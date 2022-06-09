«Какие пожелания? Только по-честному». Павел Малков пообщался с ранеными на Украине бойцами. Вот что они хотят

Более 30 раненых бойцов находятся в рязанском военном госпитале.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Врио губернатора Рязанской области Павел Малков во время визита в военный клинический госпиталь пообщался с ранеными бойцами, а потом выложил 12-секундное видео.
— Как здесь лечат? Все нормально? Есть какие-то пожелания, самое главное? Только по-честному, — поинтересовался Малков у военных.
— Выписаться поскорее, — скромно ответил кто-то за кадром.
— Домой, понятно, все хотят поскорее…
По словам главы региона, раненые на питание не жалуются, говорят, что уход хороший, а медперсонал внимательный.
«Когда спросил про пожелания, ответили – «выписаться поскорее». Сразу видно, военные люди, которым сложно сидеть на одном месте», - написал врио губернатора.
В настоящее время в рязанском военном госпитале на лечении находятся более 30 раненых бойцов. Всем им вручили подарки, которые ранее собрали коллективы предприятий Рязанской области.
«Свой долг они [военные] выполняли добросовестно, теперь нужно сделать все, чтобы они поскорее вернулись к полноценной жизни», - отметил Павел Малков.
Ранее «КП-Рязань» рассказывала о рязанском добровольце, которому во время спецоперации на Украине оторвало руку. Теперь его друзья собирают деньги на восстановление раненому бойцу. А гвардии лейтенанта Артема Прокоповича 7 июня похоронили на одном из кладбищ Рязани. Он служил в должности командира парашютно-десантного взвода (читать подробнее).
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