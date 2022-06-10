Вам «шашечки» или ехать? Как пассажирам такси отличить эконом от комфорта

Агрегаторы такси используют алгоритмы динамического ценообразования. Они автоматически вычисляют оптимальную стоимость поездки. Фото: Иван МАКЕЕВ

Агрегаторы такси вошли окончательно и бесповоротно в жизнь рязанцев. И, несмотря на ярое сопротивление профессиональных водителей в самом начале этого процесса, обратить прогресс вспять им так и не удалось. Пассажирам гораздо удобнее открыть приложение, самому ввести маршрут поездки, выбрать тариф, способ оплаты и нажать кнопку «Заказать». И вряд ли клиенты таксомоторов захотят снова выходить на улицу, для того чтобы проголосовать рукой или звонить оператору, зачастую находящемуся в другом регионе.

В Рязани работают практически все федеральные агрегаторы такси, такие как «Яндекс», Uber, «Таксовичкоф», «Везет» и Maxim. Поэтому многие сравнивают цены у разных сервисов и выбирают те, которые предлагают лучшую цену за поездку. Для других клиентов важна не цена, а, прежде всего, качество сервиса и скорость. Поэтому они готовы за это переплатить. Для таких пассажиров существуют специальные тарифы, и в зависимости от приложения они могут называться по-разному. У «Яндекса» и «Таксовичкоф» это будет «Комфорт», в Uber - Select, а в такси «Везет» и Maxim вам предложат доплатить за скорость подачи автомобиля.

Главное требование - класс автомобиля и его новизна

«КП-Рязань» поговорила с профессиональным водителем Андреем, работающем с 2007 года в сфере пассажирских перевозок и попросила рассказать об особенностях агрегаторов такси:

- Я работаю сразу с несколькими сервисами заказа такси, но в последнее время предпочитаю «Яндекс» и Uber. По сути, это одна и та же компания, ведь не секрет, что Яндекс в России является партнером американской компании.

Андрей перевозит пассажиров на автомобиле эконом-класса, так как его Hyundai Solaris был выпущен в 2019 году. Но когда его машина была совсем новой, два года он мог работать еще и по тарифу «Комфорт».

- В принципе разница между этими тарифами не настолько большая, главное требование - это класс автомобиля и его новизна. В остальном принципиального отличия в них нет. По моим наблюдениям на «Комфорте» работают в основном автомобили Skoda, а на «Комфорт +» (в Рязани не доступен - ред.) это будут уже новые Toyota Camry или Kia Cerato. А вот водителей отечественных автомобилей, таких как Lada, на тарифе «Комфорт» вам не найти. Их допускают работать только на «Эконом», - поделился наш собеседник.

Некоторое время Андрей работал в Москве и Подмосковье и там, по его рассказу, линейка тарифов намного шире:

- В столице помимо привычных рязанцам «Эконома» и «Комфорт» еще есть «Комфорт +», «Бизнес», «Премиум» и Ultima. На последнем тарифе водитель обязан, к примеру, встречать пассажира у подъезда с зонтом, открывать двери, помогать донести багаж, а в аэропорту встречать с табличкой. Что касается требований к стажу, то абсолютно на всех тарифах требуется опыт вождения от трех лет. Также на автомобилях повышенной комфортности от водителя требуется, чтобы он загрузил и выгрузил багаж. Но и на обычном тарифе водители, как правило, помогают пассажирам с сумками. Хотя это не обязательно.

Если клиент недоволен, ему подарят промо-код

Рассказывая о контроле качества со стороны агрегаторов, Андрей сообщил, что сервисы практически всегда идут на встречу клиентам, и в случае, когда пассажир не доволен услугой, ему предлагают промо-код на скидку или бесплатную поездку.

- В случаях, когда водитель пожаловался на клиента, ему могут, к примеру, повысить активность или подарить бесплатную смену. Если же на водителя клиенты постоянно жалуются, то его вообще могут заблокировать в приложении, и больше он не сможет возить людей. В отношении пассажиров, которые постоянно жалуются, совсем недавно тоже появился инструмент, позволяющий такие сообщения отсекать. Система в автоматическом режиме вычисляет подобных пассажиров и просто не реагирует на оценки, которые они ставят за поездку. Но здесь необходимо понимать, что в любом случае, когда водитель выполняет по 30-40 заказов в сутки, одна жалоба в два-три дня обязательно будет. И происходит это часто не по вине водителя, а из-за каких-то психологических особенностей пассажира, - рассказал Андрей.

Водитель с низким рейтингом не видит конечную точку поездки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Водитель с низким рейтингом не видит точку «Б»

Вообще система рейтингов, по словам нашего собеседника, для водителей играет большую роль. Среди них существуют: бронза, серебро, золото и платина. Для того же чтобы повысить рейтинг, водитель должен выполнить определенное число заказов с минимальным количеством жалоб:

- Если у вас бронза или серебро, то вы не будете видеть точку «Б». То есть, когда я принимаю заказ, то я не вижу, куда везти клиента. Из-за этого возникают ситуации, когда водитель, например, был в отпуске или болел, то его рейтинг автоматически понижается. И в таких случаях, когда я приезжаю к клиенту, то нажимая кнопку «на месте» только тогда вижу точку «Б». В случае если мне не нравится конечный адрес, например, из-за того что он слишком далеко, то я просто отменяю заказ, разворачиваюсь и уезжаю. Это, по моему мнению, большая ошибка агрегаторов, потому что водитель всегда должен знать, куда вести пассажира.

Безопасность под вопросом?

А вот, что касается контроля за переработками водителей, то в этом вопросе некоторые из агрегаторов прямо нарушают закон. Ведь согласно законодательству водитель не должен работать дольше 12 часов, однако, несмотря на это, система блокирует его только после 17 часов за рулем.

Как бы то ни было, сервисы по заказу такси очень удобны, и поэтому клиенты голосуют за них своим кошельком. Да, как и в любой сфере, здесь бывают свои эксцессы, но в любом случае это гораздо безопаснее, чем пользоваться услугами ушедших в прошлое «бомбил».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сотрудники отдела контроля такси минтранса Рязанской области совместно с УМВД России по Рязанской области в минувшем апреле провели 13 рейдов, касающихся работы сервисов по заказу такси.

За указанный период больше всего нарушений было выявлено в деятельности «Яндекс.Такси». В работе агрегатора проверяющие обнаружили восемь недостатков.

Всего же за месяц у всех представленных в регионе сервисов было зафиксировано 27 нарушений. Среди них: работа без разрешения, отсутствие опознавательных знаков такси и, наоборот, незаконная их установка.

Недостатки были выявлены в Рязани, Ряжске, Александро-Невском, Шацке и Ряжске. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных нарушениях.

НА ЗАМЕТКУ

Вне зависимости от тарифа всегда можно быстро доехать до места. Приложение самостоятельно выстраивает оптимальный маршрут с учетом пробок и дорожной обстановки. Иногда поездка по тарифу «Комфорт» может стоить дешевле, чем в «Экономе». Происходит это в тех случаях, когда спрос на более дешевый тариф выше, и машин просто не хватает на всех желающих.

КСТАТИ

Агрегаторы такси используют алгоритмы динамического ценообразования, которые автоматически совершают несколько тысяч операций каждую секунду, чтобы вычислить оптимальную стоимость, которая привлечет больше водителей в час пик и позволит пользователю уехать из любого места и в любое время. Когда спрос снижается, система подсказывает водителям, в каких районах машин не хватает и где их ждут новые клиенты.