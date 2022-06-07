Рязанцам предложили зарплаты от 180 до 350 тысяч рублей. И это не предел

Жизнь-то налаживается? Появился Топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий Рязани и области.

Определился топ-10 самых высокооплачиваемых вакансий для жителей Рязанской области. Соответствующий рейтинг подготовили эксперты hh.ru, проанализировав все вакансии в регионе.

1 место: ведущий инженер-программист, зарплата от 350 тысяч рублей.

Необходимы опыт работы на руководящих позициях от двух лет, умение писать сервисы с нуля, знание особенности адаптивной и мобильной разработки сайтов.

2 место: руководитель юридического отдела, зарплата от 300 тысяч рублей.

Необходимы высокий уровень знаний в области гражданского, административного и трудового права, а также способность работать в условиях многозадачности и ограниченного времени.

3 место: врач стоматолог-ортопед, зарплата до 300 тысяч рублей.

Необходимы опыт работы от пяти лет, понимание специфики работы частной клиники - этика, нормы общения, уровень планов лечения.

Далее расположились следующие высокооплачиваемые вакансии Рязани и области:

- специалист по охране труда и промышленной безопасности, зарплата от 220 тысяч рублей;

- директор птицефабрики, зарплата от 200 тысяч рублей;

- продукт/проект-менеджер по разработке и развитию интернет-сервиса, зарплата 200-250 тысяч рублей;

- водитель КМУ (кран-манипулятор), зарплата от 195 тысяч рублей;

- финансовый директор, зарплата от 180 тысяч рублей;

- начальник управления продаж недвижимости, зарплата от 180 тысяч рублей;

- начальник электрического цеха, зарплата от 179 700 рублей.

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