИНСТВО» Антон Воробьев.

- И столкнется с недостаточностью предложений на рынке - застройщики сейчас массово проекты на новый рынок не выводят. А если спрос повышенный, а предложение за ним не успевает, то это автоматически приводит к ажиотажу. Поэтому я советую людям, которые хотят вложить свои средства, воспользоваться представленным государством механизмом - ипотекой с господдержкой - и приобрести новостройку, которая, я вас уверяю, дешевле не станет.

Государство продлило программу льготной ипотеки до конца года. При этом лимит выдачи кредитов для регионов увеличен с 3 млн до 6 млн. Кстати, снижение ключевой ставки ЦБ неизбежно влечет за собой уменьшение процентной ставки по ипотеке. А это значит, что покупка жилья с помощью этого инструмента станет доступнее.

Клиент, который выберет ГК «ЕДИНСТВО», сможет максимально упростить для себя процесс получения ипотеки: компания давно и весьма продуктивно сотрудничает с ведущими банками России, которые предлагают различные условия оформления жилищного кредита. Помимо этого, в компании действует несколько видов ипотеки, которые предусматривают разнообразные льготы.

Специально для своих покупателей застройщик совместно с банком ПАО «BTБ» разработали специальную программу ипотечного кредитования со ставкой от 1%**. Узнать о том, как воспользоваться уникальными условиями, можно в офисе группы компаний по адресу: ул. Вокзальная, д.41 (БЦ «Европа») или у ипотечного брокера компании по телефону:

8-900-906-03-40! Во время консультации вам нужно будет максимально подробно рассказать о том, какое жилье вы хотите приобрести, вашем доходе и состоянии кредитной истории. Также вы можете оставить заявку на сайте edinstvo62.ru или позвонить по номеру 900-700, и вам сделают индивидуальный расчет по выбранному объекту.

Двор ЖК «Легенда» разделен на несколько зон, где находятся игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ ПО СПЕЦЦЕНАМ

Рязанцам, которые планируют приобрести новостройку, будет интересно узнать, что в ГК «ЕДИНСТВО» действуют спеццены на квартиры, поэтому покупка недвижимости для клиентов компании по-прежнему остается доступной. Благодаря большому пакету предложений вы сможете выбрать недвижимость в различных районах города - как в сданных объектах, так и в тех, которые находятся на этапе строительства.

В условиях общего роста цен ГК «ЕДИНСТВО» старается поддержать покупательскую способность населения, сохраняя доступные цены. Так, благодаря разработанному специальному предложению, клиенты, решившие приобрести квартиры в ЖК «Легенда», ЖК «Пожарский» и ЖК «Вдохновение», получат значительную экономию денежных средств.

О жилом квартале «Пожарский» мы вам уже рассказали, а теперь давайте узнаем, что представляют собой ЖК «Легенда» и «Вдохновение».

Расположенный на улице Интернациональной современный жилой комплекс «Легенда» воплощает в себе идею уникального проекта по созданию комфортной среды для жителей разных возрастов и интересов. При его создании авторы использовали яркие архитектурные концепции и высокотехнологичные решения. Двор дома разделен на несколько зон, где находятся игровые площадки для детей разных возрастов, спортивные площадки, зоны для отдыха и прогулок. В подземный паркинг можно попасть прямо из квартиры, спустившись на лифте. А выезд из него ведет на проезжую часть, минуя закрытую дворовую территорию. Рядом с жилым комплексом «Легенда» расположена остановка общественного транспорта и вся необходимая инфраструктура: торговый центр, бассейн, школы, детские сады, аптеки, больницы, супермаркеты, салоны красоты и парки.

Еще один масштабный проект ГК «ЕДИНСТВО» - жилой комплекс класса комфорт плюс «Вдохновение», расположенный вблизи Центрального парка и отдыха на улице Березовой. В нем сочетается оригинальность авторского архитектурного решения и высокое качество строительных материалов. На территории ЖК реализована концепция «двор без машин», здесь созданы все условия для комфортного отдыха: современная лаундж-зона, прогулочные дорожки с уличным освещением, открытая детская площадка. В доме есть колясочные и кладовые помещения. В зависимости от личных предпочтений покупатели могут купить квартиру со стандартной или смарт-планировкой. А с верхних этажей для жителей еще и будет открываться завораживающая панорама на весь город.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Группа компаний «ЕДИНСТВО» всегда практиковала индивидуальный подход к решению жилищного вопроса рязанцев, так что, какой бы жилой квартал вы ни выбрали, подходящие условия покупки квартиры вам здесь обязательно подберут. Не откладывайте жизнь на потом. Начните уже сейчас писать историю семьи в доме своей мечты.

По любому из выбранных вами объектов ипотечный брокер ГК «ЕДИНСТВО» сделает вам индивидуальный расчет.

*Подробности в офисе продаж

** *Ставка в размере 1% годовых действует на весь срок действия кредитного договора в случае оформления полного комплексного страхования* и первоначальном взносе не менее 15%. Ставка 1% обеспечивается за счет субсидирования из средств Застройщика**.

Заемщики - граждане РФ. Программа распространяется на покупку строящегося жилья у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) и готового жилья по договору купли-продажи у застройщика в домах, введенных в эксплуатацию. Сумма кредита для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области - до 30 млн руб., для остальных регионов – до 15 млн руб. Первоначальный взнос – не менее 15% от стоимости приобретаемой недвижимости. Валюта кредита – рубли. Срок кредита – от 1 до 30 лет. Срок заключения кредитного договора до 31.12.2022 (включительно).

Условия действительны на июнь 2022 г.

Банк ВТБ (ПАО) оказывает исключительно банковские услуги. Банк вправе отказать в предоставлении кредита без объяснения причин. Банк предоставляет кредит в случае, если заемщик (созаемщик/поручитель, при наличии) соответствует требованиям госпрограммы и Банка и предоставил полный пакет необходимых документов.

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Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Компас». Разрешение на строительство №62-29-71-2018 и №62-29-72-2018 от «06» апреля 2018 года. Проектная декларация опубликована на сайте наш.дом.рф.

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