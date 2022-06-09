«Какие пожелания? Только по-честному». Павел Малков пообщался с ранеными на Украине бойцами. Вот что они хотят

Более 30 раненых бойцов находятся в рязанском военном госпитале. Фото: Иван МАКЕЕВ

Врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время визита в военный клинический госпиталь пообщался с ранеными бойцами, а потом выложил 12-секундное видео.

— Как здесь лечат? Все нормально? Есть какие-то пожелания, самое главное? Только по-честному, — поинтересовался Малков у военных.

— Выписаться поскорее, — скромно ответил кто-то за кадром.

— Домой, понятно, все хотят поскорее…

По словам главы региона, раненые на питание не жалуются, говорят, что уход хороший, а медперсонал внимательный.

«Когда спросил про пожелания, ответили – «выписаться поскорее». Сразу видно, военные люди, которым сложно сидеть на одном месте», - написал врио губернатора.

В настоящее время в рязанском военном госпитале на лечении находятся более 30 раненых бойцов. Всем им вручили подарки, которые ранее собрали коллективы предприятий Рязанской области.

«Свой долг они [военные] выполняли добросовестно, теперь нужно сделать все, чтобы они поскорее вернулись к полноценной жизни», - отметил Павел Малков.

Ранее «КП-Рязань» рассказывала о рязанском добровольце, которому во время спецоперации на Украине оторвало руку. Теперь его друзья собирают деньги на восстановление раненому бойцу. А гвардии лейтенанта Артема Прокоповича 7 июня похоронили на одном из кладбищ Рязани. Он служил в должности командира парашютно-десантного взвода (читать подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

- по телефону: (4912) 95-78-87;

- в соцсетях: ВКонтакте, ОК;

- по электронной почте: kp-62@list.ru с пометкой «Редакции».

Подпишитесь на наш канал в Telegram и будьте в курсе всех событий

И не забудьте подписаться на наш канал в «Яндекс Дзен». Все самое лучшее и актуальное для вас!