В Турлатове посадили Аллею Славы

80 молодых лип и тополей появились на Аллее Славы в Турлатове.

Забота об окружающей среде является одним из направлений деятельности Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть»). В компании реализуется ряд комплексных программ по сохранению и восстановлению природных ресурсов. Одним из способов улучшения экологической обстановки является высадка деревьев.

В ПАМЯТЬ О МИНУВШЕЙ ВОЙНЕ

Поводом к очередной акции по посадке деревьев стал праздник - День Победы. В честь него сотрудники РНПК высадили в деревне Турлатово Рязанской области Аллею Славы, посвященную участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. На ней появились 80 пирамидальных тополей и лип.

Со временем эти деревья вырастут, и аллея станет одной из достопримечательностей деревни. Пирамидальные тополя хорошо растут, не раскидывают пух, как их черные собратья, а посаженные плотно, выступают в роли своеобразного противопылевого фильтра. Своим стройным станом они символизируют наших воинов, ушедших на фронт. Липы же неприхотливы к почве, благодаря раскидистой кроне и широким листьям выделяют в воздух много кислорода. Эти деревья олицетворяют собой тружениц тыла, подменивших мужчин на заводах и полях, внесших свой неоценимый вклад в Великую Победу.

- Мы с удовольствием приняли участие в этой акции, в посадке деревьев, потому что, во-первых, это увековечивание памяти павших в Великую Отечественную войну, - говорит начальник отдела коммерческого учета производства «РН-смазочные материалы» Галина Свирина.

А во-вторых, наша компания борется за то, чтобы экология нашей планеты стала чище.

Всего в посадке Аллеи Славы приняли участие более 100 работников РНПК и других дочерних обществ НК «Роснефть» в регионе.

ПОМОГАЮТ ВСЕЙ ОБЛАСТИ

Весной этого года нефтепереработчики провели серию экологических инициатив по озеленению и благоустройству в регионе. В Окском государственном природном биосферном заповеднике работники завода убрали территории возле визит-центра, в дендропарке музея природы, а также очистили овраг в пойме реки Пры. Результатом уборки стали более 30 двухсотлитровых мешков бытового мусора.

- Мы заботимся об окружающей среде, - говорит начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда, окружающей среды «РН-смазочные материалы» Денис Ткачев. И отдаем дань природе за то, что она есть и обеспечивает нам жизнь и существование.

Работники завода совместно с волонтерами общественной организации «Хозяин Мещеры» школы №47 провели очистку территории села Агро-Пустынь. 40 добровольцев собрали 80 мешков бытового мусора, скопившегося за зиму.

В рамках Всероссийской акции «Зеленая весна - 2022» работники нефтезавода высадили 50 деревьев в микрорайоне Дашково-Песочня, провели санитарную очистку призаводской территории. В работах приняли участие более 200 человек, за день было очищено 2 тыс. м2 территории, вывезено 20 кубометров бытового мусора. Озеленение проведено и на территории двух цехов завода - высажено 150 деревьев и кустов сирени.

Работники РНПК занимаются экологическим просвещением школьников и студентов. На постоянной основе завод оказывает поддержку Окскому биосферному заповеднику, в котором находятся редкие краснокнижные виды флоры и фауны. Предприятие организует для детей экскурсии и походы с исследовательской программой по изучению природы родного края.