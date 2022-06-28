Инфаркты и инсульты из-за жары. Главврач назвал 6 простых способов избежать реанимации

Ежедневно в рязанскую ОКБ поступают пациенты с инфарктами, инсультами и другими патологиями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Ежедневно в рязанскую ОКБ поступают пациенты с инфарктами, инсультами и другими патологиями. Многие из больных – молодые люди. По словам главного врача областной больницы Андрея Карпунина, часто проблемы со здоровьем связаны с жарой, которая установилась в Рязанской области.

«В группе риска находятся люди с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом, но оказаться на больничной и реанимационной койках может любой. Зной влияет на организм человека сильнее, чем можно представить», - отметил Карпунин.

Будучи врачом-реаниматологом, специалист напомнил правила, которые помогут избежать проблем со здоровьем и поддержать организм:

1. Пейте воду: 2-2,5 и даже 3 литра воды в жару спасут организм от обезвоживания.

2. Исключите алкоголь. Спиртное серьезно нагружает сердечно-сосудистую систему и нарушает терморегуляцию.

«Многие из тех, кто сейчас лечится в рязанской ОКБ, поступили к нам в состоянии алкогольного опьянения», - привел пример главврач.

3. Избегайте открытого солнца. Прямые солнечные лучи заставляют организм тратить слишком много ресурсов.

4. Откажитесь от изнуряющего физического труда!

«Если бы вы знали, как часто мы слышим от пациентов и их родственников, что человеку стало плохо прямо на дачных грядках… Когда погода бьет рекорды, лучше отказаться от трудовых подвигов», - очень рекомендует врач.

5. Не переусердствуйте с кондиционерами и вентиляторами. Избегайте резкого охлаждения, например - купания в холодном водоеме. Все это может привести к спазму сосудов, скачку давления и потере сознания.

6. Сохраняйте здравый смысл: контролируйте артериальное давление, чаще находитесь в тени.

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