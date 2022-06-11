Рязанцев приглашают в Центральный парк культуры и отдыха на фестивальный сезон

Зрительная зона Зеленого театра позволяет свободно разместиться нескольким сотням человек.

Лето 2021 года стало пилотным концертным сезоном в Центральном парке культуры и отдыха города Рязани. В этом году в ЦПКиО снова стартовал Фестивальный сезон «Лето в парке». С конца мая до середины сентября на сцене Зеленого театра и его площади пройдут разнообразные мероприятия: концерты, акции и кинопоказы.

К примеру, 4-5 июня все желающие смогли принять участие в забеге на 5 километров, получить заряд позитивного настроения в рамках фестиваля «Солнечный город детства», посмотреть кино под открытым небом и посетить прочие культурно-спортивные мероприятия.

ОТ НАЧИНАЮЩИХ ДО ПРОФИ

Каждую субботу и воскресенье гостей парка ждут концертные программы, танцевальные и театральные выступления как уже известных в городе артистов и студий, так и начинающих исполнителей. При создании фестивальной программы учитывалось разнообразие вкусов и предпочтений зрителей, поэтому на сцене можно будет увидеть и услышать как современные творческие направления, так и народные, классические.

Учреждение культуры «ЦПКиО» весомую часть своей работы направляет на развитие молодежных творческих коллективов: стимулирует и поддерживает их, привлекая к сотрудничеству. Одним из примеров такого сотрудничества является проект «Молодежный опен-эйр «Арт-точка». Мероприятие проходит в формате концертной программы. На сцену Зеленого театра ЦПКиО приглашаются солисты, музыкальные и танцевальные коллективы нашего города.

В рамках фестивального сезона “Лето в парке” можно послушать как народное хоровое пение...

...так и современные композиции в исполнении молодежных групп.

ПРИГЛАСИТЕ ТАНЦЕВАТЬ

Продолжает работу проект «Давайте потанцуем», направлением которого являются социальные танцы. Преимуществом социальных танцев является отсутствие ограничений по возрасту, физической подготовке или комплекции. Этот вид досуга также является отличным средством для общения и одним из способов вести активный образ жизни. Участники разных возрастов разучивают танцевальные движения, объединяя их в последствие в полноценный танец. Данный проект стал отличной возможностью для жителей города зрелого и пожилого возраста разнообразить свой досуг. В этом году площадка работает со стороны входа с улицы Братиславской.

По субботам и воскресеньям в рамках проекта «Летний экран» проходят кинопоказы. Каждый может найти что-то по душе, начиная от ретро-фильмов и классики кинематографа до кассовых кинокартин.

Главными событиями «Лета в парке» 2022 года станут следующие дни:

- 26 июня Фестиваль «День молодежи»

- 2-3 июля Фестиваль уличного кино

- 9 июля Фестиваль «День семьи, любви и верности»

- 16 июля Фестиваль К-рор-культуры

- 20-21 августа Театральный фестиваль «Восход»

- 28 августа Фестиваль брейк-данса и хип-хопа «Танцы против наркотиков»

- 4 сентября Фестиваль «Парковка»

- 10 сентября Концертно-развлекательная программа «Многоликая Россия»

В ТЕМУ

Помимо проектов учреждения культуры «ЦПКиО» в парке регулярно проходят физические активности для всех желающих. Более подробную информацию по дате этих и других мероприятий и времени их проведения, можно найти в группе в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/parkrzn.